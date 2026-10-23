తెలంగాణలో నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
హైదరాబాద్లోని ఐసీసీసీ వద్ద జరిగిన సదరన్ రీజినల్ పోలీస్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణలో పోలీసుశాఖలో అనేక సంస్కరణలు తెచ్చామని తెలిపారు.
Published : October 23, 2026 at 12:42 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 3:09 PM IST
Police Reforms In Telangana : పోలీసుశాఖలో అనేక సంస్కరణలు తెచ్చామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల డీజీపీలు, దర్యాప్తు సంస్థల సమన్వయ సమావేశానికి హాజరైన రేవంత్రెడ్డి, రాష్ట్రంలో చేపట్టిన చర్యలను వివరించారు. మంచి సమాజం కోసం పోలీసుశాఖలో సంస్కరణలు అవసరమని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. హైడ్రా, ఈగల్, టీజీ సేఫ్ ఏర్పాటు చేశామని, నార్కోటిక్స్ నియంత్రణకు అనేక చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. రాష్ట్రాన్ని నక్సల్స్ ఫ్రీ తెలంగాణగా మార్చామన్నారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరోకు కేంద్ర హోంశాఖ అవార్డులు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు.
సమన్వయంతో పనిచేసి నేరాలు అరికట్టాలి
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో వివిధ విభాగాలు పనిచేస్తున్నాయన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి, ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మరీ శాంతిభద్రతలను పోలీసులు రక్షిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలను ఆదుకుంటున్నామని, వారి పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నామని చెప్పారు. తాము తీసుకున్న చర్యలతో రాష్ట్రంలో నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టాయని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు మరింత సమన్వయంతో పనిచేసి నేరాలను మరింతగా అరికట్టాలని కోరారు. సురక్షితమైన దక్షిణ భారతం కోసం మనమంతా కలిసి పనిచేయాలన్నారు.
పౌరుల భద్రత కోసం పోలీస్శాఖపై ఖర్చు
ఈ సదస్సు ద్వారా పోలీసు విభాగాల మెరుగైన సమన్వయానికి అవకాశం లభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల పరస్పర సహకారంతో నేరాలు పూర్తిగా అరికట్టడంతో పాటు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చని తెలిపారు. హైదరాబాద్ను 4 కమిషనరేట్లుగా విభజించి అత్యుత్తమ సేవలు అందిస్తున్నామన్నారు. నార్కోటిక్స్, సైబర్ నేరాల కట్టడికి కఠిన చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
పోలీసు సిబ్బంది భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి.. సమాజానికి భద్రత, రక్షణ అనేవి పునాదులు వంటివన్నారు. సమర్థ, నిష్పక్షపాత పోలీసు వ్యవస్థనే ప్రజలు కోరుకుంటారని తెలిపారు. పోలీసింగ్ విధానాలు మారాలి, సంస్కరణలు నిరంతరం కొనసాగాలని అభిలషించారు. పోలీసుశాఖపై పెట్టే ఖర్చును పౌరుల భద్రతకు పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
"పోలీసింగ్ విధానాలు మారాలి. సంస్కరణలు నిరంతరం కొనసాగాలి. నేను సంస్కరణలను నమ్ముతాను. పోలీసుశాఖపై పెట్టే ఖర్చును పౌరుల భద్రతకు పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నాం. ఆహార కల్తీ నివారణకు టీజీ సేఫ్, ఆక్రమణలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు హైడ్రా ఏర్పాటు చేశాం. ప్రస్తుతం సైబర్ సెక్యూరిటీ, నార్కోటిక్స్, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ముఖ్యమైన విభాగాలు. మా సంస్కరణలు మంచి ఫలితాలిచ్చాయి. సైబర్ నేరాలను అరికట్టడంలో మన సెక్యూరిటీ బ్యూరో దేశంలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. దీంతో ఈ విభాగానికి కేంద్రం నుంచి అవార్డు లభించింది. పోలీసుల పిల్లల కోసం యంగ్ ఇండియా పోలీస్ స్కూల్స్ తీసుకొచ్చాం" - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
అప్పుడు ఆక్టోపస్ ఇప్పుడు ఈగల్ ఫోర్స్
నక్సల్స్ను ఎదుర్కొనేందుకు 1980ల్లో గ్రేహౌండ్స్ ఏర్పాటు చేశారని, మన విభాగానికి దేశవ్యాప్తంగా మంచి పేరుందని సమావేశంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. గతంలో హైదరాబాద్లో బాంబు పేలుళ్లు జరిగాయన్నారు. ఇలాంటి తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు అరికట్టేందుకు ఆక్టోపస్ ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. మత్తుపదార్థాల నియంత్రణ కోసం ఇప్పుడు ఈగల్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేశామన్న ఆయన డ్రగ్స్ ముఠాలను పట్టుకునేందుకు అనేక ఆపరేషన్లు చేశామన్నారు. ఇటీవల జీరో నక్సల్ స్టేట్గా తెలంగాణ మారిందని డీజీపీ ఆనంద్ తెలిపారు. 824 మంది నక్సల్స్ లొంగిపోయారని, 302 ఆయుధాలు అప్పగించారన్నారు.
గంజాయి రవాణాపై దృష్టి సారింపు
ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా ప్రకృతి విపత్తుల్లో సమర్థంగా సేవలు అందిస్తున్నామని డీజీపీ ఆనంద్ చెప్పారు. పోలీసులు ఉపయోగించే యాప్స్ను టీస్పార్క్ పేరుతో అప్డేట్ చేశామని వెల్లడించారు. మహిళల భద్రతకు ప్రత్యేక విభాగం పనిచేస్తోందన్న డీజీపీ వారి భద్రత కోసం టీసేఫ్ యాప్ రూపొందించామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు బాగా తగ్గాయని తెలిపారు. నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టేలా వివిధ రకాల చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. 2023లో యాంటీ నార్కోటిక్స్ విభాగం ఏర్పాటు చేశామని, దీంతో ఎప్పటికప్పుడు మాదక ద్రవ్యాల ముఠాలను పట్టుకుంటున్నామన్నారు. విదేశాలకు వెళ్లి మరీ డ్రగ్స్ ముఠాలను సైతం అరెస్టు చేస్తున్నట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం గంజాయి రవాణా పెరుగుతోందని దానిపై దృష్టి పెట్టినట్లు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.
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