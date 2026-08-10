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నాగార్జునసాగర్​లో వరుణయాగం - పూర్ణాహుతిలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి దంపతులు

నాగార్జునసాగర్‌లో విజయ్ విహార్ టూరిజం గెస్ట్‌హౌస్ ప్రాంగణంలో వరుణయాగం - పూర్ణాహుతిలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దంపతులు - హాజరైన మంత్రులు, ముఖ్యనేతలు

Varuna Yagam at Nagarjuna Sagar
నాగార్జునసాగర్​లో వరుణయాగం - పూర్ణాహుతిలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి దంపతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 4:06 PM IST

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Varuna Yagam at Nagarjuna Sagar : రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కాంక్షిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాగార్జునసాగర్​లో వరుణయాగం నిర్వహించారు. సాగర్​ తీరంలోని విజయ్​ విహార్​ ప్రాంగణంలో ఇవాళ తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు యాగం ప్రారంభం అయింది. యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం అర్చకులు, వేద పండితులు సూచించిన మేరకు 11 హోమ గుండాలతో 108 మంది రుత్వికులు ఈ క్రతువును నిర్వహించారు.

వరుణయాగం చివర్లో జరిగే పూర్ణాహుతిలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి దంపతులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి ఉత్తమ్​కుమార్​రెడ్డి దంపతులు, మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి, కొండా సురేఖ, కాంగ్రెస్​ సీనియర్​ నేత జానారెడ్డి, ముఖ్యనేతలు, పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

నాగార్జునసాగర్​లో వరుణయాగం - పూర్ణాహుతిలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి దంపతులు (ETV Bharat)

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Last Updated : August 10, 2026 at 4:06 PM IST

TAGGED:

VARUNA YAGAM AT NAGARJUNA SAGAR
నాగార్జునసాగర్​లో వరుణయాగం
VARUNA YAGAM IN TELANGANA
VARUNA YAGAM AT NAGARJUNA SAGAR

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