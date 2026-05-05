తెలంగాణలో సీఎంఆర్​ఎఫ్​ నిబంధనలు కఠినం - ఇకపై మంత్రుల సిఫార్సులు చెల్లవు

సీఎంఆర్​ఎఫ్​ నిధుల దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకునేందుకు నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - లబ్ధిదారులకు మాత్రమే సహాయం అందేలా చర్యలు - ప్రజాప్రతినిధి లాగిన్ ద్వారా జోక్యాలు, ఆలస్యాలు తగ్గించేలా అధికారుల ప్రయత్నాలు

Published : May 5, 2026 at 10:06 AM IST

CM Relief Fund In Telangana : ఆపదలో ఉన్న పేదలు, విపత్తు బాధితులకు తక్షణం ఆర్థిక సహాయం అందించే ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి పథకంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన మార్పులు చేసింది. నిధుల దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకుని, పారదర్శకతను పెంపొందించడం, నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే సహాయం చేరేలా చూడటం లక్ష్యంగా నిబంధనలను కఠినతరం చేసినట్లు ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కొత్త ఉత్తర్వుల మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా స్థాయి అధికారులు అర్హులైన లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసే కసరత్తు ప్రారంభించారు.

చెక్కుల సవరణ పూర్తిగా డిజిటల్ : గతంలో సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌లో అనర్హులు, రాజకీయ ప్రాతిపదికపై సిఫార్సులు, చెక్కుల్లో తప్పులు వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వ్యక్తమయ్యాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం వ్యవస్థాగత మార్పులు తీసుకొచ్చింది.

చెక్కుల సవరణ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌ : సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల్లో పేరు, మొత్తం లేదా ఇతర వివరాల్లో తప్పులు దొర్లితే గతంలో మాన్యువల్‌ పద్ధతిలో సవరణ చేసేవారు. ఇకపై ఈ ప్రక్రియను పూర్తిగా డిజిటల్ చేశారు.

నియోజకవర్గ చిరునామా ఉన్న అభ్యర్థులకు మాత్రమే : లబ్ధిదారులు తమ నియోజకవర్గ ప్రజాప్రతినిధి కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి. అక్కడి సిబ్బంది ప్రజాప్రతినిధి లాగిన్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో రెవెన్యూ విభాగానికి దరఖాస్తు పంపిస్తారు. తర్వాత కొత్త చెక్కు నేరుగా ఆ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయానికే వస్తుంది. ఈ మార్పు వల్ల మధ్యలో జోక్యాలు, ఆలస్యాలు తగ్గుతాయని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.

సిఫార్సులకు కొత్త షరతు : ఇప్పటివరకు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఏ నియోజకవర్గం నుంచైనా సిఫార్సు చేసే అవకాశం ఉండేది. కొత్త ఉత్తర్వు ప్రకారం తమ నియోజకవర్గ పరిధిలో నివసించే వారి చిరునామా ఉన్న అభ్యర్థులకు మాత్రమే సిఫార్సు చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఆన్‌లైన్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లోనూ అభ్యర్థి చిరునామా ఆధారంగానే సిఫార్సు వ్యవస్థను మార్చారు. ఈ మార్పు వల్ల రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం అనర్హులు సహాయం పొందే అవకాశాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని రాజకీయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

  • వివరాలు పక్కాగా ఉండాలి.
  • దరఖాస్తుదారులు ఇచ్చే వివరాల్లో తప్పులు దొర్లితే ఆర్థిక సహాయం అందడంలో జాప్యం జరుగుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
  • ముఖ్యంగా చరవాణి నంబరు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఆధార్ నంబరు తప్పుగా ఇవ్వడం, వాస్తవ ధ్రువపత్రాలు అంటే ఆదాయ ధృవీకరణ, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు మొదలైనవి సకాలంలో సమర్పించకపోవడం వంటి తప్పుల వల్ల చెక్కులు ఆలస్యమవుతున్నాయని గుర్తించింది.

అందువల్ల అన్ని వివరాలు సరిగ్గా, పూర్తిగా ఉండేలా జాగ్రత్త వహించాలని ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులు, సిబ్బందికి సూచించింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ పథకాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి, నిజంగా సహాయం అవసరమైన పేదలు, విపత్తు బాధితులకు త్వరగా, పారదర్శకంగా ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి ఉపయోగపడతాయని అధికారులు వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఈ మార్పుల అమలు కోసం ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రెండు రకాలుగా సాయం : 'సీఎంఆర్​ఎఫ్' సాయాన్ని రెండు రకాలుగా ప్రభుత్వం ఇస్తోంది. నిమ్స్, ఎంఎన్​జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, ఈఎన్​టీ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స కోసం ముందుగా చెల్లింపులు అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వం లేఖను ఇస్తోంది. ఈ లేఖలో మంజూరు చేసిన నగదును చెల్లించకుండానే రోగి చికిత్స పొందవచ్చు. ఇలా గత రెండేళ్లలో 27,421 మందికి రూ.533.69 కోట్లను మంజూరు చేశారు. ఇక ఏదైనా ప్రభుత్వం లేదా ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందిన రోగి బిల్లు మొత్తం చెల్లించిన తర్వాత అందులో కొంతభాగాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని ఈ నిధికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా రీయింబర్స్​మెంట్ కింద 3,48,952 మందికి రూ.1,152.10 కోట్లను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

ఈ సీఎంఆర్​ఆఫ్​ ఫండ్​ అప్లై చేయడానికి కావాలసిన పత్రాలు :

  • ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు
  • ఒరిజినల్ మెడికల్ బిల్లులు, హాస్పిటల్ డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ, చికిత్స అంచనా పేపర్స్
  • లబ్ధిదారుని బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ జిరాక్స్​.
  • మీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీ సంతకం చేసిన సిఫార్సు లేఖ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • ఆదాయ ధ్రువీకరణ సర్టిఫికేట్, ఫొటో, ఫోన్ నెంబర్
  • మీకు ఏదైనా సహాయం అవసరమైన, వివరాలు తెలుసుకోవాలన్నా కింది నెంబర్​ను సంప్రదించవచ్చు :

040-23455662, 7995733002, ఈ-మెయిల్: cmrftg1@gmail.com.

