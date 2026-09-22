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హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం - అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. కుత్బుల్లాపూర్, గాజులరామారం, చింతల్‌, జగద్గిరిగుట్ట, సూరారం, బహదూర్‌పల్లి, దుండిగల్‌లో వర్షం కురుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అప్రమత్తం చేశారు.

Rains in Hyderabad
హైదరాబాద్​లో పడుతున్న వర్షం (Rains)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 6:38 PM IST

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Rains in Hyderabad : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. కూకట్​పల్లి, ఆల్వాల్, బాలానగర్, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజిగిరి, కాప్రా, బోయిన్​పల్లి, గాంధీనగర్, దుండిగల్, రామనగర్, అంబర్​పేట, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, ఎస్​ఆర్​నగర్, బోరబండ, కోఠి, లక్డీకపూల్ తదితర ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి రోడ్లపై నీరు చేరింది. హైదరాబాద్‌లో వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అప్రమత్తం చేశారు.

మున్సిపల్‌ కమిషనర్లు, హైడ్రా, పోలీసు కమిషనర్లను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అప్రమత్తం చేశారు. సమన్వయంతో పనిచేస్తూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. రోడ్లు, జంక్షన్లు, కాలనీల్లో వర్షపు నీరు నిలవకుండా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు, వరద ముప్పు ఉన్న కాలనీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని, నాలాలు, డ్రైనేజీల్లో నీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకులు లేకుండా చూడాలని సూచించారు.

విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పందించేందుకు సహాయక బృందాలను సిద్ధం చేయాలని రేవంత్​రెడ్డి ఆదేశించారు. కంట్రోల్ రూమ్‌లు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు అందుబాటులో ఉంటూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని, ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆదేశించారు.

ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ

వాయుగుండం ప్రభావంతో తెలంగాణలో ఇవాళ, రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నేడు 8 జిల్లాలకు అతి భారీ, 20 జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు తెలిపింది. భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, ములుగు, మహబూబాబాద్, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

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TAGGED:

RAINS IN HYDERABAD
హైదరాబాద్‌లో వర్షం
CM REVANTH REDDY ON RAINS
RAINS IN HYDERABAD

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