మార్కెట్లో చేపలు కొని, వంటింట్లో గరిటె తిప్పి - మత్స్యకారుడి ఇంట్లో చంద్రబాబు భోజనం
తుమ్మలపెంటలో 'మత్స్యకారుల సేవ' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం - స్థానిక మత్య్సకారులతో మమేకమై వారి జీవన స్థితిని తెలుసుకున్న సీఎం - చేపల మార్కెట్లో మత్స్యకారుడు తానంగారి బాబుతో మాట్లాడిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:30 AM IST
CM Visited A Fisherman House And Had Lunch : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఒక విశిష్టమైన పంథాను అనుసరిస్తారు. క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలను అర్థం చేసుకునే ఆయన విధానం నిజంగా ప్రత్యేకంగా ఉందని ప్రజలు తమ ఆశాభావాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఒక పరిస్థితిని స్వయంగా ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి, ఆపై దానికి ఒక శాశ్వత పరిష్కారాన్ని రూపొందించడం ఆయన నైజం. నెల్లూరు జిల్లాలోని కావలి పర్యటనలో సరిగ్గా ఇటువంటి ఘటనే ఒకటి చోటుచేసుకుంది. అధికారిక ప్రోటోకాల్లోని ఆర్భాటాలను, లాంఛనాలను పక్కన పెట్టి, ముఖ్యమంత్రి ఒక నిరాడంబరమైన మత్స్యకార కుటుంబాన్ని కలిశారు. అంతేకాక ఆయన వారి ఇంటికి వెళ్లి వారితో కలిసి భోజనం కూడా చేశారు. ఆయన వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి తన సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
చేపల గురించి అడిగి తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి: కావలి మండలంలోని తుమ్మలపెంటలో జరిగిన 'మత్స్యకారుల సేవలో' కార్యక్రమం అనంతరం, ముఖ్యమంత్రి ఆ గ్రామంలో పర్యటించారు. ఆయన స్థానిక చేపల మార్కెట్ను సందర్శించి అక్కడ మత్స్యకారుల జీవన పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. వారి జీవనోపాధి ఎలా సాగుతోంది. చేపల వేటకు వెళ్లడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు ఏమిటి? మార్కెట్లో చేపల అమ్మకాలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి? వంటి వివిధ వివరాలను ఆయన ఎంతో ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. స్థానికంగా లభించే వివిధ రకాల చేపల గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ఆయన సమయం కేటాయించారు.
During my visit to Kavali in Nellore today, Thanamgari Babu garu invited me to his home for lunch. I bought some freshly caught fish from the market, and T Venkamma garu graciously cooked a delicious meal for us. We shared lunch with the family while discussing the aspirations of… pic.twitter.com/jzFG8G8lGc— N Chandrababu Naidu (@ncbn) May 19, 2026
వంటింట్లో గరిట తిప్పిన చంద్రబాబు : చేపల మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి 'తనంగారి బాబు' అనే మత్స్యకారుడితో మాట్లాడి అతని అమ్మకాల గురించి ఆరా తీశారు. ప్రభుత్వం 'మత్స్యకారుల సేవలో' పథకం ద్వారా అందించిన రూ. 20,000 ఆర్థిక సహాయం తమ కుటుంబాలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారిందని వివరిస్తూ, తనంగారి బాబు ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సంభాషణ సందర్భంలోనే, తనంగారి బాబు ముఖ్యమంత్రిని తమ ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు. ఆ ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించిన ముఖ్యమంత్రి, స్వయంగా మార్కెట్లో కొన్ని చేపలను కొనుగోలు చేసి, వాటిని తీసుకుని వారి నివాసానికి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రి తీసుకువచ్చిన చేపలతో తనంగారి బాబు కుటుంబ సభ్యులు వంటకాలు సిద్ధం చేస్తుండగా ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వంటగదిలోకి వెళ్లి వంట పనిలో వారికి సహాయం చేశారు.
అధికారిక ప్రోటోకాల్ ఆర్భాటాలను పక్కన పెట్టి ముఖ్యమంత్రి ఆ నిరాడంబరమైన మత్స్యకార కుటుంబంతో కలిసి కూర్చుని భోజనం చేశారు. మత్స్యకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి, చేపల వేట నిషేధ సమయంలో వారు అనుభవించే కష్టాల గురించి, తీరప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే విషయాల గురించి ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి అండగా నిలబడటానికి ప్రభుత్వం ఇంకా ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టగలదని కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు. వారి సమస్యలను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించాలని, వారికి పడవలను (mechanized boats) సమకూర్చాలని ముఖ్యమంత్రి జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వంటి అత్యున్నత పదవిలో ఉన్నప్పటికీ, ఎటువంటి ఆర్భాటం లేదా అట్టహాసం లేకుండా, ఒక సామాన్యుడిలా తమతో కలిసి కూర్చుని భోజనం చేసినందుకు తానంగారి బాబు కుటుంబ సభ్యులు తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
