కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్ - ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - 4 స్క్రీన్లతో అల్లు సినిమాస్ను నిర్మించిన అల్లు అరవింద్ - ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డాల్బీ విజన్ టెక్నాలజీతో స్క్రీన్-1 నిర్మాణం
Published : March 12, 2026 at 8:35 PM IST
CM Revanth Reddy Attended Allu Cinemas Opening Ceremony : కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్ను ఆసియాలోనే అతి పెద్ద డాల్బీ స్క్రీన్ కలిగిన మల్టీప్లెక్స్గా రూపొందించారు. అల్లు సినిమాస్ను తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, ప్రారంభించారు. రేవంత్రెడ్డికి సినీనటుడు అల్లు అర్జున్ స్వాగతం పలికారు. అల్లు సినిమాస్లో అల్లు రామలింగయ్య విగ్రహానికి సీఎం, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క నివాళులు అర్పించారు. అల్లు సినిమాస్లో ఏర్పాట్లను సీఎంకు అల్లు అరవింద్, అల్లు అర్జున్ వివరించారు. అల్లు సినిమాస్లోని స్క్రీన్లను రేవంత్రెడ్డి పరిశీలించారు. డాల్బీ విజన్ స్క్రీన్లో అల్లు అర్జున్తో కలిసి సినిమా చూస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దర్శకులు, నిర్మాతలు, నటీనటులు పాల్గొన్నారు.
ధురంధర్ 2, ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సినిమాల సందడి : నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభమయిన అల్లు సినిమాస్ మల్టీప్లెక్స్లో ఉగాది పండగ సందర్భంగా ఈ నెల 19 నుంచి సినిమాలు ప్రదర్శించనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో 4 స్క్రీన్లు ఉండగా స్క్రీన్ 1లో డాల్బీ విజన్ ఉంది. శుక్రవారం (మార్చి 13) నుంచి 'బుక్ మై షో' ద్వారా ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేయనున్నట్లు అల్లు సినిమాస్ ప్రకటించింది. ఇందులో తొలుత ధురంధర్ 2, ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సినిమాలు సందడి చేయనున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్ సమీపంలోని కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్ డాల్బీ థియేటర్ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నిర్మించిన మొదటి డాల్బీ థియేటర్ కాగా, దేశంలో మూడోది. 4 స్క్రీన్లతో అల్లు సినిమాస్ను అల్లు అరవింద్ నిర్మించారు.