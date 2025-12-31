ఫ్లాష్ న్యూస్ - హైదరాబాద్లో ప్లాస్టిక్ వినియోగంపై పూర్తి నిషేధం
December 31, 2025
Updated : December 31, 2025 at 9:05 AM IST
Plastic Ban in Hyderabad City : హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ వరకు కోర్ అర్బన్ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. సిటీలో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. నెలలో మూడు రోజుల పాటు పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలని, రోడ్లపై చెత్త, గుంతలు కనిపించడానికి వీల్లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార బాధ్యత జోనల్ కమిషనర్లదేనని సీఎం స్పష్టం చేశారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి ఐదేళ్ల కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు. కమాండ్ కంట్రోల్ కార్యాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కొత్త జోనల్ కమిషనర్లతో సమావేశమయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా నగర అభివృద్ధి ప్రణాళికలు చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేశారు. జోన్ల వారీగా సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత జోనల్ కమిషనర్లదేనని స్పష్టం చేశారు. జోనల్ కమిషనర్లు ప్రతీ రోజు క్షేత్రస్థాయిలో ఉండాలని ఆదేశించారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ను ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు సీఎం వివరించారు. పరిపాలనను పట్టాలెక్కించేందుకే సిటీని 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు, 300 వార్డులుగా పునర్వ్యవస్థీకరించినట్లు వివరించారు.
హైదరాబాద్లో ప్లాస్టిక్ వినియోగంపై పూర్తి నిషేధం : గ్రేటర్ సిటీలో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించనున్నట్లు తెలిపారు. సిటీలో కాలుష్య నియంత్రణకు అవసరమైన పూర్తిస్థాయి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు వివరించారు. కోర్ ఏరియా పరిధిలో డీజిల్ బస్సులు, ఆటోల స్థానంలో ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలను తీసుకురానున్నట్లు తెలిపారు. చెరువులు, నాలాలను ఆక్రమణల నుంచి కాపాడుకోవాలన్నారు. హైదరాబాద్లో చెత్త నిర్వహణ అత్యంత సంక్లిష్టమైన సమస్యగా మారిందన్నారు.
నెలలో మూడు రోజులు పారిశుద్ధ్య నిర్వహణపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించాలని సీఎం కోరారు. ప్రతీ పది రోజులకోసారి గార్బేజ్ క్లియరెన్స్ డ్రైవ్ చేపట్టాలని రోడ్లపై ఎక్కడా చెత్త, గుంతలు కనిపించడానికి వీల్లేదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. చెరువులు, నాలాలు, చెత్త డంపింగ్ ఏరియాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. దోమల నివారణ, అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా జోనల్ కమిషనర్ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.
గుడ్ గవర్నెన్స్ నుంచి స్మార్ట్ గవర్నెన్స్కు మారాలి : హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, వాటర్ వర్క్స్ విభాగాలు జనవరి నుంచి నాలాల పూడిక తీత పనులు ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో వీధి దీపాల నిర్వహణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలన్నారు. ఆన్లైన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ప్రజలకు పారదర్శక సేవలు అందించాలని తెలిపారు. జనన మరణ ధ్రువీకరణ, ట్రేడ్ లైసెన్సులు, ఇతర ధ్రువ పత్రాల జారీకి సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవాలన్నారు.
గుడ్ గవర్నెన్స్ నుంచి స్మార్ట్ గవర్నెన్స్కు మారాలని సీఎం సూచించారు. కాలనీ, అపార్టుమెంట్ సంఘాలతో కమ్యూనికేషన్ ఉండేలా చూడాలన్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కోసం రానున్న ఐదేళ్లకు కార్యచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలన్నారు. అందరూ కలిసి పని చేస్తేనే నగర భవిష్యత్ బాగుంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నెలకోసారి జోనల్ కమిషనర్లతో స్వయంగా సమీక్ష : ‘క్యూర్’ పరిధిలోని హోటళ్లలో ఫుడ్ సేఫ్టీ(ఆహార భద్రత) నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు అందుబాటులో ఉన్న స్థలాన్ని కేటాయించి భవనాలు నిర్మించాలని ఆదేశించారు. అద్దె భవనాల నుంచి ప్రభుత్వ భవనాలకు కార్యాలయాలను తరలించాలన్నారు. ‘క్యూర్’ పరిధిలోని చెరువులు, కుంటలు, నాలాలను పూర్తిగా మ్యాపింగ్ చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
ఆక్రమణలను తొలగించి వర్షాకాలంలో వరదలతో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పెద్దచెరువులను పునరుద్ధరించి ఆహ్లాదకర ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. వచ్చే ఐదేళ్లలో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తేనే నగర భవిష్యత్ మారుతుందని పేర్కొన్నారు. నెలకోసారి జోనల్ కమిషనర్లతో స్వయంగా సమీక్ష నిర్వహిస్తానని అని సీఎం రేవంత్రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
