ETV Bharat / state

ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మెట్రో విస్తరణకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

మెట్రో విస్తరణకు ఉన్న అడ్డంకులను సమీక్షించామన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - మెట్రో ఫేజ్-2బీ 86.1 కి.మీ మేర నిర్మాణం కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపామని వెల్లడి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 3:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy About Metro Expansion : ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మెట్రో విస్తరణకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మెట్రో విస్తరణకు ఉన్న అడ్డంకులపై సమీక్షించామని అన్నారు. ప్రస్తుతం 69 కి.మీ. మెట్రో నిర్మాణం జరిగిందని చెప్పారు. మెట్రో ఫేజ్-2ఏ కింద 76.4 కి.మీ, మెట్రో ఫేజ్-2బీ కింద 86.1 కి.మీ మేర నిర్మాణం కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపామని వెల్లడించారు. మెట్రో విస్తరణపై సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రసంగించారు.

మెట్రో ఫేజ్‌-1 నుంచి వైదొలిగేందుకు ఎల్‌ అండ్‌ టీ ఒప్పుకుంది : మెట్రో ఫేజ్​-1 నుంచి వైదొలిగేందుకు ఎల్​ అండ్ ​టీ అంగీకరించిందని మంత్రి శ్రీధర్​బాబు తెలిపారు. మెట్రో రెండో దశలో పాల్గొనాలని ప్రభుత్వం కోరిందని, మెట్రో ఫేజ్​-2ఏ, బీలో పాల్గొనేందుకు ఎల్​అండ్​టీ సుముఖంగా లేదని మంత్రి తెలిపారు.

TAGGED:

REVANTH REDDY
REVANTH REDDY ON METRO EXPANSION
హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణ
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.