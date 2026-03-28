ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మెట్రో విస్తరణకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
మెట్రో విస్తరణకు ఉన్న అడ్డంకులను సమీక్షించామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - మెట్రో ఫేజ్-2బీ 86.1 కి.మీ మేర నిర్మాణం కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపామని వెల్లడి
Published : March 28, 2026 at 3:05 PM IST
CM Revanth Reddy About Metro Expansion : ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మెట్రో విస్తరణకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మెట్రో విస్తరణకు ఉన్న అడ్డంకులపై సమీక్షించామని అన్నారు. ప్రస్తుతం 69 కి.మీ. మెట్రో నిర్మాణం జరిగిందని చెప్పారు. మెట్రో ఫేజ్-2ఏ కింద 76.4 కి.మీ, మెట్రో ఫేజ్-2బీ కింద 86.1 కి.మీ మేర నిర్మాణం కోసం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపామని వెల్లడించారు. మెట్రో విస్తరణపై సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రసంగించారు.
మెట్రో ఫేజ్-1 నుంచి వైదొలిగేందుకు ఎల్ అండ్ టీ ఒప్పుకుంది : మెట్రో ఫేజ్-1 నుంచి వైదొలిగేందుకు ఎల్ అండ్ టీ అంగీకరించిందని మంత్రి శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. మెట్రో రెండో దశలో పాల్గొనాలని ప్రభుత్వం కోరిందని, మెట్రో ఫేజ్-2ఏ, బీలో పాల్గొనేందుకు ఎల్అండ్టీ సుముఖంగా లేదని మంత్రి తెలిపారు.