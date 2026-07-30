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విద్యాశాఖకు నేనెందుకు రాజీనామా చేయాలి? : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కార బాధ్యత తాను తీసుకుంటానన్న సీఎం రేవంత్ - విద్యకోసం ఎంత ఖర్చు చేసేందుకైనా సిద్ధమని వెల్లడి - ఏడాదికి 10 నుంచి 12 మంది టీచర్లను విదేశాలకు పంపిస్తామని స్పష్టీకరణ

CM Revanth Reddy Interaction With Teachers
CM Revanth Reddy Interaction With Teachers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 3:37 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 4:19 PM IST

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CM Revanth Reddy Interaction With Teachers : 2034 వరకు సీఎంగా తానే ఉంటానని ఆ విషయంలో అనుమానం వద్దని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. ఫిన్లాండ్, జర్మనీ టీచర్​ ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఉపాధ్యాయులతో ఆయన సమావేశమై మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విమర్శలు చేసేవారు చేస్తూనే ఉంటారని వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. విద్య కోసం ఎంత ఖర్చు చేసేందుకైనా సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. విద్యాభివృద్ధికి ఏం కావాలి అనే అంశంపై ఉపాధ్యాయులు సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు. సమాజం వెనుకబాటుతనానికి మూల కారణం నిరక్షరాస్యతేనని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

విద్యాశాఖకు నేనెందుకు రాజీనామా చేయాలి? : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

వెనకబాటుతనానికి కారణం చదువుకోకపోవడమే : విద్యలో మరింత నాణ్యత పెరగాల్సిన అవసరం ఉందన్న ఆయన విద్యార్థులకు పౌష్ఠకాహారాన్ని అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యాశాఖలో కె.కేశవరావు అనేక సూచనలు చేస్తున్నారని తెలిపారు. వెనుకబాటుతనానికి కారణం చదువుకోకపోవడమేనని, అందుకే విద్యలో నాణ్యత పెరిగేలా తమ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. ప్రభుత్వ బడుల్లో చదివితే ఉద్యోగం వస్తుందనే నమ్మకాన్ని విద్యార్థులకు కల్పించాలని అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. 'నేను విద్యాశాఖకు ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి? పిల్లలకు అల్పాహారం అందించినందుకు రాజీనామా చేయాలా? ఐటీఐలను కాకుండా ఏటీసీలు ఏర్పాటు చేసినందుకు రాజీనామా చేయాలా?' అని ప్రశ్నించారు.

పిల్లల భవిష్యత్​ కోసమే విద్యాశాఖ చేపట్టా : విదేశాల్లో ఉన్న నాణ్యమైన విద్యావిధానాన్ని టీచర్లకు నేర్పించేందుకు ఏడాదికి 10 నుంచి 12 మంది ఉపాధ్యాయులను విదేశాలకు పంపిస్తామన్నారు. ఒక ఏడాది లీవ్​, చదువుకు అవసరమైన ఫండ్​ ఇస్తామన్నారు. ప్రభుత్వ కళాశాలలో చదివితే ఉద్యోగం వస్తుందనే నమ్మకం విద్యార్థులకు కల్పించాలని సూచించారు. రెవెన్యూ, ఆర్థిక, నీటిపారుదలశాఖలు తాను తీసుకోలేదని, పిల్లల భవిష్యత్ కోసమే విద్యాశాఖ చేపట్టినట్లుగా వివరించారు. ఉపాధ్యాయులంతా ఎవరికి ఇమ్మంటే వాళ్లకు విద్యాశాఖ బాధ్యతలను ఇచ్చేస్తానన్నారు. ఓట్లు తెచ్చేవి విద్యాశాఖలో ఏముంటాయన్న ఆయన నర్సరీ చదివే పిల్లవాడు తనకు ఓటేస్తాడా అని సరదాగా వ్యాఖ్యనించారు. తాను ప్రభుత్వ బడిలోనే చదువుకున్నానని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్​లో చదువుకొని ఏమవుతావని అడిగారని, తాను సీఎం అవుతానని చెప్పానని అన్నారు.

"ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కార బాధ్యతలను నేనే తీసుకుంటా. పిల్లల సమస్యలపై ఉపాధ్యాయసంఘాలు నాతో కొట్లాడాలి. ఐఏఎస్​లను బదిలీ చేయడం చాలా తేలిక, ఉపాధ్యాయులను బదిలీ చేయడం మాత్రం అంత సులభంకాదు. దేశానికి విద్య, వైద్యంలో నాయకత్వాన్ని తెలంగాణ నుంచి ఎందుకు ఇవ్వలేం. మీ మండలంలో ఉన్న ప్రతి పిల్లవాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలకు రావాలి. మీ మండలానికి ఏం కావాలో ఉపాధ్యాయులు చెప్పాలి. పైనుంచి కాదు.. కింద నుంచి ఆదేశాలు రావాలి. మండలాల్లో విద్యాభివృద్ధికి ఏం కావాలో ఉపాధ్యాయులు సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వండి. టీచర్ల సలహాలను తీసుకుని అధికారులు అమలు చేస్తారు"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

విద్యకోసం ఏం కావాలో అడగండి : జనవరి 2024 ముందు ఏనాడైనా ఒకటో తేదీన మీ ఖాతాల్లో జీతాలు పడ్డాయా అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉపాధ్యాయలను ప్రశ్నించారు. ఉద్యోగులకు ఒకటో తేదీన జీతాలు ఇవ్వకపోతే ప్రభుత్వం విఫలమైనట్లేనన్నారు. చిన్నప్పుడు పిల్లలను హాస్టల్​లో వేస్తున్నారని, పెద్దయ్యాక వారు తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పిస్తున్నారన్నారు. విద్యపై ఖర్చు చేసేందుకు తనకు ఇబ్బంది లేదన్న ఆయన పిల్లలకు, విద్యకోసం ఏం కావాలో అడగాలని ఎలాగైనా నిధులు తెచ్చి ఇస్తానన్నారు.

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Last Updated : July 30, 2026 at 4:19 PM IST

TAGGED:

CM INTERACTION WITH TEACHERS
ఉపాధ్యాయులతో సీఎం రేవంత్ సమావేశం
CM REVANTH REDDY ON EDUCATION DEPT
CM REVANTH ON EDUCATION REFORMS
CM INTERACTION WITH TEACHERS

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