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కాంగ్రెస్​ అగ్రనేతల అరెస్ట్​ను ఖండించిన సీఎం రేవంత్ - కొడంగల్​లో నేడు నిరసన కార్యక్రమం

దిల్లీలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతల అరెస్టును తీవ్రంగా ఖండించిన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ - ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమంటూ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపణ - ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్‌తో నేడు చలో లోక్‌భవన్‌కు పిలుపు

CM Revanth Condemns Detention of Rahul Gandhi
CM Revanth Condemns Detention of Rahul Gandhi (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 9:35 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 9:42 AM IST

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CM Revanth Condemns Detention of Rahul Gandhi : దిల్లీలో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీతో పాటు పలువురు అగ్రనేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ దుమారం రేగింది. శాంతియుతంగా చేపట్టిన నిరసనను అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమంటూ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ నీట్ పేపర్ లీక్‌పై సమగ్ర విచారణ, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్‌తో పాటు చలో లోక్‌భవన్‌కు పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు కొడంగల్‌ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి అక్కడే నిరసన తెలపనున్నారు.

కాంగ్రెస్​ అగ్రనేతల అరెస్టును ఖండించిన సీఎం : రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, ప్రియాంక గాంధీతో పాటు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతల అరెస్టును ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో శాంతియుత నిరసన తెలిపే హక్కుపై జరిగిన దాడిగా అభివర్ణించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జవాబుదారీతనం కోరుతున్న యువతకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. జైళ్లకు పంపినా, అణచివేయాలని ప్రయత్నించినా కోట్లాది మంది యువతలో ఉన్న ఆగ్రహాన్ని ఎవరూ ఆపలేరని హెచ్చరించారు. రాహుల్ గాంధీ అరెస్టును నియంతృత్వ ధోరణికి పరాకాష్టగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అభివర్ణించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంపై పార్లమెంట్‌లో సమగ్ర చర్చ జరపాలన్న డిమాండ్‌కు భయపడే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపక్ష నేతలను అరెస్ట్ చేసిందని విమర్శించారు. రాహుల్ గాంధీ అరెస్టుకు నిరసనగా ఉదయం 11 గంటలకు నెక్లెస్ రోడ్‌లోని ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వద్ద నుంచి చలో లోక్‌భవన్‌ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధం : రాహుల్ గాంధీ అరెస్ట్ ప్రజాస్వామ్యంపై, రాజ్యాంగం కల్పించిన శాంతియుత నిరసన హక్కుపై ప్రత్యక్ష దాడి అని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ప్రజల సమస్యలపై ప్రశ్నించే నాయకులను అరెస్టు చేయడం ద్వారా నిజాలను దాచలేరని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ నేతలను అరెస్ట్ చేయడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆరోపించారు. ప్రజల తరఫున ప్రశ్నించే ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అరెస్ట్ చేయడం ప్రజాస్వామ్య విలువలను అవమానపరచడమేనని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి విమర్శించారు. విద్యార్థుల గొంతుకగా నిలబడి ప్రశ్నించిన ప్రతిపక్ష అగ్రనేతలను అరెస్ట్ చేయడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని మంత్రి సీతక్కఆరోపించారు. దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని, భావప్రకటన స్వేచ్ఛను కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కాలరాస్తోందని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు మండిపడ్డారు. రాహుల్ గాంధీ అరెస్ట్ ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి స్పష్టం చేశారు.

హైదరాబాద్‌ లింగోజిగూడ కార్పొరేటర్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కర్మాన్‌ఘాట్‌ చౌరస్తాలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నిరసనకు దిగారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటమాడుతున్న నాయకులను వెంటనే సస్పెండ్ చేసి వారిని శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. సంగారెడ్డిలో తీయ రహదారిపై జగ్గారెడ్డి నిరసన చేపట్టారు. భారీగా కార్యకర్తలు మోహరించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు తెలిపారు. నిర్మల్‌లోని శివాజీ చౌక్ వద్ద.. మాజీ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
ఆగస్టు 3 వరకు నేతలు గాంధీభవన్‌కు రావొద్దు : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ఖజానాకు గండికొడుతున్న అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాదం - హైడ్రా, ఈగల్ తరహాలో త్వరలో ప్రత్యేక విభాగం!

Last Updated : July 22, 2026 at 9:42 AM IST

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CM REVANTH ON CONGRESS TOP LEADERS
CM REVANTH FIRES ON BJP GOVT
CM CONDEMNS DETENTION OF RAHUL
CM CONDEMNS DETENTION OF RAHUL

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