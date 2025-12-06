ETV Bharat / state

కేటీఆర్​ ఒక్కడు చాలు కేసీఆర్​ను నాశనం చేయడానికి : రేవంత్ రెడ్డి

నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన - ప్రజాపాలన రెండేళ్ల విజయోత్సవాల్లో పాల్గొన్న సీఎం - దేవరకొండలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన

CM Revanth Reddy Attend Telangana Praja Palana Utsavalu 2025
CM Revanth Reddy Attend Telangana Praja Palana Utsavalu 2025 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Attend Telangana Praja Palana Utsavalu 2025 : ప్రజాపాలన రెండేళ్లు పూర్తి సందర్భంగా ఉత్సవాలు చేసుకుంటున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రజా ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల్లో భాగంగా నల్లొండ జిల్లా దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. నియోజకవర్గంలో రూ.23 కోట్ల విలువైన పనులకు సీఎం శంకుస్థాపనలు చేశారు. ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల్లో భాగంగా దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో రూ.23 కోట్ల విలువైన పనులకు సీఎం శంకుస్థాపనలు చేశారు. అనంతరం బహిరంగ రంగ సభలో మాట్లాడారు.

సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నాం : రెండేళ్ల క్రితం ఓటును ఆయుధంగా మార్చి గడీల పాలనను కూల్చారని రేవంత్​ అన్నారు. పోరాటాల పౌరుషం ఉన్న గడ్డ నల్గొండ జిల్లా అని, నిజాం నిరంకుశ పాలనను ఎదురించిన జిల్లా నల్గొండ అని కొనియాడారు. గత ప్రభుత్వం పదేళ్లపాటు పేదలకు ఒక్క రేషన్‌కార్డు కూడా ఇవ్వలేదని, ఉన్న రేషన్‌కార్డుల్లో పేర్లు చేర్చుకునేందుకు కూడా పదేళ్లపాటు అవకాశం ఉండలేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే కొత్త రేషన్‌కార్డులు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. రేషన్‌కార్డులపై దొడ్డుబియ్యం రద్దు చేసి సన్నబియ్యం ఇస్తున్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో 3.10 కోట్ల మందికి సన్నబియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నామని, పేదల ఆకలి తీరినప్పుడే నిజమైన ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని విశ్వసించామని పేర్కొన్నారు.

కేసీఆర్‌ రైతులను మోసం చేశారు : గుజరాత్‌ సహా దేశంలో మరే రాష్ట్రంలోనూ సన్నబియ్యం ఇవ్వట్లేదని సీఎం తెలిపారు. ఇంకా ఏ రాష్ట్రంలో సన్నబియ్యం ఇస్తున్నారో బీజేపీ నేతలు చెప్పాలని కోరారు. యూపీఏ ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రంలో 25 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగిందని గుర్తు చేశారు. గత పదేళ్లలో ఎంతమంది పేదలకు ఇళ్లు ఇచ్చారో కేసీఆర్‌ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చిన ఊరిలో ఓట్లు అడుగుదామని తాను సవాలు విసిరానని, రెండు పడక గదుల ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగిన గ్రామంలో మీరు ఓట్లు అడగాలని కేసీఆర్‌కు చెప్పానని గుర్తు చేశారు. మళ్లీ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రాగానే 4.50 లక్షల ఇళ్లు పేదలకు మంజూరు చేశామని తెలిపారు. లంబాడీలకు ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు కల్పించిందే ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వమని, రుణమాఫీ పేరిట పదేళ్ల పాటు రైతులను కేసీఆర్‌ మోసం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిలోపే 25 లక్షల మంది రైతులకు రుణమాఫీ చేసిందని, ఒకే విడతలో రూ.2 లక్షల చొప్పున రూ.21 వేల కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో వేశామని వివరించారు.

TAGGED:

PRAJA PALANA UTSAVALU 2025
CM REVANTH REDDY DEVARAKONDA TOUR
రేవంత్ రెడ్డి దేవరకొండ పర్యటన
TELANGANA PRAJA PALANA UTSAVALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.