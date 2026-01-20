జ్యూరిక్ చేరుకున్న సీఎం రేవంత్ బృందం - ఘనస్వాగతం పలికిన ప్రవాస తెలంగాణవాసులు
ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సుకు పయనమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - దావోస్లో నాలుగు రోజుల పాటు సమావేశాల్లో పాల్గొననున్న సీఎం - తెలంగాణ రైజింగ్-2047 రోడ్ మ్యాప్ ఆధారంగా చర్చలు
Published : January 20, 2026 at 12:56 PM IST
CM Revanth Reddy In Davos : ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొనేందుకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి బృందం స్విట్జర్లాండ్లోని జ్యూరిక్ చేరుకుంది. అక్కడి విమానాశ్రయంలో సీఎంకు ప్రవాస తెలంగాణ వాసులు ఘన స్వాగతం పలికారు. జ్యూరిక్ నుంచి రేవంత్ బృందం దావోస్కు వెళ్లనుంది. అక్కడ నాలుగు రోజుల పాటు సమావేశాల్లో పోల్గొననుంది. వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం చర్చలు జరపనున్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 రోడ్ మ్యాప్తో పాటు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు గల అవకాశాలు, ప్రభుత్వ విధానాలను ముఖ్యమంత్రి వారికి వివరించనున్నారు.
తెలంగాణ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్ : తెలంగాణను ఏఐ రంగంలో గ్లోబల్ లీడర్గా నిలబెట్టే దిశలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక చరిత్రాత్మక అడుగు వేయనుంది. తెలంగాణ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్ (టీఏఐహెచ్)ను నేడు స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో ప్రారంభించనుంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వార్షిక సదస్సులో భాగంగా దావోస్లోని మౌంటెన్ ప్లాజాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి టీఏఐహెచ్ను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు ప్రభుత్వాధినేతలు, పరిశ్రమల అధినేతలు, టెక్నాలజీ రంగ ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు.
తొలి ప్రపంచ ఏఐ ప్రయోగ వేదిక : ఏఐ పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడం, ఏఐ ఆవిష్కరణలను వేగవంతం చేయడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్వతంత్ర సంస్థగా టీఏఐహెచ్ తొలి ప్రపంచ ఏఐ ప్రయోగ వేదికగా పనిచేస్తుంది. దావోస్లో తాము కేవలం పెట్టుబడులు మాత్రమే అడగడం లేదని, నూతన ఆవిష్కరణలు, ప్రతిభల మేలుకలయికగా ఉన్న తెలంగాణలో ఏఐ భవిష్యత్ను నిర్మిచడానికి ప్రపంచ దేశాలను ఆహ్వానిస్తున్నామని రేవంత్రెడ్డి ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
దావోస్లో ఈ నెల 20 నుంచి 23 వరకు జరగనున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సుకు హాజరయ్యేందుకు ఆయన సోమవారం ఉదయం మేడారం నుంచి నేరుగా శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్, ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్రెడ్డి తదితరులతో కలిసి దావోస్కు పయనమయ్యారు.
