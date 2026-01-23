'తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యులవుతాం' - సీఎంతో ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక ప్రతినిధులు
ముగిసిన రాష్ట్ర బృందం దావోస్ పర్యటన - తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047కు మద్ధతు ప్రకటించిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక ప్రతినిధులు - హైదరాబాద్లో ఫాలోఅప్ సదస్సు నిర్వహించాలని సీఎం విజ్ఞప్తి
Published : January 23, 2026 at 7:33 AM IST
CM Revanth Davos Tour Concluded Successfully : తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ లక్ష్యాలను ప్రపంచానికి వివరించడంసహా పెట్టుబడులు ఆకర్షించే లక్ష్యంతో దావోస్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బృందం పర్యటన ముగిసింది. మూడురోజుల్లో పారిశ్రామికవేత్తలతో 12 ముఖాముఖి సమావేశాలు రెండు కీలక సెషన్లలో సీఎం పాల్గొన్నారు. ప్రతీ ఏటా హైదరాబాద్లో వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఫాలోఅప్ సదస్సు నిర్వహించాలని దావోస్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రతిపాదించారు. తెలంగాణ రైజింగ్-2047 విజన్లో తాము కూడా భాగస్వాములమవుతామంటూ ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక ప్రతినిధులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బృందానికి హామీఇచ్చారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధి ప్రయాణంలో కలిసివస్తామనే సంకేతాలను ఇచ్చారు.
హైదరాబాద్లో ఫాలోఅప్ సదస్సు నిర్వహించాలని : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బృందం దావోస్ పర్యటన ముగిసింది. తెలంగాణ రైజింగ్- 2047లక్ష్యాలను ప్రపంచానికి చాటేడమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పర్యటన కొనసాగింది. మూడు రోజుల పర్యటనలో తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రతినిధుల బృందం గ్లోబల్ కేపబిలిటీ, డేటా సెంటర్లు, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ, తయారీ రంగాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. ఏఐ, సస్టైనబిలిటీ, స్కిల్లింగ్ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన పలు అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం నిర్వహించిన రెండు కీలక సెషన్లలో పాల్గొన్నారు. ప్రతి జులైలో హైదరాబాద్లో వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫాలోఅప్ సదస్సు నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించారు. మూడ్రోజుల్లో అంతర్జాతీయ సంస్థలు. పారిశ్రామిక దిగ్గజాలతో 12 ముఖాముఖి సమావేశాల్లో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. చివరి రోజు పలు పారిశ్రామిక చర్చలు, ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు
రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల వెల్లువ : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో రూ.5వేల కోట్ల పెట్టుబడితో వంద మెగావాట్ల ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వంతో యూపీసీ వోల్ట్ ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. నెదర్లాండ్స్కి చెందిన యూపీసీ రిన్యూవబుల్స్ గ్రూప్, వోల్ట్ డేటా సెంటర్స్ కలిసి యూపీసీవోల్ట్ సంస్థగా ఏర్పడింది. ఆప్రాజెక్టుకు ఐదేళ్లలో రూ.5వేలకోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ దశలోనే 3వేల మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి. డేటా సెంటర్ ప్రారంభమైన తర్వాత మరో 800 మందికి ఉద్యోగఅవకాశాలుంటాయనిప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
రాష్ట్రంలో స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇండియా కంపెనీ శంషాబాద్, గాగిల్లాపూర్లో రూ.623 కోట్లతో యూనిట్లను విస్తరించనుంది. ఆ యూనిట్ల విస్తరణతో ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీకి సంబంధించి ఎయిర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లు, మోల్డెడ్ కేస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లు, కాంటాక్టర్లు, పుష్ బటన్ల తయారీ సామర్థ్యం పెరగనుంది. స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్కు తెలంగాణలోనే 38 నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలున్నాయి. హైదరాబాద్లో రూ.150 కోట్లతో డెయిరీ ప్లాంట్ను విస్తరించేందుకు గోద్రెజ్ కంపెనీ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. నాదిర్ గోద్రేజ్ను హైదరాబాద్కు రావాలని మంత్రి శ్రీధర్బాబు ఆహ్వానించారు.
చివరి రోజు పలు కీలక ఒప్పందాలు : దావోస్లో తెలంగాణ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్ వేదికగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు కానున్న గ్లోబల్ ఏఐ అకాడమీతో కలిసి పనిచేసేలా బ్రిటన్కు చెందిన ప్రముఖ విద్యా, పబ్లిషింగ్ సంస్థ పియర్సన్ ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. ఏఐ శిక్షణ, పాఠ్య ప్రణాళిక, లెర్నింగ్ కంటెంట్, అంచనావిధానాలు అంతర్జాతీయస్థాయి సర్టిఫికేషన్లలో తన నైపుణ్యాన్ని పియర్సన్ ఉపయోగించనుంది. జార్జ్టౌన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఏఐ కోల్యాబ్ సంస్థతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది.
ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ ఆధారిత పరిశోధనలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రజారోగ్యం, లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాల్లో అనువర్తిత పరిశోధనలకు ఇది దోహదపడనుంది. దుబాయ్ మల్టీకమోడిటీస్ సెంటర్తో కుదిరిన ఎంవోయూ ద్వారా స్టార్టప్ల అభివృద్ధికి అవకాశాలు అన్వేషించనున్నారు. రెండు దేశాల మార్కెట్లు, ఎకోసిస్టమ్లపై అవగాహన కల్పించడం సహా అంతర్జాతీయ సదస్సులు, కార్యక్రమాలు నిర్వహించే అంశాన్ని పరిశీలించనున్నారు. అంతకు ముందు రెండు రోజుల్లో పలు ఒప్పందాలు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పలు అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ముందుకొచ్చాయి. కొన్ని కంపెనీలు ఎంవోయూలు చేసుకోగా మరికొన్ని ఆసక్తి చూపాయి.
ఫ్యూచర్ సిటీలో ఏఐ డేటా సెంటర్ - రూ.5వేల కోట్లతో పెట్టుబడి
తెలంగాణలో రూ.23,000 కోట్ల పెట్టుబడులు - దావోస్ వేదికగా సీఎం రేవంత్రెడ్డితో వివిధ కంపెనీల ఎంఓయూలు