హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి మరో చెరువు - రేపు తమ్మిడికుంటను ప్రారంభించనున్న సీఎం
CM Revanth Inaugurate Thammidikunta: 14 ఎకరాలకు చేరిన తమ్మిడికుంట చెరువు అక్రమార్కుల చేతుల్లో చిక్కింది. హైడ్రా అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగించడంతో ప్రస్తుతం 30 ఎకరాలకు విస్తరించింది. సీఎం చేతుల మీదుగా రేపు ప్రారంభించనున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 8:35 AM IST
చెరువుల పునరుద్ధరణలో భాగంగా ఆక్రమణలను తొలగించి హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన తమ్మిడికుంట చెరువు ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బుధవారం ప్రారంభించేందుకు ఇప్పటికే హైడ్రా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉండే తమ్మిడికుంట అక్రమార్కుల చెరలో చిక్కి 14 ఎకరాలకు కుంచించుకుపోయింది. ఎఫ్టీఎల్లోని ఎన్ కన్వెన్షన్తో పాటు ఇతర ఆక్రమణలు తొలగించడంతో 16 ఎకరాల మేర విస్తీర్ణం పెరిగింది. అనేక వివాదాలు, న్యాయస్థానంలో పోరాటం తర్వాత రూ.20 కోట్లతో హైడ్రా తమ్మిడికుంటను పునరుద్ధరించింది.
హైడ్రా మొదటి విడత చేపట్టిన చెరువుల పునరుద్దరణలో ఆరింటిలో తమ్మిడికుంట ఒకటి. పాతబస్తీలోని బమ్ రుకున్ ఉద్ దౌలా చెరువు, అంబర్పేటలోని బతుకమ్మ కుంట, కూకట్పల్లి నల్ల చెరువులను ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించగా, తాజాగా తమ్మిడికుంటను ప్రారంభించనున్నారు. తర్వాత మాదాపూర్లోని సున్నం చెరువుతో పాటు ఉప్పల్లోని నల్లచెరువులు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది.
గతంలో దుర్గంధభరితంగా
ఆక్రమణల చెర నుంచి బయటపడి ఓ చెరువు మళ్లీ తన పూర్వ వైభవాన్ని సంతరించుకోవడం అరుదైన విషయం. నగర నడిబొడ్డున మాదాపూర్లోని తమ్మిడికుంట ఇప్పుడు అలాంటి అద్భుతమైన మార్పునకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. అంతేకాదు శిల్పారామం ముందు నడుము లోతు వరద నీరు నిలిచే పరిస్థితికి తమ్మిడికుంట చెరువు పునరుద్ధరణ చెక్ పెట్టింది. ఇన్లెట్ల ద్వారా నేరుగా చెరువులోకి వరద చేరడంతో ఇబ్బందులు తొలగాయి. ఒకప్పుడు చెరువువైపు చూడడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు. చుట్టూ ముళ్ల పొదలు, మురుగు నీరు నేరుగా చేరడంతో దుర్గంధ భరితంగా మారింది. ఇలాంటి తరుణంలో హైడ్రా ఈ చెరువు పునరుద్ధరణ పనులను ప్రారంభించింది.
సుమారు 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పునరుద్ధరణ
తమ్మిడికుంట చెరువు భూముల్లో ఆక్రమణగా గుర్తించిన ఎన్ కన్వెన్షన్ను 2024 ఆగస్టు 24న హైడ్రా తొలగించింది. ఈ సంఘటన చెరువు పరిరక్షణలో కీలక మలుపుగా నిలిచింది. అనంతరం చెరువు పరిధిలోని ఇతర ఆక్రమణలను తొలగించి భూములను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే చర్యలు పూర్తి చేసింది. ఆక్రమణలు తొలగడంతో చెరువు మళ్లీ తన అసలు విస్తీర్ణాన్ని సంతరించుకునే అవకాశం ఏర్పడింది. సుమారు 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో చెరువు పునరుద్ధరణకు మార్గం సుగమమైంది.
రూ.20 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు
తమ్మిడికుంటను కేవలం నీటి నిల్వ కేంద్రంగానే కాకుండా స్థానిక ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని పంచేలా రూ.20 కోట్లతో హైడ్రా అభివృద్ధి చేసింది. చెరువు చుట్టూ 1.25 కిలోమీటర్ల పొడవున వాకింగ్ ట్రాక్ నిర్మించారు. ట్రాక్కు ఇరువైపులా పచ్చదనాన్ని పెంపొందించేలా మొక్కలు, ల్యాండ్ స్కేపింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు బెంచీలు, సమూహ కార్యక్రమాల కోసం రెండు గెజిబోలు, యోగా వేదిక, రోజ్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేశారు. చెరువు చుట్టూ ఫెన్సింగ్తో పాటు ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో శాశ్వత ప్రహరీ నిర్మించారు. అదనంగా క్రీడా సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. చెరువుకు మళ్లీ పూర్వ వైభవం రావడంతో స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"గత రెండేళ్ల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం. గతంలో ఇక్కడ చెరువు ఉన్నట్లు కూడా మాకు తెలియదు. హైడ్రా చెరువు పునరుద్ధరణ పనులు ప్రారంభించాకే మాకు విషయం అర్థమైంది. అప్పటి నుంచి రోజూ వస్తున్నాం. ఇక్కడ వాకింగ్ ట్రాక్ సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, పెద్దలు కూర్చోడానికి, పరిగెత్తడానికి అభివృద్ధి చేయడం చాలా బాగుంది" - స్థానికులు
మురుగును శుద్ధి చేసేందుకు ఎస్టీపీ
తమ్మిడికుంటలోకి చేరుతున్న మురుగును శుద్ధి చేసేందుకు ఎస్టీపీ నిర్మాణానికి కూడా హైడ్రా ప్రతిపాదించింది. దీనివల్ల చెరువులోకి మురుగు చేరకుండా నియంత్రించడంతో పాటు దిగువన ఉన్న మూసీ నదిలోకి చేరే కాలుష్య భారాన్ని తగ్గించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. చెరువు పునరుద్ధరణతో వర్షపు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెరగడం, భూగర్భ జలాల పెంపునకు దోహదపడనుంది.
ఉప్పల్ నల్లచెరువు మనసు నిండే చెరువు - సంతోషం వ్యక్తం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ముష్కిన్ చెరువు మధ్యలో రోడ్డేశారు - రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, రూ.5,500 కోట్ల విలువైన భూములకు ఫెన్సింగ్