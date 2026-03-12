హైదరాబాద్కు నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చిందంటే హాలీవుడ్ వచ్చినట్లే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఫ్యూచర్ సిటిలో నెట్ఫ్లిక్స్ కార్యాలయం పెట్టుకుంటామంటే స్థలం కేటాయిస్తామని ముఖ్యమంత్రి హామీ - నెట్ఫ్లిక్స్ కార్యాలయం ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహకారం ఉంటుందని భరోసా
Published : March 12, 2026 at 3:27 PM IST
CM Revanth Reddy On Netflix Studio : హైదరాబాద్కు వచ్చిన నెట్ఫ్లిక్స్ను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. చాలా మంది ఇలాంటి స్టూడియో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారన్న ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ప్రతిభను నెటిఫ్లిక్స్ వెలికితీస్తుందని కితాబిచ్చారు. హైదరాబాద్, నెట్ఫ్లిక్స్కు పోలికలు ఉన్నాయని చెప్పారు. నెట్ఫ్లిక్స్ ట్యాలెంట్ ఉన్న వాళ్లకు గొప్ప అవకాశాలు కల్పిస్తుందని, ఇప్పుడు గ్లోబల్ సిటీగా హైదరాబాద్ ఎదిగిందని అన్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్ ఐలెన్ స్టూడియోను ముఖ్యమంత్రి నటుడు రానా, నిర్మాత దిల్ రాజుతో కలిసి ప్రారంభించారు.
నంబర్ వన్ బ్రాడ్కాస్టర్గా నెట్ఫ్లిక్స్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రీడలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా దృష్టి పెట్టినట్లు ఆర్టికల్ చదివానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నెట్ఫ్లిక్స్ భవిష్యత్తులో స్పోర్ట్స్ విభాగంలో నంబర్ వన్ బ్రాడ్కాస్టర్గా ఎదుగుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహకారం ఉంటుందని భరోసానిచ్చారు. సినిమాలపై తనకు ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉందని, చాలా ఇష్టమని అన్నారు. ఫ్యూచర్ సిటిలో నెట్ఫ్లిక్స్ కార్యాలయం పెట్టుకుంటామంటే స్థలం కేటాయిస్తామని, నెట్ఫ్లిక్స్ కార్పొరేట్ కంపెనీని కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయండని సూచించారు.