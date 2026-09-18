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ఐటీ సంస్థల ఎదురుగా భారీ 'చెత్త' కొండలు - కఠిన చర్యలకు ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి!

ఐటీ కారిడార్‌లో హైదరాబాద్ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా నిర్మాణ వ్యర్థాలు ఉండటంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చుట్టుపక్కలున్న మూడు బహుళ అంతస్తుల భవనాల వ్యర్థాలనే అక్కడ పోసినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది.

construction waste in IT companies
ఐటీ కారిడార్‌లో భారీగా చెత్త, నిర్మాణ వ్యర్థాలు (ETV bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 10:43 AM IST

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CM Revanth on Construction Waste in IT Corridor : హైదరాబాద్​లోని నాలెడ్జ్​ సిటీలో ఐకియా షోరూం, డెలాయిట్‌ ఐటీ సంస్థ ఎదురుగా ఉన్న భారీ డంపింగ్‌ యార్డుపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఐటీ కారిడార్‌లో హైదరాబాద్ నగర ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా చెత్త, నిర్మాణ వ్యర్థాలను కుప్పగా పోసిన సంస్థలను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఇటీవల జరిగిన ఓ సమావేశంలో సైబరాబాద్‌ నగరపాలక సంస్థను (సీఎంసీ) ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. ఆ మేరకు సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ జి.సృజన కసరత్తు ప్రారంభించారు. చుట్టుపక్కలున్న మూడు బహుళ అంతస్తుల భవనాల వ్యర్థాలనే అక్కడ కుప్పగా పోసినట్లు అధికారులు ప్రాథమిక విచారణ గుర్తించి నివేదించారు. త్వరలోనే ఈ చెత్త, నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్‌కు సంబంధించిన కార్యాచరణ ఉంటుందని సైబరాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌ స్పష్టం చేస్తోంది.

వాళ్లతోనే రీసైక్లింగ్‌ చేయించండి

సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్‌గా బాధ్యతలు తీసుకున్న కొన్నాళ్లకు కమిషనర్‌ సృజన ఐకియా, డెలాయిట్‌ సంస్థలకు ఎదురుగా ఉన్న డంపింగ్‌ యార్డును సిబ్బందితో కలిసి తనిఖీ చేశారు. అనంతరం డిజిటల్‌ సర్వే చేయించగా 13 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 15 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల చెత్త పోగైనట్లు తేల్చారు. ఆయా వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్‌ చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని సీఎంసీ ప్రభుత్వానికి ఇటీవలే లేఖ రాసింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆ విషయంపై లోతుగా చర్చలు చేశారు.

ఈ క్రమంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సంస్థల గురించి ఆయన పూర్తి వివరాల గురించి ఆరా తీసినట్లు తెలిసింది. ఆయా నిర్మాణ సంస్థలతోనే అక్కడున్న వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్​ చేయించాలని, ప్రభుత్వ నిధుల్లోంచి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టొద్దని ఆదేశించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయమై సీఎంసీ కమిషనర్‌ సృజనను వివరణ కోరగా, ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం సదరు సంస్థలపై చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

అక్కడే ప్లాంటు ఏర్పాటు చేసి

చెత్త, నిర్మాణ వ్యర్థాల రీసైక్లింగ్‌కు మున్సిపల్ అధికారులు రెండు ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. వ్యర్థాలను శంషాబాద్‌ లేదంటే జీడిమెట్లలో ఉన్న నిర్మాణ వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రానికి తరలించాలన్నది మొదటి ప్రతిపాదన. చెత్త ఉన్న ప్రాంతంలో రీసైక్లింగ్‌ చేయడం రెండో ప్రతిపాదన. మొదటి ప్రతిపాదన ఖర్చుతో పాటు ట్రాఫిక్‌ సమస్య, వాతావరణ కాలుష్యాన్ని పెంచుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ రెండు విధానాలకు దాదాపు రూ.25 కోట్ల నుంచి రూ.45 కోట్ల మేర ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని అంచనా వేశారు. దీని కోసం తుది కార్యాచరణను రూపొందిస్తామని సీఎంసీ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

భారీ కొండలుగా వ్యర్థాలు

ఐటీ కారిడార్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్​లో 30 నుంచి 50 అంతస్తుల భారీ భవనాల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. వీటి నుంచి వెలువడుతున్న నిర్మాణ వ్యర్థాలను నిర్మాణదారులు ప్రభుత్వ భూముల్లో గుట్టలుగా పారబోస్తున్నారు. దీంతో హైటెక్​ సిటీ నుంచి ఖానామెట్​ వెళ్లే దారిలో రెండు భారీ కొండలు ఏర్పడ్డాయి. గచ్చిబౌలిలోని సర్వే నంబరు 44లో 10 ఎకరాలు, కొండాపూర్​లోని సర్వే నంబరు 59లో 30 ఎకరాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. వీటిపై ప్రైవేటు పట్టాదారులు, ప్రభుత్వం మధ్య కోర్టులో కేసు నడుస్తోంది. దీని ఫలితంగా ఈ భూములపై ఎలాంటి పర్యవేక్షణ లేకుండా పోయింది. దీనిని అవకాశంగా తీసుకుని నిర్మాణదారులు నిర్మాణ వ్యర్థాలను ఇక్కడ భారీ ఎత్తున డంప్ చేశారు. ఇలా రెండు ప్రాంతాల్లో 15 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల చెత్త పేరుకుపోయింది.

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