ETV Bharat / state

కొండా సుస్మిత వ్యాఖ్యలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం - చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక!

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్ఠానం సైతం సీరియస్‌! - చర్యలు తీసుకునే అవకాశం - ఉప ముఖ్యమంత్రి, కొందరు మంత్రులతో మాట్లాడిన సీఎం? - పరకాల ఎమ్మెల్యే టికెట్​ అంశంతోనే వరంగల్​లో రాజకీయ కార్చిచ్చు

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 7:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy on Konda Sushmita Comments : దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. నేరుగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డిపై మంత్రి కుమార్తె సుస్మిత చేసిన విమర్శలు, ఆరోపణలు కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో ప్రస్తుతం తీవ్ర స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. క్రమశిక్షణా రాహిత్యంగా భావించి నోటీసులు ఇవ్వడంతో మాత్రమే పరిమితం కాకుండా చర్యలకు కూడా ఉపక్రమించే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ సమాచారం.

మూడ్రోజుల క్రితం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో పర్యటన కొనసాగింది. మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మను దర్శించుకోవడంతో పాటు ములుగు, పరకాలలో జరిగిన ప్రభుత్వ కార్యక్రామల్లో పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమాల్లో వరంగల్‌ జిల్లా నుంచి మంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోన్న కొండా సురేఖ మాత్రం పాల్గొనలేదు. సీఎం పర్యటనలో స్థానిక మంత్రి పాల్గొనకపోవడం కూడా చాలా చర్చనీయాంశమైంది.

పరకాల బహిరంగ సభతోనే వివాదం : పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డిని ఈ మధ్య కాలంలో మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్ర స్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తున్నారు. తమ వర్గీయులను పరకాలలో అణగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మరోవైపు పరకాల బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న సీఎం వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మరోసారి రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డిని భారీ ఆధిక్యతతో గెలిపించాలని చేసిన వ్యాఖ్యలతో దుమారం రేగింది. దీంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో రేవూరే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అన్న సంకేతం ఇచ్చినట్లయ్యింది. ఇది జరిగిన మరుసటి రోజే కొండా సురేఖ జన్మదినం సందర్భంగా ఆమె కుమార్తె సుస్మిత పరకాల నియోజకవర్గంలోని గీసుకొండలో సభ ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యమంత్రిపైన, స్థానిక ఎమ్మెల్యేపైన తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేయడంతో పాటు వచ్చే ఎన్నికల్లో పరకాల నుంచే కచ్చితంగా పోటీచేస్తానని తేల్చి చెప్పారు.

ముఖ్యమంత్రిపై తీవ్ర స్థాయిలో చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయవర్గాల్లో ఇప్పుడు హాట్​టాపిక్​గా మారాయి. బుధవారం దిల్లీలో జరిగిన కాంగ్రెస్‌ వర్కింగ్‌ కమిటీ సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గురువారం లండన్‌ పర్యటనకు బయలుదేరి వెళ్లారు. దిల్లీలో ఉన్నప్పుడే కొందరు ముఖ్య నాయకులతో కొండా ఫ్యామిలీ అంశంపై మాట్లాడి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మరికొందరు మంత్రులతోనూ మాట్లాడినట్లు విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం. చర్యలు తప్పవని హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు తెలిసింది. పీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ బుధవారం మంత్రి కొండా సురేఖకు నోటీసు ఇవ్వగా, తన కుమార్తె చేసిన వ్యక్తిగత ఆరోపణలకు తానెలా బాధ్యురాలినని గురువారం కాంగ్రెస్​ పార్టీకి సమాచారం ఇచ్చారు.

ఆచితూచి అడుగేయాలనే : ఇదే సమయంలో మంత్రి మాజీ ఓఎస్‌డీ సుమంత్‌పై గురువారం క్రిమినల్ కేసు నమోదైంది. ఓ వ్యాపారిని బెదిరించి దాడిచేసినట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఈ కేసు నమోదు చేశారు. గతంలో ఓ వివాదంలో సుమంత్​ను అరెస్టు చేయడానికి ప్రయత్నించినపుడు కూడా కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మిత తీవ్ర స్థాయిలో అడ్డుకుని ఆరోపణలు చేశారు. ఆ సమయంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క జోక్యంతో పరిస్థితి సద్దుమణిగినా, తాజా పరిణామాల్లో అలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదని పార్టీలో కొంతమంది నాయకులు పేర్కొంటున్నాయి. మరోవైపు ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో ఆచితూచి అడుగేయాలనే అభిప్రాయం కూడా పార్టీలో కొందరు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంమ్మీద ఈ వ్యవహారం రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని మలుపులు తిరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

సుస్మిత వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం - వివరణ తర్వాత తదుపరి చర్యలు : మహేశ్​కుమార్​ గౌడ్

22(a) నిషేధిత భూముల అంశం - ఒక్క అంగుళానికీ ఇబ్బంది రానివ్వం : సీఎం రేవంత్‌

TAGGED:

SUSHMITHA POLITICAL COMMENTS
KONDA SUSHMITHA ON REVANTH
REVANTH REDDY ANGRY SUSHMITHA
PARAKALA POLITICAL HEAT
REVANTH REDDY ANGRY OVER KONDA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.