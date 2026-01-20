ETV Bharat / state

జ్యూరిక్ చేరుకున్న సీఎం రేవంత్ బృందం - ఘనస్వాగతం పలికిన ప్రవాస తెలంగాణవాసులు

ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సుకు పయనమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - దావోస్​లో నాలుగు రోజుల పాటు సమావేశాల్లో పాల్గొననున్న సీఎం - తెలంగాణ రైజింగ్-2047 రోడ్​ మ్యాప్​ ఆధారంగా చర్చలు

CM Revanth Reddy In Davos
CM Revanth Reddy In Davos (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy In Davos : ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. నేడు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బృందం స్విట్జర్లాండ్​లోని జ్యూరిక్ చేరుకుంది. అక్కడి విమానాశ్రయంలో సీఎంకు ప్రవాస తెలంగాణ వాసులు ఘన స్వాగతం పలికారు. జ్యూరిక్ నుంచి రేవంత్ బృందం దావోస్​కు వెళ్లనుంది. అక్కడ నాలుగు రోజుల పాటు సమావేశాల్లో పోల్గొననుంది. వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం చర్చలు జరపనున్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 రోడ్​ మ్యాప్​తో పాటు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు గల అవకాశాలు, ప్రభుత్వ విధానాలను ముఖ్యమంత్రి వారికి వివరించనున్నారు.

CM Revanth Reddy In Davos
జ్యూరిక్ చేరుకున్న సీఎం రేవంత్ బృందం - ఘనస్వాగతం పలికిన ప్రవాస తెలంగాణవాసులు (Eenadu)

తెలంగాణ ఏఐ ఇన్నోవేషన్​ హబ్ : తెలంగాణను ఏఐ రంగంలో గ్లోబల్ లీడర్​గా నిలబెట్టే దిశలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక చరిత్రాత్మక అడుగు వేయనుంది. తెలంగాణ ఏఐ ఇన్నోవేషన్​ హబ్​ (టీఏఐహెచ్​)ను నేడు స్విట్జర్లాండ్​లోని దావోస్​లో ప్రారంభించనుంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వార్షిక సదస్సులో భాగంగా దావోస్​లోని మౌంటెన్ ప్లాజాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి టీఏఐహెచ్​ను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు ప్రభుత్వాధినేతలు, పరిశ్రమల అధినేతలు, టెక్నాలజీ రంగ ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు.

తొలి ప్రపంచ ఏఐ ప్రయోగ వేదిక : ఏఐ పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడం, ఏఐ ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేయడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్వతంత్ర సంస్థగా టీఏఐహెచ్​ తొలి ప్రపంచ ఏఐ ప్రయోగ వేదికగా పనిచేస్తుంది. దావోస్​లో తాము కేవలం పెట్టుబడులు మాత్రమే అడగడం లేదని, నూతన ఆవిష్కరణలు, ప్రతిభల మేలుకలయికగా ఉన్న తెలంగాణలో ఏఐ భవిష్యత్​ను నిర్మిచడానికి ప్రపంచ దేశాలను ఆహ్వానిస్తున్నామని రేవంత్​రెడ్డి ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.

దావోస్​లో ఈ నెల 20 నుంచి 23 వరకు జరగనున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సుకు హాజరయ్యేందుకు ఆయన సోమవారం ఉదయం మేడారం నుంచి నేరుగా శంషాబాద్​ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్, ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్​రెడ్డి తదితరులతో కలిసి దావోస్​కు పయనమయ్యారు.

దావోస్-2026​కు రేవంత్, చంద్రబాబు సహా ఐదుగురు సీఎంలు- ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులు

తెలంగాణకు పెట్టుబడుల ప్రవాహం - ఒకే రోజు రూ.56,300 కోట్లు

TAGGED:

జ్యూరిక్‌ చేరుకున్న సీఎం రేవంత్‌
CM AT WORLD ECONOMIC FORUM
CM REVANTH REDDY IN WEF
TELANGANA AI INNOVATION HUB
CM REVANTH REDDY IN DAVOS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.