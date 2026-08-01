ఉప్పల్ నల్లచెరువు మనసు నిండే చెరువు - సంతోషం వ్యక్తం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
జలకళ సంతరించుకున్న ఉప్పల్ నల్లచెరువు - ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు వరద నీరుతో నిండిన నల్లచెరువు - నల్లచెరువును రూ.20 కోట్లతో పునరుద్ధరిస్తున్న హైడ్రా - సంతోషం వ్యక్తం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : August 1, 2026 at 8:05 PM IST
Uppal Nalla Cheruvu Brimming with Water : హైడ్రా పునరుద్ధరించిన ఉప్పల్ నల్ల చెరువు జలకళను సంతరించుకుంది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఉప్పల్ నల్లచెరువు వరద నీరుతో నిండింది. భారీ మొత్తంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో నిండి మురికి కూపంగా మారిన ఈ చెరువును రూ.20 కోట్లతో హైడ్రా పునరుద్దరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో వర్షాలు పడినప్పుడు వరద నీరు చెరువులోకి చేరేలా, మురుగు నీరు బయటకు పోయేలా కాలువలను హైడ్రా అభివృద్ధి చేసింది. దీంతో ఎగువనున్న ప్రాంతాలు నీట మునగకుండా వరద నీరు నల్ల చెరువుకు చేరింది. 10 ఎకరాల ఆక్రమణలను తొలగించి 70 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నల్లచెరువును హైడ్రా సర్వాంగసుందరంగా తీర్చిదిద్దుతోంది.
చెరువు చుట్టూ వాకింగ్ ట్రాక్ : ఉప్పల్ నల్లచెరువుకు ఎగువున ఉన్న నాచారం చెరువుతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు వచ్చి చేరేలా రెండు ఇన్ లెట్లను అభివృద్ధి చేశారు. చెరువు నిండిన తర్వాత వరద నీరు సాఫీగా మూసీకి చేరేలా ఔట్ లెట్లను నిర్మించారు. నీటి నిల్వకే పరిమితం కాకుండా ప్రజలకు విశ్రాంతి, ఆరోగ్యం, వినోదం కల్పించేలా చెరువు చుట్టూ వాకింగ్ ట్రాక్, పటిష్టమైన మెయిన్ బండ్, పిల్లల కోసం ప్లే ఏరియా, ఓపెన్ జిమ్ వంటి సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
HYDRAA-Developed Uppal Nalla Cheruvu— IPRDepartment (@IPRTelangana) August 1, 2026
Rejuvenated by Monsoon Rains
Heavy Inflows Fill the Restored Lake
The HYDRAA-restored Uppal Nalla Cheruvu has come alive with abundant rainwater following the recent heavy rains in Hyderabad. The lake, once choked with plastic waste and… pic.twitter.com/y6wb0GCT6s
కుటుంబాలతో కలిసి ప్రశాంతంగా గడిపేలా ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంగా ఉప్పల్ నల్లచెరువును తీర్చిదిద్దుతున్నారు. హైడ్రా తొలి దశలో అభివృద్ధి చేస్తున్న ముఖ్యమైన చెరువుల్లో ఉప్పల్ నల్లచెరువు ఒకటి. ఇప్పటికే మూడు చెరువులు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురాగా ఉప్పల్ నల్లచెరువును కూడా త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నట్లు హైడ్రా తెలిపింది.
హైడ్రాకు సీఎం అభినందనలు : ఉప్పల్ నల్ల చెరువుకు మళ్లీ జలకళ రావడంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఎక్స్లో హైడ్రా పోస్టు చేసిన ఉప్పల్ నల్ల చెరువు విజువల్స్పై స్పందించిన సీఎం చెరువుల పునరుజ్జీవంతో రూపురేఖలు మారుతున్న హైదరాబాద్ను చూడటం తనకెంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిందని వ్యాఖ్యానించారు.
చెరువుల పునరుజ్జీవంతో రూపురేఖలు మారుతున్న మన హైదరాబాద్ను చూడటం నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చింది!— Revanth Reddy (@revanth_anumula) August 1, 2026
హైదరాబాద్ CURE పరిధిని క్యూర్ చేసుకుంటూ ... మన చెరువులకు జీవం పోస్తూ... భావి తరాలకు జీవంతో నిండిన భవిష్యత్తును అంకితం చేస్తోంది #HYDRAA
ఉప్పల్ నల్ల చెరువు పునరుజ్జీవానికి అహర్నిశలు… https://t.co/VTEyDId0Fk
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో చెరువులకు హైడ్రా జీవం పోస్తూ భావితరాలకు జీవంతో నిండిన భవిష్యత్తును అంకితం చేస్తోందని కొనియాడారు. ఉప్పల్ నల్ల చెరువు పునరుజ్జీవానికి అహర్నిశలు శ్రమించిన హైడ్రా అధికారులు, సిబ్బందికి సీఎం అభినందనలు తెలిపారు. చెరువులను పరిరక్షించడం అంటే కేవలం నీటి వనరులను కాపాడటం మాత్రమే కాదన్న సీఎం భావితరాల భవిష్యత్తును భద్రపరచడం కూడా అని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రతి చెరువును కాపాడుతూ ప్రతి అంగుళం ప్రజా ఆస్తిని సంరక్షిస్తూ ముందుకు సాగుతామని తెలిపారు.
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