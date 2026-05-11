హైదరాబాద్‌ సహా ఆరు మహా నగరాలను ప్రత్యేకంగా ప్రోత్సహించండి : మోదీకి రేవంత్ రిక్వెస్ట్

తెలంగాణలోని పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులకు అనుమతి ఇవ్వాలని సీఎం విజ్ఞప్తి - అభివృద్ధి ప్రణాళికల్ని ప్రధాని పర్యటనలో ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి - తెలంగాణ అభివృద్దికి కట్టుబడి పని చేస్తామని ప్రధాని పునరుద్ఘాటన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 7:27 AM IST

CM Revanth Appeals To PM Over Telangana Development : పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులకు అనుమతిస్తే దేశ జీడీపీకి తెలంగాణ పది శాతం తిరిగి ఇస్తుందని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రధానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించే హైదరాబాద్‌ సహా ఆరు మహానగరాలను ప్రత్యేకంగా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన అనుమతుల కోసం పీఎంవోలో ప్రత్యేక సింగిల్ విండో టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. సీఎం విజ్ఞప్తులపై స్పందించిన ప్రధాని, తెలంగాణ అభివృద్దికి కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.

తెలంగాణ అభివృద్ధికి సహకరించండి : రైజింగ్‌ తెలంగాణ నినాదంతో 2047 అభివృద్ధి ప్రణాళికలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రధాని పర్యటనలో ఆవిష్కరించారు. తమకు రాజకీయాలు అవసరం లేదని, ప్రగతి కావాలని సీఎం ప్రధానికి నొక్కి చెప్పారు. వికసిత్‌ భారత్‌ లక్ష్య సాధనతో తాము కలిసి నడుస్తామని స్పష్టం చేశారు. నాటి మన్మోహన్‌ సింగ్‌ సహకారంతో గుజరాత్‌ మోడల్‌ను అభివృద్ధి చేశారని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు ప్రధానిగా తెలంగాణ అభివృద్ధికి అదే విధమైన సహకారం అందించాలని మోదీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. రెండో దశ మెట్రో విస్తరణ, ఫ్యూచర్‌ సిటీ నిర్మాణానికి కేంద్రం చేయూతను అందించాలని అభ్యర్థించారు. గేమ్‌ఛేంజర్‌గా మారనున్న రీజినల్‌ రింగ్‌రోడ్‌, పెండింగ్‌ హైవేల నిర్మాణానికి కేంద్రం సహకారం చాలా కీలకమైందని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రధాని తెలంగాణ పర్యటనపై రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారని వివరించారు.

పెండింగ్ ప్రాజెక్టులకు అనుమతివ్వాలని విజ్ఞప్తి : దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, కోల్‌కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులకు త్వరితగతిన క్లియరెన్స్ ఇవ్వాలంటే ప్రత్యేక వ్యవస్థ అవసరమని సీఎం తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ ఆశీర్వాదం ఉంటే తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దేశ జనాభాలో తెలంగాణ 3 శాతం వాటా కలిగి ఉందని, దేశ జీడీపీకి తెలంగాణ 5 శాతం వాటా ఇస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 2047 నాటికి ఇది 10 శాతంగా ఉండాలన్న లక్ష్యానికి కేంద్రం సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 2034 నాటికి తెలంగాణ ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా అవతరిస్తుంది. అదే ఉత్సాహంతో 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఎకానమీ సాకారం చేసుకుంటామని, వికసిత్‌ భారత్‌కు అనుగుణంగా తెలంగాణ రైజింగ్‌ 2047 దార్శనిక పత్రంలో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటామన్నారు.

"దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలన్నా, మన యువతకు ఉద్యోగాలు లభించాలన్నా ప్రపంచంలో మన దేశం మొదటి స్థానంలో నిలవాలన్నా ఆరు మహా నగరాలను ఒక పద్ధతి ప్రకారం అభివృద్ధి చేయాలి. ఉపాధి అవకాశాలు, నైపుణ్యాలు పెంపొందించాలి. తెలంగాణకు రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, మెట్రో రైలు, మూసీ నది, ఫ్యూచర్ సిటీ, రేడియల్ రోడ్లు, హైదరాబాద్​ నుంచి మచిలీపట్నం పోర్టు వరకూ 12 లైన్ల ఎక్స్​ప్రెస్ హైవే, రైల్వే లైన్​ ఇవన్నీ చాలా అవసరం. వీటిపై ప్రధాని ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి తెలంగాణ కోసం రెండు గంటలు సమీక్ష చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. వీటన్నింటిని త్వరగా చేస్తే దేశ అభివృద్ధిలో తెలంగాణ భాగస్వామి అవుతుంది. దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ 10 శాతం వాటా కలిగి ఉంటుంది. మాకు కేంద్రం నుంచి అనుమతులు కావాలి" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉంది : తెలంగాణ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పునరుద్ఘాటించారు. రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందితేనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమని స్పష్టం చేశారు. అన్ని రాష్ట్రాలను కలుపుకునే కేంద్రం ముందుకెళ్తుందన్న మోదీ, తెలంగాణ ప్రజల కలలు నెరవేర్చేందుకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందని భరోసా ఇచ్చారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వచ్చే నిధుల కంటే తెలంగాణకు ఎక్కువ నిధులు ఇస్తున్నామని మోదీ వివరించారు. మొత్తంగా కార్యక్రమం సాంతం అభివృద్ది కేంద్రంగా సాగింది. రాజకీయాలను పక్కనపెట్టిన ఇరువురు నాయకులు ప్రగతి కోసం పనిచేస్తామని ప్రతినబూనారు.
