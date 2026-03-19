ఈనెల 22వ తేదీ నుంచి మళ్లీ 'రైతుభరోసా' - ఉగాది వేళ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

రవీంద్రభారతిలో శ్రీపరాభవ నామ ఉగాది వేడుకలు - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీఎం - రాష్ట్రంలో 70 శాతం వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాలే అని వ్యాఖ్య - ఈనెల 22నుంచి రైతుభరోసా ప్రారంభమవుతుందని అచననా

Ugadi Celebrations At Ravindra Bharati (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 1:03 PM IST

Updated : March 19, 2026 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Ugadi Celebrations At Ravindra Bharati : రైతును రాజుగా చేయాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అన్నదాతలు బాగున్నప్పుడే రాష్ట్రం సుఖశాంతులతో ఉంటుందన్నారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయాన్ని లాభసాటి చేస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. కర్షకులు ఆత్మగౌరవంతో బతికేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషిచేస్తుందన్న ఆయన రైతుభరోసా ద్వారా ఇప్పటికే 18వేల కోట్లను ఇచ్చామన్నారు. ఈనెల 22 నుంచి రైతుభరోసా కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందన్నారు. హైదరాబాద్​లోని రవీంద్ర భారతిలో భాష, సంస్కృతి, దేవాదాయ శాఖల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఉగాది వేడుకలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన పంచాంగం రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు.

ఈనెల 22 నుంచి రైతుభరోసా : సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, రైతుల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలు దేశంలో తెలంగాణ ప్రతిష్ఠను పెంచుతున్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకువచ్చి రైతుల సమస్యలను పరిష్కారించామని వెల్లడించారు. ఫలితంగా ఈనాడు రైతులు సంతోషంగా తమ యాజమాన్య హక్కులను పొందుతున్నారని తెలిపారు. సాదాబైనామాలకు కూడా త్వరలోనే పరిష్కారం చూపిస్తామన్నారు. ఉగాది అనేది రైతుల పండుగని అభివర్ణించారు. కర్షకుల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కృషిచేస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో 70 శాతం వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాలే ఉన్నాయన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి, రాష్ట్రమంతులు భట్టి విక్రమార్క, పొంగులేటి శ్రీనివాస్​రెడ్డి, జూపల్లి, పొన్నం, కొండా సురేఖలు పాల్గొన్నారు. ఉగాది వేడుకల సందర్భంగా మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు రవీంద్రభారతిలో కవి సమ్మేళనం ఉంది.

"దేశంలోనే అతితక్కువ రుణబారం కల రైతులు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉందని ప్రకటించడం గర్వకారణం. ప్రతి ఎకరాకు ప్రతి సంవత్సరం 12 వేల రూపాయలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది. దాదాపుగా ఇప్పటికి రూ.18వేల కోట్ల రూపాయలను రైతులకు రైతుభరోసా పథకం ద్వారా ఖర్చు చేయడం జరిగింది. ఈనెల 22 తేదీ నుంచి రైతుభరోసా కార్యక్రమాన్ని ఆర్థికమంత్రి మళ్లీ ప్రారంభించబోతున్నారు. భూభారతి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి రైతుల కష్టాలను తీర్చాం. త్వరలోనే సాదాబైనామాలకు కూడా పరిష్కారం చూపబోతున్నామని ఉగాది సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని, రైతు సంక్షేమం కోసం అమలు చేస్తున్న పథకాలు అన్నీ కూడా దేశంలోనే తెలంగాణ ప్రతిష్ఠ పెంపొందిస్తుంది. సంతోష్​ కుమార్ శాస్త్రి చెప్పినట్లుగా ప్రభుత్వం ఎల్లవేళలా అప్రమత్తంగా ఉంటుంది"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలకు రండి : శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి ఆహ్వానం అందింది. ఈ మేరకు దే వాలయశాఖ భద్రాచల సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయం తరఫున సీఎంకు ఆహ్వానించారు. బ్రహ్మోత్సవాలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొండా సురేఖను ఆహ్వానించారు. ఇవాళ్టి నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాలు జరగుతున్నాయి. ఈనెల 27న స్వామివిరి తిరుమంజనం ఉంటుంది.

