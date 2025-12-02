సోనియా, రాహుల్ గాంధీలపై కేసులు పెడితే భయపడేది లేదు : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
కాలుష్యం వెదజల్లే పరిశ్రమలను బయటకు తరలిస్తాం - పెరి అర్బన్ రీజియన్ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం - దేశం కోసం గాంధీ కుటుంబం త్యాగం చేసిందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : December 2, 2025 at 2:50 PM IST
Revanth Reddy at PCC Working Committee Meeting in Hyderabad : కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత సోనియా గాంధీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీలపై కేసులు పెడితే భయపడేది లేదని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. ఈ దేశం కోసం గాంధీ కుటుంబం త్యాగం చేసిందని గుర్తుచేశారు. నేషనల్ హెరాల్డ్ సిబ్బందికి ఆర్థిక సాయం మాత్రమే అందించారని తెలిపారు. హైదరాబాద్లోని గాంధీభవన్లో నిర్వహించిన పీసీసీ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
ప్రైవేటు సంస్థల్లో పనిచేసే వారికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ లాంటి సౌకర్యాలు ఉండవని, వారి కోసం మంచి ఆలోచనతో ఆర్థికంగా ఆదుకునేందుకు షేర్ క్యాపిటల్కు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నిధులు బదిలీ చేసి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఏ ఒక్క రూపాయి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినది కాదని, ఎవరూ జేబులో ఒక్క రూపాయి కూడా వేసుకోలేదని తెలిపారు. ఆస్తులన్నీ నెహ్రూవేనని వారసత్వంగా ఉన్న పత్రికను నడపాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నించినట్లు చెప్పారు. మనీలాండరింగ్ కేసు, ఈడీ కేసులు పెట్టి మానసికంగా సోనియా, రాహుల్ గాంధీలను వేధిస్తారా? అంటూ బీజేపీపై మండిపడ్డారు.
పార్టీకి పత్రిక ఉండాలనే : ఎప్పుడో మూతపడిన నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక సిబ్బందిని మంచి ఆలోచనతో ఆర్థికంగా ఆదుకున్నారని సీఎం పేర్కొన్నారు. పత్రికను తిరిగి నడిపించాలంటే బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్లుగా కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులను తీసుకున్నారన్న రేవంత్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక పత్రిక ఉండాలని నేషనల్ హెరాల్డ్ను పునరుద్ధరించే ప్రక్రియ చేపట్టారని తెలిపారు.
మానసిక ధైర్యం కోల్పోకుండా సోనియా, రాహుల్ గాంధీలు కేసులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. దేశం కోసం ప్రాణాలిచ్చిన కుటుంబం నుంచి వచ్చామని, ఇలాంటి కేసులకు భయపడమని తేల్చి చెప్పారు. దేశ స్థాయిలో ఓట్ల చోరీ కార్యక్రమాన్ని బయటపెట్టే సరికి భయపడే వేధింపులు? మొదలుపెట్టారని ఆరోపించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఓట్ల చోరీ ప్రచారాలను అడ్డుకోవాలనే సోనియా, రాహుల్పై మళ్లీ కేసులు పెట్టినట్లు ఆయన విమర్శించారు. సోనియా, రాహుల్పై పెట్టిన అక్రమ కేసులను ఖండిస్తూ ప్రధానికి లేఖ రాస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. సోనియా, రాహుల్కు తెలంగాణ ప్రజల తరఫున అండగా నిలబడతామన్నారు
నాలుగు విమానాశ్రయాలకు త్వరలోనే శిలాఫలకాలు : హైదరాబాద్ నగరం లోపల కాలుష్యం వెదజల్లే పరిశ్రమలను బయటకు తరలిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ, పెరి అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు అవతల రూరల్ అగ్రికల్చరల్ రీజియన్ ఎకానమీ వస్తోందని వెల్లడించారు. తెలంగాణకు మరో నాలుగు విమానాశ్రయాలు వస్తున్నాయన్నారు. వాటికి త్వరలోనే శిలాఫలకాలు వేసుకుందామన్నారు. కోటిమంది మహిళలకు కోటి చీరలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించి, ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం చీర రూపంలో సారె పెడుతుందని సీఎం పేర్కొన్నారు.
ప్రధాని మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుతో మాట్లాడి మచిలీపట్నం పోర్టును తీసుకున్నామని అక్కడి నుంచి రహదారులు, రైల్వే లైన్లు వస్తున్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. వాటితో పాటే తెలంగాణకు బుల్లెట్ రైలు కూడా వస్తోందని అన్నారు. గుజరాత్కు ఇచ్చేవన్నీ తెలంగాణకు ఇవ్వాలని మోదీని రేపు కలిసి విజ్ఞప్తి చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో కేంద్రం నుంచి నిధులను ఒకటికి వందసార్లు అడుగుతామని, ఒకటికి 50 సార్లు దిల్లీ వెళ్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులను డీసీసీ అధ్యక్షులే ప్రజలకు చెప్పాలని కొత్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులకు సూచించారు.
