విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడంతో పాటు వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధం : సీఎం రేవంత్

హైదరాబాద్​లో అర్బన్ డెవలప్​మెంట్​ మినిస్టర్స్ రీజనల్ మీటింగ్ - పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి ఖట్టర్​, సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - డిజిటల్​ యూనివర్సిటీగా బీఆర్​ అంబేద్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ

Urban Development Ministers Regional Meeting
Urban Development Ministers Regional Meeting (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 1:07 PM IST

Urban Development Ministers Regional Meeting : తెలంగాణలో విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడంతో పాటు వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్​లో అర్బన్ డెవలప్​మెంట్​ మినిస్టర్స్ రీజనల్ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమక్షంలో ఇంటిగ్రేటెడ్​ డిజిటల్​ ఎడ్యుకేషన్​ అకాడమీ ఏర్పాటుకు డాక్టర్​ బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ, కామన్వెల్త్​ ఆఫ్​ లెర్నింగ్​(COL)తో అవగాహన ఒప్పందం(MoU) కుదుర్చుకుంది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు అంబేడ్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీని ఒక నాలెడ్జ్​ హబ్​గా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని సీఓఎల్​ అధ్యక్షుడు పీటర్​ స్కాట్​కు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి వివరించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రసంగిస్తూ, ప్రపంచంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం భారత్​ అని తెలిపారు. వికసిత్​ భారత్​ 2047 అనుగుణంగా 2047 నాటికి 30 ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఎకానమీగా దేశాన్ని తీర్చిదిద్దాలని ప్రధాని మోదీ పని చేస్తున్నారన్నారు. హైదరాబాద్​ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలని కేంద్రమంత్రి ఖట్టర్​ను కోరుతున్నానని చెప్పారు. వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన అనుమతులు వేగంగా జారీ చేయాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు.

వచ్చే ఏడాది 3 వేల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు : మెట్రో విస్తరణ, రీజనల్​ రింగ్​ రోడ్డు, గోదావరి జలాల తరలింపు, మూసీ ప్రక్షాళనతో పాటు వివిధ అభివృద్ధి పనులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. రాబోయే ఏడాదిలో 3 వేల ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను హైదరాబాద్​ నగరంలో తీసుకురావాలని ప్రణాళికలు వేస్తున్నామన్నారు. డిసెంబరు 9న తెలంగాణ రైజింగ్​ 2047 విజన్​ డాక్యుమెంట్​ విడుదల చేయబోతున్నామని స్పష్టం చేశారు.

"2034 నాటికి 1 ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీగా, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం. దేశ ఎకానమీలో 10 శాతం ఎకానమీని తెలంగాణ నుంచి అందించాలని భావిస్తున్నాం. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధితో పాటు మేం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని అభివృద్ధి చేయబోతున్నాం. రాష్ట్రంలో డ్రై పోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. మా పోటీ ఇతర రాష్ట్రాల నగరాలతో కాదు, మా పోటీ సింగపూర్, టోక్యో, న్యూయార్క్ నగరాలతో ఇందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం అవసరం." - రేవంత్​రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఈ సమావేశంలో కామన్వెల్త్​ ఆఫ్​ లెర్నింగ్​ అధ్యక్షుడు అండ్​ సీఈఓ పీటర్​ స్కాట్​, ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, డా.బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ వైస్​ ఛాన్స్​లర్​ ఘంటా చక్రపాణి, సీఎం స్పెషల్ సెక్రటరీ అజిత్​ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

డిజిటల్​ యూనివర్సిటీగా ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ : ఈ అవగాహన ఒప్పందంతో ప్రముఖ డిజిటల్​ విశ్వవిద్యాలయంగా డాక్టర్​ బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి చెందనుంది. బోధన, అభ్యాసం, పరిశోధనలను మెరుగుపర్చడానికి iDEA అత్యాధునిక డిజిటల్​ హబ్​గా పని చేస్తుంది. టెక్నాలజీ ద్వారా నాణ్యమైన విద్యను అంబేడ్కర్​ ఓపెన్​ యూనివర్సిటీ అందించనుంది.

