ETV Bharat / state

'తక్షణమే కుమారుడిని అప్పగించండి' : కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​కు సీఎం సూచన

బండి భగీరథ కేసులో ఎలాంటి జాప్యం జరగలేదని వెల్లడించిన సీఎం - కుమారుడు చేసిన తప్పిదం తండ్రికి తలవంపు తెచ్చిందని వ్యాఖ్య - రాజకీయ కక్షపూరిత కుట్రలు లేవని స్పష్టం

CM Revanth On Bandi Sanjay Son Case
CM Revanth On Bandi Sanjay Son Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth On Bandi Sanjay Son Case : కుమారుడి విషయంలో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్​ తీరు నైతికంగా సరైనది కాదని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు. నేరారోపణలు వచ్చేసరికి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కుమారుడు పారిపోవడం సరైన పద్ధతి కాదని వెల్లడించారు. కుమారుడు చేసిన తప్పిదంతో తండ్రికి తలవంపు వచ్చిందన్నారు. త్వరగా అతడిని అప్పగించాలని కోరారు. అతడు విచారణను ఎదుర్కొంటేనే తన తండ్రికి గౌరవం పెరుగుతుందని ప్రస్తావించారు. లేదంటే గడువు ముగియగానే పోలీసులు తమ పద్ధతిలో వ్యవహరిస్తారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కేసులో బాధితులకు అండగా ఉంటామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు. శుక్రవారం ఒక మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఈ విషయాలను ప్రస్తావించారు. తప్పుచేసిన వారికి ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉండవన్నారు. చట్టాలను అనుసరించి ముందుకు వెళతామని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

నోటీసులు ఇచ్చే సమయానికి నిందితుడి పరార్ : ఈ నెల 8న బాధితురాలి తల్లి పేట్​ బషీరాబాద్​ పోలీస్​స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారని సీఎం పేర్కొన్నారు. బాలిక మైనర్​ కావడంతో బాధితురాలి స్టేట్​మెంట్ తీసుకుని, మరుసటి రోజు ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేశారని తెలిపారు. ఈ కేసులో ఎలాంటి జాప్యం జరగలేదని వెల్లడించారు. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా బాధితురాలి తల్లి కన్నా రెండు గంటల ముందే బండి సంజయ్​ తనయుడు హనీ ట్రాప్ అని ఫిర్యాదు చేశారని వెల్లడించారు. అయితే ఈ రెండు ఫిర్యాదులూ ప్రధాని పర్యటనకు ముందుగానే వచ్చాయన్నారు. బాధితురాలి తల్లి స్టేట్​మెంట్​ బండిసంజయ్​కు ఈనెల 9న నోటీసులు ఇచ్చేసమయానికి ఆయన కుమారుడు పరారయ్యాడని తెలిపారు.

నిబంధనల ప్రకారం స్టేట్​మెంట్​ తీసుకోకుండా పోలీసులతో వెళితే, వెయ్యిమంది పోలీసులతో దాడులు చేశారని రాజకీయ వివక్ష అనేవారని సీఎం ప్రస్తావించారు. తమ ప్రభుత్వంలో రాజకీయ నాయకులు, సినిమా వాళ్లకు ఎవరికీ చట్టంలో మినహాయింపులు లేవని ఉద్ఘాటించారు. పైగా ఈ నెల 10న ప్రధాన పర్యటన కోసం ఏకంగా 9 వేల మంది పోలీసులతో భద్రత కల్పించినట్లు వెల్లడించారు. పోలీసులు నాలుగు రోజులుగా అక్కడే ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.

సీనియర్​ ఐపీఎస్​ అధికారులకు బాధ్యతలు : దేశంలో హైదరాబాద్​ అత్యంత సున్నితమైన నగరమని సీఎం తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉగ్ర దాడులు జరిగినా వాటి మూలాలు హైదరాబ్​లోనే ఉంటాయన్నారు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రధాని పర్యటన ముగిసిన తర్వాత ఈ నెల 11న ఈ కేసుపై ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహించి, సీనియర్​ ఐపీఎస్​ అధికారులకు కేసు బాధ్యతలు అప్పగించామని వెల్లడించారు. ఇప్పటికే బండి సంజయ్​ బావమరిది ఇంటికి, దిల్లీకి ఐదు పోలీసు బృందాలను పంపినట్లు తెలిపారు.

కుమారుడు నేరం చేస్తే తండ్రిని అరెస్టు చేస్తారా? : నేరస్తులపై చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అని కొందరు పదే పదే అంటున్నారని సీఎం ప్రస్తావించారు. కుమారుడు నేరం చేస్తే తండ్రిని అరెస్టు చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యవహారం పిల్లల భవిష్యత్తుకు సంబంధించినదని దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఆచితూచి వ్యవహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

నమోదైన కేసు ఆధారంగా 2025 డిసెంబరు 31కి ముందు అంటే సుమారు నాలుగైదు నెలల క్రితం జరిగిన సంఘనటపై ఫిర్యాదు వచ్చిందని సీఎం అన్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఆధారాలను సేకరించాల్సి ఉంటుందన్నారు. బాధితురాలు మేజర్​ అని, 2 బర్త్​ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయని సమాచారం. వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని అనేక వివరాలను సేకరించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. మొదట ఆమె చదుకున్న పాఠశాలకు వెళ్లి వివరాలు సేకరించాలి, ఆస్పత్రి నుంచి పుట్టిన వివరాలు, ఆధార్​ వంటి అనేక వివరాలు తీసుకునేందుకు అధికారులకు కనీసం 24 గంటల సమయమైనా పడుతుందని సీఎం అన్నారు.

కక్షపూరిత కుట్రలు లేవు : ఇవేమీ అర్ధం చేసుకోకుండా బండి సంజయ్​ను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక రాజకీయాలు చేస్తున్నామని తమను నిందితున్నారని సీఎం వాపోయారు. ఇక్కడ ఎవరూ ఎవరిపైనా కక్షపూరిత కుట్రలు చేయడం లేదని విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తనను జైలులో పెట్టిన కేసీఆర్​ కుటుంబంపై కక్షతో వ్యవహరిస్తున్నానా? అని ప్రస్తావించారు. తాము ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నామని సత్రం నడపడం లేదని సీఎం ఉద్ఘాటించారు.

'నా కుమార్తెను మనోవేదనకు గురిచేయొద్దు' : బండి భగీరథ్ ​కేసులో బాధితురాలి తల్లి ఆవేదన

బండి భగీరథ్​ కోసం గాలింపు ముమ్మరం - రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు

TAGGED:

CM REVANTH ON BANDI POCSO CASE
CM REVANTH ON BANDI BHAGEERATH CASE
బండి భగీరథ్ కేసుపై సీఎం రేవంత్​
CM REVANTH APPEALS TO BANDI SANJAY
CM REVANTH ON BANDI SANJAY SON CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.