నేడే రైతు భరోసా నిధుల విడుదల - కానీ ఖాతాల్లో జమయ్యేది మాత్రం ఈరోజు కాదు
రైతుభరోసా కింద 1.50 కోట్ల ఎకరాలకు సాయం - నేడు రూ.9 వేల కోట్ల రైతు భరోసా నిధుల విడుదల - తొలి విడతగా రూ.3,590 కోట్లు అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్న ప్రభుత్వం
Published : March 22, 2026 at 2:50 PM IST
Rythu Bharosa Funds Release In Telangana : రాష్ట్రంలోని రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించేందుతు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించిన నిధులను ఆదివారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విడుదల చేయనున్నారు. ఈ పథకం కింద 1.50 కోట్ల ఎకరాలకు సాయం అందించనున్నారు. దీనికోసం రూ.9 వేల కోట్లను ప్రభుత్వం సమకూర్చుకుంది. సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో సాయంత్రం 4 గంటలకు జరిగే సభలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఇతర మంత్రుల సమక్షంలో సీఎం ఈ నిధులను విడుదల చేస్తారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం 73 లక్షల మంది రైతులున్నారు. వీరందరికీ తొలి విడతలో ఒక ఎకరం వరకు సాయం అందించనున్నారు. దీనికోసం రూ.3,590 కోట్లు ఆదివారం ఆర్బీఐ ద్వారా బ్యాంకులకు, అటు నుంచి రైతులకు చేరవేయనున్నారు. అయితే ఆదివారం సెలవు కావడంతో ఈ నిధులు సోమవారం అన్నదాతల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమవుతాయి. రెండో విడతగా ఇరవై రోజుల అనంతరం రూ.2,650 కోట్లు, తర్వాత మూడో విడతగా రూ.2,760 కోట్లు విడుదల చేయనున్నారు. తెలంగాణలోని మొత్తం రైతుల్లో 24.32 లక్షల మందికి ఎకరం వరకు వ్యవసాయ భూమి ఉంది. మిగిలిన 48.68 లక్షల మందికి ఎకరం కంటే ఎక్కువ వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి.
రైతే రాజని మరోసారి రుజువు చేశాం : రైతు భరోసా నిధుల విడుదల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. రైతు సంతోషం కోసం అన్నగా బాధ్యత తీసుకున్నానని పేర్కొన్నారు. రైతులను ధైర్యంగా సాగు మడిలో నిలబెట్టేందుకు భరోసా ఇస్తున్నా అని అన్నారు. రూ.9 వేల కోట్ల రైతు భరోసా నిధుల విడుదలకు నేడు శ్రీకారం చుడుతున్నామని వెల్లడించారు. 70 లక్షల మంది రైతన్నలకు భరోసా ఇస్తున్నామన్నారు. తమ పాలనలో రైతే రాజని మరోసారి రుజువు చేస్తూ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు.
అన్నదాత సంతోషం కోసం అన్నగా బాధ్యత తీసుకున్నా. రైతును ధైర్యంగా సాగు మడిలో నిలబెట్టేందుకు భరోసా ఇస్తున్నా. 70 లక్షల మంది రైతన్నల కోసం రూ.9000 కోట్ల రైతు భరోసా నిధుల విడుదలకు నేడు శ్రీకారం చుడుతున్నాం. సిద్ధిపేట జిల్లా నర్మెట గ్రామ వేదికగా మరోసారి మా పాలనలో రైతే రాజు అని రుజువు…— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 22, 2026
"అన్నదాత సంతోషం కోసం అన్నగా బాధ్యత తీసుకున్నా. రైతును ధైర్యంగా సాగు మడిలో నిలబెట్టేందుకు భరోసా ఇస్తున్నాం. నేడు రూ. 9 వేల కోట్ల రైతు భరోసా నిధుల విడుదలకు శ్రీకారం చుడుతున్నాం. 70 లక్షల మంది రైతన్నలకు భరోసా ఇస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పాలనలో రైతే రాజని రుజువు చేస్తూ ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం." - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్
పంటల మార్పిడి చేస్తే బోనస్ : పంటల మార్పిడిని ప్రోత్సహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనికోసం రాష్ట్రంలో అధిక కొరత, డిమాండ్ ఉన్న పంటలకు బోనస్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆదివారం నర్మెటలో జరిగే రైతు ఉత్సవాల్లో కొత్త పంటలకు బోనస్పై విధాన నిర్ణయం ప్రకటించే అవకాశమున్నట్లు తెలిసింది. రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం రెండు సీజన్లలో 30 రకాల పంటలను పండిస్తున్నారు. వీటిని 2.14 కోట్ల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. ఇందులో 1.28 కోట్ల ఎకరాల్లో వరి, 50 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి ప్రధాన పంటలుగా వేస్తున్నారు. తర్వాత స్థానాల్లో మొక్కజొన్న, కందులు, సోయాబీన్ ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వం రెండేళ్లుగా సన్నవడ్లకు ప్రోత్సాహకం అందజేస్తోంది. దీనికోసం క్వింటాకు రూ.500 చొప్పున బోనస్ ఇస్తోంది. దీనికి 2025-26 బడ్జెట్లో రూ.1,800 కోట్లు కేటాయించింది. ఆయిల్పామ్తో పాటు ఇతర నూనె గింజలు, మొక్కజొన్న, పసుపు, పప్పు ధాన్యాలు, వేరు శనగ పంటలకు సైతం బోనస్ ఇవ్వాలని రైతుల నుంచి డిమాండ్లు పెరగడంతో ప్రభుత్వం దానిపై దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే 2026-27 బడ్జెట్లో పంటల బోనస్కు మొత్తంగా రూ.3,500 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది.
అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న భట్టివిక్రమార్క - వ్యవసాయం, విద్య, వైద్య రంగాలకు తగిన కేటాయింపులు
రైతు భరోసా డేట్ వచ్చేసిందోచ్ - ఖాతాల్లోకి నిధులు ఎప్పుడంటే?