ఎస్​ఐఆర్​తో రాష్ట్రంలో ఓట్లు తొలగించేందుకు కుట్ర : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఎస్​ఐఆర్​ను కలసికట్టుగా ఎదుర్కోవాలన్న సీఎం రేవంత్ - హజ్​ యాత్ర బస్సు ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి - మైనారిటీల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పెద్ద పీట వేస్తోందని వెల్లడి

హజ్​ యాత్రపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​
CM Revanth In Hajj Pilgrimage Program (ETV)
Published : May 8, 2026 at 8:59 PM IST

CM Revanth In Hajj Pilgrimage Program : ఓటర్ల ప్రత్యేక ముమ్మర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌) పేరుతో తెలంగాణలో ఓట్లు తొలగించాలని చూస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగిన విధంగా తెలంగాణలో జరగనీయవద్దని, అందరూ కలిసి కట్టుగా ఎదుర్కోవాలని మైనారిటీల కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. హజ్ వెళ్తున్న బస్సులకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. సంక్షేమం, ఉద్యోగాల్లో మైనారిటీల వాటా వారికి ఇస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఇరాన్, ఇరాక్ యుద్ధంతో పెరిగిన విమాన ఛార్జీల భారం హజ్ యాత్రికులపై పడకుండా ప్రభుత్వమే భరిస్తోందన్నారు. గతేడాది హజ్​కు వెళ్లిన బస్సు ప్రమాదంలో 44 మంది మరణిస్తే మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇచ్చినట్లు ప్రస్తావించారు.

ఈవీ ఆటోలుగా మార్చేందుకు సన్నాహాలు : ప్రస్తుతం వైట్ కాలర్ జాబ్స్ కంటే బ్లూ కాలర్ జాబ్స్‌కు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందన్న సీఎం, అమెరికా కంటే జర్మనీ, జపాన్‌లో ఎక్కువ ఉద్యోగావకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. అందుకే ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా అప్​గ్రేడ్ చేసి యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తున్నామని సీఎం చెప్పారు. హైదరాబాద్‌లో చాలా మంది మైనారిటీలు ఆటోలు నడుపుతున్నారని, ఓఆర్‌ఆర్‌ లోపల ఉన్న అన్ని ఆటోలను ఉచితంగా ఈవీ ఆటోలుగా మార్చాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. తమకు హిందూ, ముస్లిం బేధాభిప్రాయం లేదని, హిందూ, ముస్లిం భాయీభాయీ అని సీఎం అన్నారు. కార్యక్రమంలో మంత్రి అజారుద్దీన్, ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ, ప్రభుత్వ సలహాదారు షబ్బీర్ అలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ప్రోత్సాహకాలకు ప్రత్యేక కార్యక్రమం : అంతకుముందు మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ‌పై సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం, ఉమ్మడి జిల్లా కేంద్రాల్లో మైనార్టీలకు ప్రత్యేక డిగ్రీ క‌ళాశాల‌లు ఏర్పాటు చేసి, వాటిలో నైపుణాభివృద్ధి, ఏఐ శిక్షణకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సంప్రదాయ కోర్సులు కాకుండా, జీవ‌నోపాధికి ఉప‌యోగ‌ప‌డే శిక్షణ ఇప్పించాల‌న్నారు. ప్రతిభావంతులైన బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థుల‌ తరహాలోనే మైనారిటీలకూ ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకు ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. ఆ కార్యక్రమానికి గ్రూప్స్‌నకు ఎంపికైన వారిని, క్రీడాకారుల‌ను ఆహ్వానించి విద్యా, క్రీడ‌ల ప్రాధాన్యతను తెలియ‌జేయాల‌ని సూచించారు.

ఖబరస్తాన్లకు భూ కేటాయింపు : గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2, గ్రూప్‌-3కి ఎంపికైన మైనారిటీల్లో ఆస‌క్తి ఉన్న వారికి మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ‌లో బాధ్యతలు అప్పగించి, ఆ శాఖ ప‌రిధిలోని అన్ని కార్యక్రమాలపై పూర్తి అవ‌గాహ‌న క‌లిగించేలా వారిని తీర్చిదిద్దాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు. ఇమామ్‌, మౌజ‌మ్‌ల‌కు ఇచ్చే గౌర‌వ పారితోషికాల‌ను క్రమం తప్పకుండా విడుద‌ల చేయాల‌ని అధికారుల‌ను సీఎం ఆదేశించారు. మైనారిటీ పాఠ‌శాల‌ల్లో బోధ‌న‌లో ఏఐకి ప్రాధాన్యమివ్వాలని సూచించారు. భూమి అందుబాటులో ఉన్న చోట ఖ‌బ‌ర‌స్తాన్‌ల‌కు కేటాయిస్తామ‌ని సీఎం తెలిపారు. డీజిల్, పెట్రోల్ ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్ ఇంజిన్లతో రీట్రోఫిట్టింగ్ చేయడం ద్వారా ఆటోడ్రైవర్లకు ఇంధన ఖర్చులు లేకుండా చేసి, వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

మతసామరస్యాన్ని చాటేలా కట్టడాలుండాలి : మూసీ రివ‌ర్ ఫ్రంట్‌లో భాగంగా గుడితో పాటు మసీద్, చర్చి, గురుద్వారా నిర్మాణాలు చేప‌ట్టాల‌ని అధికారుల‌ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఆయా మతాల సంస్కృతుల అధ్యయనం, భారత దేశ విశిష్టతను, తెలంగాణలోని గంగా జమునా తెహ్‌జీబ్​ను తెలియ‌జేసేలా ఆ కట్టడాలు ఉండాల‌ని సీఎం అన్నారు. మన సంస్కృతులను అధ్యయనం చేసే గొప్ప కేంద్రాలుగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. సమీక్షలో మంత్రి అజారుద్దీన్, ప్రభుత్వ సలహాదారు ష‌బ్బీర్ అలీ, ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం, సీఎస్ రామకృష్ణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

