విదేశాల నుంచి బొగ్గు దిగుమతి - ఏ విచారణకైనా నేను సిద్ధమే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth on Singareni coal mines : 2016లోనే విదేశీ బొగ్గు దిగుమతి చేసుకునేందుకు కేసీఆర్ సర్కారు ఒప్పందం చేసుకుందని సీఎం పేర్కొన్నారు. సింగరేణిని చంపాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆరోపించారు.
Published : October 16, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 8:56 AM IST
CM Revanth on Singareni Coal Mines : యాదాద్రి పవర్ ప్లాంటు కోసం విదేశాల నుంచి బొగ్గు దిగుమతిపై ఏ విచారణకైనా సిద్ధమేనని సీఎం ప్రకటించారు. ఏ విచారణ కావాలో లేఖ రాసిన కేటీఆరే చెప్పాలన్నారు. యాదాద్రి పవర్ ప్లాంటుకు విదేశీ బొగ్గు దిగుమతికి సంబంధించి 2016లోనే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుందని రేవంత్ ఆరోపించారు. ఇప్పుడు కేటీఆర్ విదేశీ బొగ్గు గురించి లేఖ రాయడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.
మేం స్వదేశీ బొగ్గుతో నడిపించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే, కేటీఆర్ స్పందన మాత్రం భిన్నంగా ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ డిజైన్ ప్రకారం అవసరమైన జీ-9 గ్రేడ్ బొగ్గు మహానది కోల్ఫీల్డ్ వద్ద ఉందని దేశీయంగానే ఈ బొగ్గును తీసుకునేందుకు వీలుగా కేంద్రంతో మాట్లాడామన్నారు.
ఆ ముసుగు వీరుడెవరు?
యాదాద్రి పవర్ ప్లాంటులో 50 శాతం దిగుమతి బొగ్గు, మిగతా 50 శాతం సింగరేణిలోని జీ-9 బొగ్గుతో విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేస్తామని నాడు తొలుత ఒప్పందం చేసుకున్నారని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. 2016 డిసెంబర్ 9న జీ-9 బొగ్గు 50 శాతం, మిగతా 50 శాతం బొగ్గు విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలని ఒప్పందం చేసుకున్నారని చెప్పారు. ఈ బొగ్గు కోసం సింగరేణి, ఎంఎస్టీసీ ఒప్పందం జరుగుతున్నపుడు వీటి వెనక ఒక బూచోడు దాక్కున్నారని, అప్పట్లోనే ఒప్పందం జరిగితే ఇప్పుడు విదేశీ బొగ్గు కొంటున్నారని కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు.
విదేశాల నుంచి బొగ్గు దిగుమతికి ప్రత్యేక లైన్ కావాలని అప్పట్లోనే కేంద్రానికి లేఖ రాశారని గుర్తు సీఎం చేశారు. పోర్టు ప్రైవేటుది, బొగ్గు విదేశాలది. ఈ విదేశీ బొగ్గు వెనక ఉన్న ప్రతిభావంతుడు, ముసుగు వీరుడెవరని సీఎం నిలదీశారు. నష్టాల్లోని మీ వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టి షేర్లు కొన్నదెవరు? అప్పటి ఒప్పందాలు నిజం కావా? ఈ పెట్టుబడులు నిజం కావా? అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
రూ.లక్ష కోట్ల నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం
దామరచర్ల వద్ద పవర్ ప్లాంటు కట్టాలన్న కేసీఆర్ అనాలోచిత నిర్ణయం కారణంగా రానున్న 50 ఏళ్లలో తెలంగాణకు దాదాపు రూ.లక్ష కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందని సీఎం తెలిపారు. ఎల్నినో కారణంగా రాష్ట్రానికి విద్యుత్తు డిమాండ్ అధికంగా ఉన్నందున అత్యవసరంగా సరఫరా చేసేందుకు నిర్ణయం తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరామన్నారు. మంత్రి మండలి ఉపసంఘం రెండు రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకుని సోమవారానికి బొగ్గు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చిందన్నారు. కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డితోనూ మాట్లాడానని, దేశీయ బొగ్గును యాదాద్రిలో వాడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని సీఎం పేర్కొన్నారు.
