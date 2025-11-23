ETV Bharat / state

సత్యసాయిబాబా ప్రేమతో మనుషులను గెలిచారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఏపీలోని పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాలు - హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు - సత్యసాయి సేవలను కొనియాడిన రేవంత్ రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 1:15 PM IST

CM Revanth Reddy At Sathya Sai Centenary Celebrations In Puttaparthi : సత్యసాయి మనుషుల్లో దేవుడిగా శాశ్వత స్థానం ఏర్పరచుకున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోని హిల్‌వ్యూ స్టేడియంలో నిర్వహించిన సత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. శతజయంతి వేడుకలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సత్యసాయి మానవ సేవే మాధవ సేవ అని బోధించడమే కాకుండా అమలు చేశారని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. విద్య, వైద్యం, తాగునీటి సమస్యలను పరిష్కరించి చూపించారని కొనియాడారు. జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని చేరడానికి అవసరమైన ధైర్యాన్ని వారు అందించారని, 140 దేశాల్లో సత్యసాయిబాబాకు భక్తులున్నారని తెలిపారు. వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవలందిస్తున్నారని అన్నారు.

ఆలోచనలు స్ఫూర్తిగా తీసుకోవడం బాధ్యత : సత్యసాయిబాబా శతజయంతి వేడుకల్లో పాల్గొనడం అరుదైన అవకాశంగా పేర్కొన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆయన ప్రేమతో మనుషులను గెలిచి, సేవలతో దేవుడిగా అందరి హృదయాల్లో ముద్ర వేసుకున్నారన్నారు. ప్రేమ ద్వారా ఏదైనా సాధించవచ్చని సత్యసాయిబాబా నిరూపించారని, ఆయన ఆలోచనలను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవడం ప్రతిఒక్కరి బాధ్యత అని తెలిపారు.

సత్యసాయిబాబా ప్రేమతో మనషులను గెలిచారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

"ఈనాడు వారి గురించి మాట్లాడుకోవాలన్న, వారి సేవలను స్మరించుకోవాలన్న కొన్ని సందర్బాల్లో ప్రభుత్వాలు కూడా చేయలేని పనులను బాబాగారు ట్రస్టు ద్వారా చేసి చూపించారు. అందులో ముఖ్యంగా కేజీ టు పీజీ ప్రతి ఒక్కరికి విద్యను అందించాలి. ప్రతి వాడు చదువుకోవడం ద్వారా జీవితంగా రాణించగలుగుతారని నమ్మి ప్రభుత్వాలతో పోటీ పడి పేదలకు ఉచిత విద్యనందించడం ద్వారా వేలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులను బాబా నింపగలిగారు. పేదలకు ప్రభుత్వం అందించే వైద్యం సరిపోనప్పుడు ఆయన చివరి దశలో ఉన్నవాళ్లను, మరణం తప్ప ప్రత్యామ్నాయం లేదనుకున్నవాళ్లను లక్షలాది మందిని బతికించగలిగారు"-రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించారు : ప్రభుత్వాలు కూడా చేయలేని పనులను సత్యసాయి ట్రస్టు వేగంగా నెరవేర్చిందన్నారు. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు పేదలకు ఉచితంగా విద్య అందించారని, చివరి దశలో ఉన్న లక్షల మంది పేదలకు సరైన వైద్యం అందించారని కొనియాడారు. పాలమూరు(ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్) వంటి వలస జిల్లాకు తాగునీటి సదుపాయం కల్పించారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురం జిల్లాతో పాటు తమిళనాడులోనూ తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించారని తెలిపారు. తెలంగాణలో కూడా సత్యసాయి జయంతి ఉత్సవాలు అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని సీఎం తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్, త్రిపుర గవర్నర్‌ ఇంద్రసేనారెడ్డి, తమిళనాడు మంత్రి శేఖర్‌బాబు, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, మేఘాలయ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు హాజరయ్యారు.

ఒక లక్ష్యం కోసం సత్యసాయి అవతరించారు : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ పుణ్యభూమి పుట్టపర్తిలో ఒక లక్ష్యం కోసం సత్యసాయి అవతరించారని అన్నారు. సత్యసాయి ఒక ఉద్దేశంతో లోకానికి వచ్చి దాని కోసమే జీవించారని, మన కోసం సాయి సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చి వెళ్లారని తెలిపారు. సత్యసాయిబాబా తన బోధనలతో కోట్ల మందిని ప్రభావితం చేయగలిగారని, క్రమశిక్షణ, ప్రేమ, సేవాభావం గురించే సత్యసాయిబాబా చెప్పేవారని గుర్తుచేశారు.

