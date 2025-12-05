ETV Bharat / state

తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఎవరినైనా కలుస్తా, ఎవరితోనైనా మాట్లాడతా: సీఎం

వరంగల్​ జిల్లా నర్సంపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - రూ.532 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన - ప్రజాపాలన, ప్రజా విజయోత్సవాల బహిరంగ సభలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగం

CM Revanth Reddy warangal Tour
CM Revanth Reddy warangal Tour (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Visits Warangal District : తెలంగాణ వస్తే తమ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని ప్రజలు ఆశించారని, కుర్చీలో కూర్చున్న వారి ఆస్తులు పెరిగాయి కానీ, ప్రజల జీవితాలు మారలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వరంగల్‌ ఎయిర్​పోర్ట్ కోసం గత సీఎం కేసీఆర్‌ ఏనాడూ ప్రయత్నించలేదని, పదేళ్లు రాష్ట్రాన్ని పాలించి కొత్తగా ఒక్క విమానాశ్రయాన్ని కూడా సాధించలేదని ఆయన విమర్శలు గుప్పించారు.

ప్రజాపాలన - ప్రజా విజయోత్సవాల్లో భాగంగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి శుక్రవారం వరంగల్‌ జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా రూ.532 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం నర్సంపేటలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్​పై పలు విమర్శలు గుప్పించారు.

ఓటునే ఆయుధంగా మార్చి గడీల పాలన కూల్చారు : వరంగల్‌ గడ్డకు చెందిన ఎందరో వీరులు తమ పరాక్రమాన్ని ప్రపంచానికి చూపారని రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం పోరాటాలు ఎప్పుడూ స్ఫూర్తినిస్తాయని తెలిపారు. తెలంగాణ వస్తే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని వరంగల్ జిల్లా ప్రజలు ఆశించారని, కుర్చీలో కూర్చున్న వారి ఆస్తులు పెరిగాయి కానీ, ప్రజల జీవితాలు మారలేదని రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీ ఓటునే ఆయుధంగా మార్చి గడీల పాలనను కూల్చారని ప్రజలను ప్రశంసించారు.

ప్రజాపాలనకు రెండేళ్లు పూర్తవుతోందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. వరి వేస్తే ఉరి వేసుకున్నట్టే అని ఆనాటి సీఎం కేసీఆర్‌ అన్నారని గుర్తుచేశారు. ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం రైతు పండించిన చివరి గింజ వరకు కొంటోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ వస్తే కరెంట్‌ ఉండదని ఆనాటి సీఎం దుష్ప్రచారం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. రైతు బంధు బంద్‌ అవుతుందని ప్రజలను బెదిరించారన్నారు. కాంగ్రెస్‌ పవర్‌లోకి వచ్చాక రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న వారి పవర్‌ మాత్రమ్‌ కట్‌ అయ్యిందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఎవరినైనా కలుస్తా, ఎవరితోనైనా మాట్లాడతా: సీఎం (ETV)

"వరంగల్‌ విమానాశ్రయం కోసం గత సీఎం కేసీఆర్‌ ఏనాడు ప్రయత్నించలేదు. పదేళ్లు రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి కొత్తగా ఒక్క ఎయిర్‌పోర్టును కూడా సాధించలేదు. మన్మోహన్‌సింగ్‌ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టు మాత్రమే మనకు దిక్కు. హైదరాబాద్‌లో కనిపించే వృద్ధి వరంగల్‌లోనూ ఉండాలని నిర్ణయించాం. మామునూరు ఎయిర్‌పోర్టుకు త్వరలోనే భూసేకరణ పూర్తి చేస్తాం. వచ్చే మార్చిలో మామునూరు ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మాణపనులు ప్రారంభం అవుతాయి"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

3.10 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు సన్నబియ్యం : వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్‌పై పేటెంట్‌ హక్కు ఉన్నది కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి మాత్రమేనని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. గత సీజన్‌లో 9 రోజుల్లోనే రూ.9వేల కోట్లను రైతు భరోసా కింద అన్నదాతలకు ఇచ్చామన్నారు. ఈ దేశంలో వరి అత్యధికంగా పండిస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ మాత్రమేనని వివరించారు. సన్న వడ్లకు క్వింటాకు రూ.500 బోనస్‌ ఇస్తున్నామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.

గత ప్రభుత్వం పదేళ్ల పాటు పేదలకు కొత్తగా ఒక్క రేషన్‌ కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో 1.10 కోట్ల రేషన్‌ కార్డుల ద్వారా 3.10 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు సన్నబియ్యాన్ని ఇస్తున్నామన్నారు. రేషన్‌ కార్డుల్లో కొత్తవారికి చేర్పులు, మార్పులకు అవకాశం కల్పించామన్న రేవంత్ రెడ్డి, సన్నబియ్యం ద్వారా పేదల ఆకలి తీరుస్తున్నామని అన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం ఎవరినైనా కలుస్తా ఎవరితోనైనా మాట్లాడతానని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అందరూ అండగా నిలిస్తే దిల్లీనైనా ఢీకొడతానని అన్నారు.

ఎర్రబస్సు రావడమే కష్టమన్నారు - ఇప్పుడు ఏకంగా ఎయిర్​ బస్ తీసుకొస్తున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి

ప్రపంచ పటంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిలబెడుతున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

CM REVANTH REDDY VISITS WARANGAL
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వరంగల్ పర్యటన
PRAJA PALANA UTSAVALU 2025
CM REVANTH FIRES ON KCR
CM REVANTH REDDY WARANGAL TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.