"ఈరోజు కూడా సింగరేణిలో బొగ్గు లేదు. కష్టకాలంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలంటే బొగ్గు కొరత ఉంది. దీంతో నైనీ కోల్ వాళ్లతో మాట్లాడాం. అక్కడి వారు వ్యతిరేకించడంతో కేంద్రంతో చర్చించి వారిని ఒప్పించేలా చేశాం. అది కూడా గ్రేడ్ -12, 13 బొగ్గు రోజుకు 3 ర్యాకుల వరకు బొగ్గు వస్తోంది. దీంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి మొదలుపెట్టాం. ఇది సరిపోవడం లేదని మహానది కోల్ ఫీల్డ్తో మాట్లాడాం. విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వీటిని సొమవారంలోగా అందించేందుకు కేంద్రం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది" - సీఎం రేవంత్రెడ్డి
అలా చేస్తే బూడిదే వస్తుంది
ఇప్పుడు గ్రేడ్-12, 13 బొగ్గు అయినా యాదాద్రి ప్రాజెక్టు నడుస్తుందని బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెబుతున్నారని, ఈ ప్రాజెక్టును బీహెచ్ఈఎల్ జీ-9 బొగ్గు కోసం డిజైన్ చేసింది జీ-9 కాకుండా మిగతా బొగ్గు వాడితే బూడిద ఎక్కువ వస్తుందని సీఎం తెలిపారు. తక్కువ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుందన్నారు. అప్పట్లోనే ఈ ప్రాజెక్టులో అవినీతి ఉందని చెప్పామన్నారు. 2015లో యాదాద్రిలో 4 వేల మెగావాట్ల సూపర్ క్రిటికల్ విద్యుత్తు ప్లాంటును రూ.17,950 కోట్లతో చేపట్టాలని నిర్ణయించారన్నారు. మూడేళ్లలో నిర్మిస్తామని బీహెచ్ఈఎల్తో ఒప్పందం చేసుకున్నారని, ఈరోజు 3,200 మెగావాట్లు 4 యూనిట్లను ప్రాథమికంగా ప్రారంభించుకున్నామన్నారు.
సాధారణంగా బొగ్గు ఉత్పత్తి చేసే, నీళ్లు అందుబాటులో ఉండే ప్రాంతాల్లోనే విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తారని కానీ సింగరేణిని నిండా ముంచి యాదాద్రి ప్రాజెక్టును కట్టారని సీఎం విమర్శించారు. నైనీ నుంచి లేదా సింగరేణి నుంచి బొగ్గు రవాణా చేసినా ప్రాజెక్టు కాలపరిమితి 25 ఏళ్లుగా లెక్కిస్తే రూ.50 వేల కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందన్నారు. ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు వాటిల్లే నష్టమని, ప్రాజెక్టు కాల వ్యవధి 50 ఏళ్లు తీసుకుంటే రూ.80 వేల కోట్లు అవుతుందని వెల్లడించారు.
సింగరేణిని చంపాలన్న ఆలోచనతో
పెరిగిన అంచనాలు రూ.20 వేల కోట్లు కలిపితే మొత్తం రూ.లక్ష కోట్ల నష్టం వస్తుందన్న సీఎం, నూటికి నూరు శాతం యాదాద్రికి సింగరేణి బొగ్గు వాడే పరిస్థితి లేదని తెలిపారు. సింగరేణి వద్ద ఏటా 2 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల జీ-9 బొగ్గు ఉత్పత్తి అవుతుందని, ఈ బొగ్గుకు ఇప్పటికే ఒప్పందాలు ఉన్నాయన్నారు. సింగరేణిని చంపాలన్న ఆలోచనతో విదేశీ బొగ్గు ఒప్పందం తెచ్చుకున్నారని నూరు శాతం దిగుమతి చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎన్జీటీలో కేసు వేయించి స్టే ఇప్పించారని సీఎం విమర్శించారు.
"2015 నుంచి 2023 వరకు సింగరేణి ఒక్క టెండర్లో కూడా పాల్గొనలేదు. సింగరేణిని చంపాలనేదే వారి ఆలోచన. కొత్త బొగ్గు గనుల టెండర్ ఉంటే వాటిని తవ్వాలి, బొగ్గు తీయాలి, కార్మికులు కావాలి. అలా అని విదేశీ బొగ్గు తీసుకురాలేరు" -సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
వాటికి ఆధారాలు చూపించాలి
ఓ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రిలో తన కుమార్తె పేరుతో వాటాలు ఉన్నాయన్న ఆరోపణలపై స్పందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, వాటికి ఆధారాలు చూపించాలని డిమాండ్ చేశారు. గతంలో ఆ ఆస్పత్రి బ్రాంచ్లను కేసీఆర్, కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కూడా ప్రారంభించారన్న రేవంత్, ప్రారంభించినవన్నీ తనవే అయితే ప్రపంచంలోనే శ్రీమంతుడిని అవుతానని వ్యాఖ్యానించారు.
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