తెలంగాణ ఉద్యమంలో చుక్కా రామయ్య సేవలు మరువలేను - సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Revanthreddy Greets Noted to Chukka Ramaiah : ఐఐటీలో చదవకపోయినా, తన ఇంటిపేరునే ఐఐటీగా మార్చుకొని వేలాది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దిన చుక్కా రామయ్య మాస్టారి శతవసంతాల వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.
Published : November 20, 2026 at 8:11 PM IST
ప్రముఖ విద్యావేత్త, పద్మశ్రీ చుక్కా రామయ్యకు వందేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా విద్యావేత్తలు, మేధావులు, ఆయన శిష్యులు, రాజకీయ నాయకులు ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి చుక్కా రామయ్య నివాసానికి వచ్చి జన్మదిన వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. చుక్కా రామయ్య తనదైన శైలి విద్యా బోధనతో యువత భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేశారని సీఎం కొనయాడారు. ఐఐటీ రామయ్య విద్యా రంగానికి మార్గదర్శకంగా నిలిచారన్నారు. ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంగా గడపాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. ప్రజా ప్రభుత్వం ఆయన సూచనలతో ముందుకు వెళ్తుందని తెలిపారు.
''ఒక గొప్ప పర్వదినం. స్వాతంత్ర్య పోరాట సమయంలో, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పేదలకు విద్యను అందించారు. ఐఐటీ అనే పదాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు, విద్యార్థులకు పరిచయం చేసిన ఒక విద్యావేత్తగా సామాజిక పరివర్తన తీసుకొచ్చారు. వారు వందేళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ గొప్పగా, గర్వంగా భావించాల్సిన రోజు. విద్యలోనే కాకుండా ఆనాటి స్వాతంత్ర్య పోరాటం ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం పాల్గొనడమే కాకుండా, విద్యావేత్తగా, శాసనమండలిలో సభ్యులుగా తనదైన ముద్రను మన ప్రాంతం మీద వేశారు'' - రేవంత్రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
చుక్కా రామయ్య వందేళ్ల పండుగ పుస్తకం ఆవిష్కరణ
చదువుల తల్లి చల్లని ఒడిలో ఎదిగే వారికి ఎల్లలు లేవని నిరూపించిన విద్యావేత్త చుక్కా రామయ్య వందో జన్మదినం సందర్భంగా పలువురు ముఖ్యులు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా 'మన చుక్కా రామయ్య వందేళ్ల పండుగ' పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. పుస్తకాన్ని సావనీరుగా కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికి చేరాలని ఈనాడు ఎడిటర్ ఎం.నాగేశ్వరరావు ఆకాంక్షించారు. చుక్కా రామయ్య చేసిన కృషి, సమాజంపై ఎంతో ఉందన్నారు. ఆయన వద్ద శిక్షణ తీసుకొని ఐఐటీ విద్యను అభ్యసించిన విద్యార్థులు 1500 మంది ఉన్నట్లు తెలిపారు.
''రామయ్య మాస్టార్తో దాదాపు 30 ఏళ్లుగా ఆత్మీయ అనుబంధం ఉంది. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్కి పాతికేళ్ల పాటు ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నాను. దాదాపు 10-12 ఏళ్ల పాటు ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి యువ జర్నలిస్టులందరూ ఒక్క రోజంతా వారితో గడిపేవారు. రామయ్య మాస్టార్ చాలా ఫ్యూర్ మ్యాన్. అలాంటి విద్యావేత్త నూరేళ్ల పుట్టిన రోజు వేడుకలను అందరూ ఘనంగా జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పుస్తకాన్ని సావనీరుగా కాకుండా ఒక స్కీమ్ పెట్టి ప్రతి టీచర్కి వెళ్లేట్టుగా కోరుతున్నాను'' - ఎం.నాగేశ్వరరావు, ఈనాడు ఎడిటర్
అంతకుముందు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎంపీ డీకే అరుణ, ఎమ్మెల్సీ కోదండరాం, హరియాణ మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ తదితరులు చుక్కా రామయ్యకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.