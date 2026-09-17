హైదరాబాద్లో హార్వర్డ్ కోర్సులు డిసెంబర్ నుంచి ప్రారంభం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన
సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో యూకే బిజినెస్ స్కూల్ బృందం భేటీ అయ్యింది. రాష్ట్రంలో యూకే వర్సిటీల ఏర్పాటు ప్రక్రియ వేగవంతంపై చర్చజరిగింది. ఫ్యూచర్సిటీ, స్కిల్స్ వర్సిటీ గురించి యూకే బృందానికి అధికారులు వివరించారు.
Published : September 17, 2026 at 10:52 PM IST
CM meeting with british universities : తెలంగాణలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలు, ఫార్చ్యూన్-500 కంపెనీలు ఉండేలా అడుగులు వేస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. అమెరికాలోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ డిసెంబరు నుంచి హైదరాబాద్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్సు అందించనుందని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. ఫ్యూచర్సిటీలో ఎడ్యుకేషన్ హబ్ను తీర్చిదిద్దనున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో అవకాశాలపై యూకేలోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలు, బిజినెస్ స్కూళ్ల ప్రతినిధులతో సీఎం చర్చించారు.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత 'హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ' హైదరాబాద్లో ఔత్సాహికులకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సులను డిసెంబర్ నుంచి అందించనున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు తెలిపారు. తెలంగాణను 'గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ హబ్' గా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని యూకే… pic.twitter.com/pvjcpzWFq4— Telangana CMO (@TelanganaCMO) September 17, 2026
డిసెంబర్ నుంచి హార్వర్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్సు
అమెరికాలోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ డిసెంబరు నుంచి హైదరాబాద్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ కోర్సు అందించనుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. ఫ్యూచర్సిటీలో ఎడ్యుకేషన్ హబ్ను తీర్చిదిద్దనున్నట్లు తెలిపారు. ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో యూకే యూనివర్సిటీల ప్రతినిధుల బృందంలో సీఎం భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో క్యాంపస్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలకు అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా యూకే బృందానికి సీఎం తెలిపారు. ఎంఐటీ, వంటి పలు ఐవీ లీగ్ యూనివర్సిటీలు హైదరాబాద్లో ఆఫ్ షోర్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియ ఇప్పటికే మొదలైందన్నారు. విదేశీ విద్యాసంస్థలు రాష్ట్రానికి వస్తే స్థానిక యూనివర్సిటీలు, పరిశ్రమలతో కలిసి పనిచేయడానికి, ఇక్కడే పరిశోధనలు చేపట్టడానికి వీలవుతుందని సీఎం అన్నారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు
యూకే బిజినెస్ స్కూల్స్ తెలంగాణలో ఏర్పాటైతే ప్రపంచ స్థాయి కార్పొరేట్ వ్యాపార సంస్థలు రాష్ట్రం వైపు చూస్తాయన్నారు. రాష్ట్ర విద్యార్థులు, అధ్యాపకులకు అంతర్జాతీయ అనుభవం, ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. హార్వర్డ్, ఎంఐటి, లండన్ విశ్వవిద్యాలయం, వర్జీనియా టెక్, నార్త్ఈస్టర్న్ విశ్వవిద్యాలయం వంటి అనేక ప్రముఖ అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాలతో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్లు, డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సులు, అధ్యాపకుల శిక్షణ, పరిశోధన వంటి రంగాల్లో భాగస్వామ్యాలు ప్రారంభించవచ్చన్నారు. విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్, జర్మన్, జపనీస్ వంటి విదేశీ భాషా నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు. మారుతున్న మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతకు అత్యాధునిక నైపుణ్య శిక్షణ అందించేందుకు సుమారు 30వేల ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఫ్యూచర్సిటీలో ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కూడా తీర్చిదిద్దనున్నట్లు యూకే బృందానికి సీఎం వివరించారు.
గ్లోబల్ సమ్మిట్కు సీఎంకు ఆహ్వానం
డిసెంబరు జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కు యూకే విద్యా వ్యవస్థలో ముఖ్యులందరూ రావాలని సీఎం ఆహ్వానించారు. ఫ్యూచర్ సిటీలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రపంచ అగ్రగామి సంస్థలు ముందుకొస్తున్నాయన్న సీఎం టీసీఎస్ 70 వేల కోట్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటాసెంటర్ నిర్మించనుందని లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో అమెజాన్ ఇప్పటికే డేటాసెంటర్ నిర్మాణం చేపట్టిందన్నారు. తెలంగాణలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయాలు, ఫార్చ్యూన్-500 కంపెనీలు ఉండేలా అడుగులు వేస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు.
నర్సరీ నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు, అలాగే ఐటీఐలు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు, స్కిల్స్ యూనివర్సిటీల ద్వారా యువతలో నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం, తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్లు, యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ వంటి వాటి ద్వారా విద్యా వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చడమే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని వివరించారు. తెలంగాణను 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల.. 2034 నాటికి ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలన్న లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నట్లు బ్రిటన్ బృందానికి తెలిపారు. సమావేశంలో యూకే హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ సభ్యుడు కరణ్ బిలిమొరియా, బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ డైరెక్టర్ జనక పుష్పనాథన్, చార్టర్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ స్కూల్స్ సీఈఓ ఫ్లోరా హామిల్టన్, బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్ ప్రతినిధులతో సహా 30 మంది వివిధ యూకే యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. సీఎస్ సంజయ్ జాజు, ఉన్నతాధికారులు జయేష్ రంజన్, ఎన్. శ్రీధర్, తదితరులు హాజరయ్యారు.