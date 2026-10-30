మియాపూర్లోని 550 ఎకరాలను కొట్టేసేందుకు కేసీఆర్ ప్రయత్నించారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy on Miyapur Lands : మియాపూర్లోని 550 ఎకరాల భూములను ప్రజాప్రయోజనాలకే ఉపయోగిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. వీటిని కొల్లగొట్టేందుకు కేసీఆర్, ఆయన బంధువులు ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు.
Published : October 30, 2026 at 2:03 PM IST
మియాపూర్లోని 550 ఎకరాల భూములను కొల్లగొట్టేందుకు కేసీఆర్, ఆయన బంధువులు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. భూములను కొట్టేసేందుకు గోల్డ్స్టోన్ ప్రసాదరావు ప్రయత్నించారన్న ఆయన ఈ భూముల విషయంలోనే బీఆర్ఎస్ రాజ్యసభ ఎంపీ దామోదరరావుకు ప్రసాదరావు ఖరీదైన కారు బహుమతిగా ఇచ్చారని అన్నారు.
కేసీఆర్ సర్కారు ఏ ప్రయత్నం చేయలేదు
కొందరు అధికారులను అడ్డంపెట్టుకుని భూములు కొట్టేయాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు చూశారన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ వివాదంలో ఆ అధికారులు కూడా అరెస్టయ్యారని తెలిపారు. మియాపూర్లోని 550 ఎకరాలను కాపాడేందుకు కేసీఆర్ సర్కారు ఏ ప్రయత్నం చేయలేదని అన్నారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ కేసుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టులో బలమైన వాదనలు వినిపించి రూ.50 వేల కోట్ల ఆస్తిని కాపాడుకోగలిగామని పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు రాగానే ఈ భూములు స్వాధీనం చేసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. అవసరమైతే ఈ భూములను వేలం వేసి దళిత, బహుజనుల కోసం ఖర్చు చేస్తామని ప్రకటించారు.
కక్షతో జైలుకు పంపారు
గతంలో తాను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు భూ కబ్జా వ్యవహారాలపై పోరాడితే, జైలుకు పంపారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. భూములను విక్రయించి నీటిపారుదల, విద్యా, వైద్యం వంటి తదితర రంగాలకు కేటాయిస్తామన్నారు. ఈ అంశంపై క్యాబినెట్ లో చర్చిస్తామని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రూ. 1.50 లక్షల కోట్ల విలువైన భూములు రక్షించినట్లు వెల్లడించారు.
ఎమ్మెల్యేకు నజరానాగా అప్పగిస్తే
బీఆర్ఎస్ నాయకులు కంచె గచ్చిబౌలి, మామిడిపల్లి భూములను కొట్టేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే న్యాయ పోరాటంలో గెలిచామని సీఎం అన్నారు. గుర్రంగూడలో అటవీ భూములను కేటీఆర్ అనుచరులు కబ్జాకు ప్రయత్నిస్తే సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్లి కాపాడినట్లు తెలిపారు. మంచిరేవులలో 143 ఎకరాల భూమిని కేటీఆర్ రాయలసీమ బిల్డర్స్తో కలిసి కబ్జాకు ప్రయత్నిస్తే దానిని రక్షించామన్నారు. అందులో ప్రస్తుతం పోలీసుల పిల్లల కోసం స్కూల్ నిర్మించినట్లు తెలిపారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో 400 ఎకరాల అటవీ భూమిని బీఆర్ఎస్లోకి ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేకు నజరానాగా అప్పగిస్తే స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.
హరీశ్ రావు మామ కబ్జా
మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు మామ హనుమంత రావు కబ్జా పెట్టిన భూములను అధికారులు సర్వే చేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పారు. పైగా కోర్టుకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకున్నారని సీఎం రేవంత్ చెప్పారు. భూముల ఆక్రమణపై బీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రభుత్వంపై అనేక తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారని ధ్వజమెత్తారు. శాసనసభలో చర్చ పెట్టి చర్యలకు దిగితే తేలు కుట్టిన దొంగల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మియాపూర్ భూములపై ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు వస్తే ఎందుకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించారు. కనీసం రెవెన్యూ అధికారులను ఎందుకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు అభినందించడం లేదని అన్నారు.
పద్మాలయ స్టూడియో, ల్యాంకో భూములపై కేసులు
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పద్మాలయ స్టూడియో, ల్యాంకో భూములపై కేసులు వేసిన కేసీఆర్, హరీశ్ రావు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వాటిని స్వాధీనం చేసుకోలేదని సీఎం ప్రశ్నించారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరిపై కేసులు వేశారో వారితోనే కేసీఆర్, హరీశ్ రావు లాలూచీ పడ్డట్లు తెలిపారు. మియాపూర్ భూములపై ఇప్పటికైనా కుట్రలు మానుకోవాలని సూచించారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు భూ ఆక్రమణలపై చర్చించేందుకు అసెంబ్లీకి రావాలని సీఎం సవాల్ విసిరారు.
"కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తెలంగాణలో ఎక్కడైతే అత్యంత విలువైన ప్రభుత్వ భూములున్నాయో వాటిని తన కుటుంబ సభ్యులు, అనుచరుల మీదకు బదిలీ చేసి కొట్టేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. కానీ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాటన్నింటితో పాటు మియాపూర్లోని రూ.50 వేల కోట్ల విలువైన ఆస్తి(550 ఎకరాలు)ని న్యాయస్థానాల్లో పోరాటం చేసి కాపాడాం" -రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
ఎల్బీనగర్లో 150 ఎకరాలను అటవీ ప్రాంతంగా మార్చామన్న సీఎం ఈ మూడేళ్లలో రూ.లక్షా 50 వేల కోట్ల విలువైన భూములను కబ్జా చెర నుంచి కాపాడినట్లు వెల్లడించారు. భూములను ఇలాగే వదిలేస్తే కేసీఆర్ ముఠా మళ్లీ కబ్జా చేస్తుందని అన్నారు. మియాపూర్ భూములను ప్రజాప్రయోజనాలకే ఉపయోగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. భూ కబ్జాకు యత్నిస్తే ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందన్న ఆయన ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్కు చెందిన వార్తా పత్రికలు, టీవీల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని ఆక్షేపించారు. దొంగలందరూ ఒక్కటై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు.
సీఎం సూచనలతోనే విలువైన భూములు కాపాడాం
సీఎం రేవంత్ రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం మేరకు మియాపూర్ భూములను రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి పరిశీలించారు. సర్వే నంబర్ 100,101 భూములను పరిశీలించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. ఆ భూములు హెచ్ఎండీఏ అధీనంలోనే ఉన్నాయని తెలిపారు. 400 ఎకరాల భూమికి ఫెన్సింగ్ వేశామన్న ఆయన మరికొంత భూమికి ఫెన్సింగ్ త్వరలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. సెటిల్మెంట్ రికార్డులో ప్రభుత్వ భూమిగా ఉందని, మియాపూర్ భూమి 1949లోనే జాగీర్దార్ నుంచి ప్రభుత్వ పరమైందన్నారు. 1995లో ప్రారంభమైన వివాదం 23 ఏళ్ల పాటు కోర్టులో నడిచిందని వివరించారు. కోర్టుకు అన్ని రికార్డులు సమర్పించడం వల్లే భూమి దక్కిందన్నారు. సీఎం సూచనలతో విలువైన భూములు కాపాడామని కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి తెలిపారు. ఈ సర్వే నంబర్లలో ఉన్న నిర్మాణాల జోలికి వెళ్లడం లేదని స్పష్టం చేశారు.
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