ముగిసిన టీ కాంగ్రెస్ దిల్లీ పర్యటన - హైదరాబాద్ బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Return to Hyderabad : దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని హైదరాబాద్కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ నేతలు బయలుదేరారు. గత మూడు రోజులుగా టీ కాంగ్రెస్ నేతలు దిల్లీలో ఉన్నారు.
Published : October 13, 2026 at 7:48 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:56 PM IST
CM Revanth Reddy Return to Hyderabad From Delhi : దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ రాత్రి హైదరాబాద్కు బయలుదేరారు.రాత్రి 8 గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, రోహిన్ రెడ్డిలు దిల్లీ నుంచి బయలుదేరారు. ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు ఆదివారం దిల్లీ వెళ్లిన పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, మహిళా కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్యూఐ, యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేను, రేవంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ నేతలు కలిశారు.
మూడు రోజులుగా దిల్లీలోనే
నిన్న సోమవారం దిల్లీలో నిరసన ర్యాలీ ముగిసిన అనంతరం రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు హైదరాబాద్కు తిరిగి వచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశాలతో నాయకులంతా దిల్లీలోనే ఉండిపోయారు. మంగళవారం సాయంత్రం రాహుల్ గాంధీ నివాసంలో ఇండీ కూటమి నాయకుల సమావేశం ముగిసిన తర్వాత రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి తిరుగు ప్రయాణంపై స్పష్టత వచ్చింది. దీంతో మూడు రోజులుగా దిల్లీలో ఉన్న నాయకులు మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు హైదరాబాద్కు చేరుకోనున్నారు.
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