సినిమా టికెట్ల ధరలు పెంచుకునేందుకు అనుమతి - కానీ ఒక్క షరతు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హైదరాబాద్కు ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు వచ్చింది అంటే సినీ కార్మికుల శ్రమే - సినీ కార్మికుల పిల్లలకు ఇంటర్ వరకు ఉచిత విద్య - సినీ కార్మికుల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలోని సన్మాన సభలో సీఎం రేవంత్
Published : October 28, 2025 at 8:07 PM IST
CM Revanth Reddy On Telugu Film Industry : హాలీవుడ్ పరిశ్రమకు హైదరాబాద్ నగరం వేదిక కావాలనేది తన సంకల్పమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. సినీ కార్మికుల సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లోని యూసుఫ్గూడ పోలీస్ గ్రౌండ్స్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సన్మాన సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడారు.
హాలీవుడ్ సినిమాలు హైదరాబాద్లో : ఐటీ, ఫార్మా పరిశ్రమలు ఎలాగో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా అంతేనని, మీరు అండగా ఉంటే హాలీవుడ్ను హైదరాబాద్కు తీసుకువస్తామని సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. హాలీవుడ్ సినిమాలు హైదరాబాద్లో, రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో షూటింగ్లు జరిగేలా బాధ్యత తీసుకుంటామన్న ఆయన కార్మికుల కష్టాలు తెలియనంతగా తనకు కళ్లు మూసుకుపోలేదని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పదేళ్లు సినీ అవార్డులు ఇవ్వలేదని ఆక్షేపించారు.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో సినీ పరిశ్రమ : తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గద్దర్ పేరు మీద సినీ అవార్డులు ఇచ్చామని, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో సినీ పరిశ్రమకు ప్రాధాన్యత ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. సినీ కార్మికుల పిల్లల కోసం కార్పొరేట్ స్థాయి పాఠశాల నిర్మించి ఉచితంగా చదువు చెప్పిస్తామని అన్నారు. సినీ కార్మికుల పిల్లలకు నర్సరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఉచిత విద్య, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచిత వైద్యం ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
20 శాతం ఇస్తేనే టికెట్ల పెంపునకు అనుమతి : సినీ కార్మికుల కోసం వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసి, ప్రభుత్వం తరఫున అందులో రూ.10 కోట్లు డిపాజిట్ చేయనున్నట్లు మఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం చేయగలిగిన పనులు చేస్తామన్న ఆయన సినిమా టికెట్ల పెంపు ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో 20 శాతం కార్మికులకు ఇవ్వాలని నిర్మాతలకు సూచించారు. కార్మికులకు లాభాల్లో 20 శాతం ఇస్తేనే టికెట్ల ధరలు పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. త్వరలోనే సినీ కార్మికులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని అని సీఎం తెలిపారు. నిర్మాత, ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
"సినీ కార్మికుల అసోషియేషన్తో మాట్లాడి స్థలాలు ఇస్తాం. సినీ కార్మికుల భవన్ నిర్మాణానికి స్థలాన్ని కేటాయిస్తాం. ఫైటర్స్, సినీ కార్మికుల ప్రాక్టీస్కు ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏర్పాట్లు చేస్తాం. సినీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించే బాధ్యత నాది. నిర్ణయం తీసుకునే వరకే ఆలోచిస్తా నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఆలోచించను అమలు చేస్తా. సినీ కార్మికులకు ఏం చేస్తామో డిసెంబర్ 9న వెల్లడిస్తాం. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచే ఇతర ఇండస్ట్రీలు నేర్చుకునేలా తయారు చేస్తా." -రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
ఒకప్పుడు తెలుగు పరిశ్రమ అంటే మద్రాసి అని పిలిచేవారని సీఎం రేవంత్ అన్నారు. చిత్రపురి కాలనీకి ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపునకు ఆనాటి నాయకులు కృషి చేశారని, కళాకారులను గౌరవించాలని 1964లో నంది అవార్డు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినట్లు గుర్తు చేశారు. కళాకారులకు కావాల్సింది డబ్బు కాదు, జనం కొట్టే చప్పట్లు కప్పే దుప్పట్లు అని చెప్పారు.
