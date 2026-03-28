మూసీ నది తీరాన రూ.700 కోట్లతో ఓంకారేశ్వర ఆలయం - శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం

మూసీ నదీ తీరాన ఓంకారేశ్వర ఆలయం - ఆలయ నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన - మంచిరేవుల వీరభద్ర ఆలయ ప్రాంగణంలో భూమి పూజ - రూ.700 కోట్ల అంచనాతో 8 ఎకరాల్లో ఆలయ నిర్మాణం

Published : March 28, 2026 at 10:24 AM IST

Omkareshwara Temple Inauguration : మూసీ పునరుజ్జీవంలో భాగంగా నది ఒడ్డున ఓంకారేశ్వర ఆలయ నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. గండిపేట మండలం మంచిరేవుల వద్ద చారిత్రక వీరభద్ర ఆలయ స్వామి ప్రాంగణంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి నేడు ఆలయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. సుమారు రూ.700 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 8 ఎకరాల్లో ప్రభుత్వం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించబోతుంది. 100 అడుగుల గాలి గోపురంతో పాటు మరో 100 అడుగుల శివుని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది.

ఆలయ నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన : చారిత్రక ఆనవాళ్లను పరిరక్షించడంతో పాటు మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆ దిశగా ప్రాజెక్టు పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది. గండిపేట మండలం మంచిరేవుల వద్ద చారిత్రక వీరభద్ర-మచిలేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు అక్కడే నూతనంగా ఓంకారేశ్వర మందిరాన్ని నిర్మించబోతుంది. కర్ణాటకలోని శృంగేరి శారదాపీఠం జగద్గురువుల సూచనలు, సలహాలతో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్ ఆలయ నిర్మాణాన్ని ఖరారు చేసింది. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆలయ నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.

8 ఎకరాల్లో ఓంకారేశ్వర ఆలయం : సుమారు రూ.700 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 8 ఎకరాల్లో ఓంకారేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ఆలయంలో గాలి గోపురం 100 అడుగుల ఎత్తు ఉండనుంది. గాలి గోపురం నుంచి లోపలికి ప్రవేశించాక వేర్వేరు మండపాలు ఉంటాయి. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ, హోమాలు, పూజల నిర్వహణ కోసం ఆ మండపాలు ఉపయోగపడతాయి. 207 అడుగుల పొడవైన ప్రధాన మండపం, గర్భాలయ గోపురాన్ని 14 అడుగుల పొడవు, 14 అడుగుల వెడల్పు, 64 అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మించనున్నారు.

మూడంతస్థుల్లో పార్కింగ్ సౌకర్యం : ఈ దేవాలయానికి ఓఆర్ఆర్ నుంచి విశాలమైన రోడ్డు మార్గాలను నిర్మిస్తారు. ఆలయం వద్ద రూ.199 కోట్లతో వెయ్యి నుంచి 2 వేల వాహనాలు పార్కింగ్ చేసుకునే విధంగా మూడంతస్థుల్లో పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. దిగువనున్న మూసీపై చిన్న ఆనకట్ట కట్టి నీటిని నిల్వ ఉంచడంతో పాటు నది మధ్యలో ఉన్న దీవిపై రూ.334 కోట్లతో 100 అడుగుల శివుని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అలాగే రూ.130 కోట్లతో గుట్టపైకి వెళ్లేలా తీగల వంతెన ఏర్పాటు చేస్తారు.

తొలి దశ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం : నగరంలో 55 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తోన్న మూసీ నది వెంట 4 మతాలకు సంబంధించిన ప్రార్థనాలయాలను నిర్మించి, మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న సీఎం, మంచిరేవులలో ఓంకారేశ్వర ఆలయం, పురానాపూల్ వద్ద భారీ మసీదు, గౌలిగూడ వద్ద గురుద్వార్, నాగోల్​లో చర్చి నిర్మాణం చేపట్టాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. జంట జలాశయాల నుంచి బాపూఘాట్ వరకు త్వరలో చేపట్టనున్న మూసీ ప్రాజెక్టు తొలిదశ అభివృద్ధి పనులను ఓంకారేశ్వర ఆలయ శంకుస్థాపనతో సీఎం ప్రారంభించారు. గండిపేట మండలం మంచిరేవులలో సీఎం, ఆయన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఓంకారేశ్వర ఆలయంలో పూజలు చేశారు. ఓంకారేశ్వరస్వామి ఆలయానికి శంకుస్థాపన చేయడంతో మూసీ నది పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మరో ముందడుగు వేసినట్లైంది.

