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పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నవారు చేతబడులు చేయిస్తారా - సీఎం రేవంత్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

క్యూర్​ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సీఎం భూమిపూజ - కేపీహెచ్​బీ కాలనీలో ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్ శంకుస్థాపన - పేదల రుణం తీర్చుకునే అవకాశం వచ్చిందన్న సీఎం

CM Revanth Comments on Indiramma Towers
CM Revanth Comments on Indiramma Towers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 8:24 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 8:47 PM IST

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CM Revanth Comments on Indiramma Towers : గతంలో ఉన్న పథకాలకు అదనంగా సంక్షేమాన్ని అందిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్​, రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనను ప్రజలు బేరీజు వేసుకోవాలని కోరారు. హైదరాబాద్​ నగరంలోని కేపీహెచ్​బీ కాలనీలో క్యూర్​ పరిధిలోని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ల నిర్మాణానికి ఆయన భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగించారు. పేదల రుణం తీర్చుకునేందుకు అవకాశం వచ్చిందని, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్​ పార్టీ నేతలపై రేవంత్ రెడ్డి పలు విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్రం ఎండిపోవాలని కుట్రలు చేశారని మండిపడ్డారు.

పేదల సొంతింటి కలను నెరవేరుస్తా : పేదల సొంతింటి కలను నెరవేర్చేందుకు అండగా ఉంటానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కూకట్‌పల్లి ప్రజలకు కావాల్సిన పనులు చేయించాలని మంత్రులను ఆదేశిస్తున్నట్లు వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఆయన వివరించారు. రాష్ట్రంలోని మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం కింద రూ.12వేల కోట్లు చెల్లించామని వివరించారు. మహిళా సంఘాలకు రూ.65వేల కోట్ల బ్యాంకు లింకేజీ లోన్లు అందించామని తెలిపారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం బంద్‌ చేయించాలని విపక్ష నేతలు ఆటో డ్రైవర్లను రెచ్చగొట్టారని గుర్తుచేశారు. 55 లక్షల కుటుంబాలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్‌ అందిస్తున్నామన్న సీఎం, రాష్ట్రంలో కోటి మంది ఆడబిడ్డలకు ఇందిరమ్మ చీరలు అందించామని చెప్పారు. మహిళా సంఘాలకు 1000 ఆర్టీసీ బస్సులు కొనుగోలు చేసి ఇచ్చామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. శిల్పారామం వద్ద రూ.వెయ్యి కోట్లతో ఇందిరా మహిళాశక్తి స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. అప్పులకు వడ్డీలు కడుతూనే మరోవైపు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వం అప్పులు చేసి పోయిందని, ఓ వైపు వాటన్నింటినీ తీర్చుకుంటూనే మరోవైపు సంక్షేమం వైపు దృష్టి పెడుతున్నామని సీఎం తెలిపారు.

"క్షుద్ర పూజల కోసం కొందరు కర్ణాటకకు పోయారు. రాష్ట్రం ఎండిపోవాలని కుట్ర చేశారు. అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్లు కేసీఆర్ పరిస్థితి ఉంది. అందుకే అల్లుడు క్షుద్ర పూజలు చేశాడు. మీరు చేసిన చేతబడి మీపైనే తిరగబడుతుంది. రాష్ట్ర బాగు కోసం నా సంకల్పం అందుకే వర్షాలు పడుతున్నాయి"-రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఆ విషయంలో ఆందోళన అక్కర్లేదు : ఈ సందర్భంగా 22-ఎ భూముల అంశంపై రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. 'మీరు కొనుగోలు చేసిన భూమి పొరపాటున 22-ఎలో పడితే ఆ భూమిని మీకే ఇప్పిస్తాననన్నారు. ఈ విషయంలో తనదీ పూచీ అని చెప్పారు. సమస్య ఉన్న ఒక సర్వే నంబర్‌లో 500 ఎకరాలు ఉంటే అన్నీ నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారన్న సీఎం, సబ్‌ నంబర్లు ఇచ్చి సమస్యను పరిష్కరిస్తానని’అని సీఎం తెలిపారు.

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Last Updated : August 13, 2026 at 8:47 PM IST

TAGGED:

CM REVANTH REDDY KPHB TOUR
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు
CM REVANTH ON DOUBLE BEDROOMS
CM REVANTH ON DOUBLE BEDROOMS

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