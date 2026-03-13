మూసీ పునరుజ్జీవనం ప్రాజెక్టు - గాంధీ సరోవర్ ప్రణాళికలపై ప్రజెంటేషన్
'మూసీ ఇన్వైట్స్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - తాజ్కృష్ణలో ఎంఆర్డీసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం - మూసీ రివర్ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండీ నరసింహారెడ్డి ప్రజెంటేషన్
Published : March 13, 2026 at 8:41 PM IST
CM Revanth Reddy On Musi River Rejuvenation Project PPT : మూసీ నదిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు ప్రణాళికలపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. 'మూసీ ఇన్వైట్స్' పేరిట హైదరాబాద్ తాజ్కృష్ణలో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. మూసీ నది పునరుజ్జీవనం ప్రాజెక్టు ఆవశ్యకతపై మూసీ రివర్ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండీ నరసింహారెడ్డి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. మొదటి ఫేజ్లో అభివృద్ధి చేసే గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు ప్రణాళికలపై పూర్తిగా వివరిస్తున్నారు.