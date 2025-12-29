ETV Bharat / state

బాగున్నారా - ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? : కేసీఆర్​ను వాకబు చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

శాసనసభకు వచ్చిన కేసీఆర్‌ను పలకరించిన సభ్యులు - కేసీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - పలు సమస్యలను విన్నవిస్తున్న ఎమ్మెల్యేలు

Telangana Assembly Sessions : తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి రోజు దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌ రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డిలకు సంతాప తీర్మానాలను స్పీకర్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం సభ్యులందరూ సంతాపం తెలిపారు. ఈ సమావేశాలకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్‌తో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు. కేసీఆర్ వద్దకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వెళ్లి బాగున్నారా? అని పలకరించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేశారు. మంత్రులు ఉత్తమ్‌, శ్రీధర్‌బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌, సీతక్క, కోమటిరెడ్డి ఆయనను పలకరించి అభివాదం చేశారు. సంతాప తీర్మానాల తర్వాత కేసీఆర్‌ సభ నుంచి నందినగర్​లోని ఇంటికి వెళ్లిపోయారు.

150 నుంచి 300లకు పెంపు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఓఆర్‌ఆర్‌ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల విలీనం, జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధి పెరిగినందున వార్డుల సంఖ్య 150 నుంచి 300కి పెంపు, తెలంగాణ జీఎస్‌టీ సవరణ, ఉద్యోగుల హేతుబద్ధీకరణ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన తొలగింపు తదితర అంశాలకు చట్టబద్ధత కల్పించనున్నారు. తొలిరోజు సభ వాయిదా అనంతరం బిజినెస్​ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. శాసనసభ, మండలి ఎన్నిరోజులపాటు నిర్వహించాలనేదానిపై బీఏసీలో అధికార, ప్రతిపక్షాలు అందరూ కలిసి ఓ నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

మండలిలో సెల్​ఫోన్లు మాట్లాడవద్దు : మండలిలో ఎమ్మెల్సీలు సెల్‌ఫోన్లు వాడేందుకు వీల్లేదని కౌన్సిల్ ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్‌ రెడ్డి వెల్లడించారు. వచ్చే సెషన్‌లో సమావేశాలను అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో నిర్వహించాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. అక్కడ పనులు 90శాతం పూర్తయ్యాయని, ఎవరైనా సభ్యులు చూడాలనుకుంటే వెళ్లి చూడవచ్చని చెప్పారు.

పలువురి బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేల విజ్ఞప్తులు ఇలా..

ఉద్యోగుల డీఏలు, ఫించన్లు చెల్లించాలి : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆరు డీఏలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని వెంటనే వాటిని చెల్లించాలని హరీశ్‌రావు కోరారు. పింఛన్‌ బకాయిలు రావట్లేదని 39 మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు మరణించారని ఆయన గుర్తుచేశారు. సీపీఎస్​ బదులు ఓపీఎస్​ అమలు చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చిందని వెంటనే దానిని పరిష్కరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

చెక్​డ్యామ్​ల పేల్చివేత : తన నియోజకవర్గంలోని తణుగుల చెక్ డ్యామ్‌ను దుండగులు బాంబులు పెట్టి పేల్చేశారని హుజూరాబాద్​ ఎమ్మెల్యే కౌశిక్​ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మేడిగడ్డను ఎలాగైతే బాంబు పెట్టి పేల్చేశారో అలానే చెక్ డ్యామ్‌లను పేల్చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

అంబులెన్స్​లు వెళ్లలేని పరిస్థితులు : తన నియోజకవర్గంలో కొన్ని గ్రామాలకు అంబులెన్సులు వెళ్లే పరిస్థితి లేదని ఆసిఫాబాద్ ఎమ్మెల్యే కోవ లక్ష్మి సభ ముందు విన్నవించారు. కుమురంభీం ప్రాజెక్టుకు మరమ్మతులు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

వారికి సబ్జెక్ట్​ లేకపోతే ఏం మాట్లాడాలి : భాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో ఉందని సీఎం అంటున్నారని, దేవాదుల ఏ బేసిన్‌లో ఉందో తెలియని సీఎం మనకు ఉన్నారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. పాలమూరు- రంగారెడ్డిని వ్యతిరేకిస్తూ లేఖ రాసిన ఏపీకి చెందిన అధికారిని సలహాదారుగా నియమించారన్నారు. నీటిపారుదలశాఖపై చర్చకు కేసీఆర్‌ రావాలని అంటున్నారని, అసలు సబ్జెక్ట్ లేనిది ఏం మాట్లాడతారని ప్రశ్నించారు.

చెక్‌డ్యామ్​లను పేల్చిన వారిపై చర్చలు తీసుకోవాలని, నాణ్యత లేకపోతే కాంట్రాక్టర్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని కేటీఆర్‌ కోరారు. ఇసుక కోసం చెక్‌డ్యామ్​లు పేల్చేశారని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇసుక కోసం చెక్ డ్యాంలు పేల్చేవారు రాజకీయం కోసం మేడిగడ్డను పేల్చారని ఎందుకు అనుకోవద్దని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వంద శాతం మేడిగడ్డను పేల్చివేసినట్లు తాము భావిస్తున్నామని చెప్పారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌ను మూడు భాగాలుగా విభజిస్తున్నారని, అందుకే ఫ్యూచర్ సిటీని ఫోర్త్ సిటీ అని అంటున్నారని తెలిపారు. జీహెచ్​ఎంసీలో వార్డుల విభజన పూర్తి అశాస్త్రీయంగా ఉందన్నారు.

ప్రతిపక్ష పార్టీల వైఖరిని ఎండగట్టాలని నిర్ణయం - వ్యూహా ప్రతివ్యూహాలను సిద్ధం చేసిన సర్కార్

నేటి నుంచి శాసనసభ సమావేశాలు - హాజరుకానున్న మాజీ సీఎం కేసీఆర్

