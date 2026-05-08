ఇకపై నియోజకవర్గాల్లోనూ 'గ్రీవెన్స్ డే' - ప్రతి శుక్రవారం ఫీల్డ్కు కలెక్టర్లు
కాగితాలు కార్లో వదిలేస్తే కుదరదు - పిటిషన్లకు పరిష్కారం చూపాలి - సీఎం సింగపూర్ తరహాలో ‘ప్రజాదర్భార్’ - పీజీఆర్ఎస్కు కొత్త రూపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:49 PM IST
CM Orders Field Grievance Day Every Friday in Constituencies: రాష్ట్రంలో ప్రజాదర్బార్ ద్వారా వేలాది సమస్యలకు అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపుతున్న సంగతి తెలిసిందే. భూ సమస్యలు, పెన్షన్లు, రేషన్ కార్డులు, సాగునీటి ఇబ్బందులు ఇలా సామాన్యుల కష్టాలను విని వెంటనే పరిష్కరించే విధానంతో ప్రజాదర్బార్కు మంచి పేరు వచ్చింది. అదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో అడుగు ముందుకేసింది. ఇకపై ప్రతి శుక్రవారం నియోజకవర్గ స్థాయిలో ‘ఫీల్డ్ గ్రీవెన్స్ డే’ నిర్వహించాలని, సింగపూర్ తరహాలో ‘ప్రజాదర్భార్’ ఏర్పాటు చేసి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కలిసి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కలెక్టర్లకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
ఇకపై నియోజకవర్గాల్లోనూ ప్రతి శుక్రవారం ‘ఫీల్డ్ గ్రీవెన్స్ డే’ నిర్వహించాలని కలెక్టర్లను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం సమీక్ష చేపట్టి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. 'కాగితాలు తీసుకుని కార్లో వదిలిపెట్టకుండా పిటిషన్లకు పరిష్కారం చూపాలి’ అని కలెక్టర్లకు సీఎం స్పష్టం చేశారు. పీజీఆర్ఎస్లో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కలిసి ఫిర్యాదులు స్వీకరించి, అక్కడికక్కడే పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయాలన్నారు. సింగపూర్లో ఇదే తరహాలో ఫిర్యాదుల పరిష్కారం జరుగుతోందని తెలిపారు.
'రాజకీయ నాయకులు, సహా కలెక్టర్లు కలిసి 'గ్రీవెన్స్ డే' లో పాల్గొనాలి. సమస్యల పరిష్కారం సహా అన్ని వివరాలు ఆటోమెటిక్గా రికార్డు చేసే విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నాం. ప్రాధాన్యతా పద్దతుల్లో సమస్యల పరిష్కారం జరగాలి. సింగపూర్ తరహాలో అమలు అయ్యేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రజా దర్బార్ మాదిరాగా దీన్ని విజయవంతం చెయ్యాలి.' -చంద్రబాబు
‘ప్రజాదర్భార్’ ఏర్పాటు: పీజీఆర్ఎస్ కోసం ‘ప్రజాదర్భార్’ తరహాలో ప్రత్యేక వేదికను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. మండల స్థాయిలోనూ పీజీఆర్ఎస్లో వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిష్కరిస్తే ప్రజలకు మరింత మేలు జరుగుతుందన్నారు.
నాలుగుసార్లు క్షేత్రస్థాయి పర్యటన: ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్లో గ్రీవెన్స్ స్వీకరిస్తున్నట్లే, ఇకపై ప్రతి శుక్రవారం నియోజకవర్గాల్లో గ్రీవెన్స్ స్వీకరించాలని సూచించారు. సమస్యలు పరిష్కారమైతే ప్రభుత్వానికి బ్రాండ్ రావడంతో పాటు ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరుగుతుందన్నారు. ప్రతి నెలా ఒక నియోజకవర్గాన్ని నాలుగుసార్లు సందర్శించాలని, ‘గుడ్ విల్ మిషన్’గా కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలని ఆదేశించారు. అన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్సులను ఒకరోజుకే పరిమితం చేద్దామని పేర్కొన్నారు.
ఈనెలలోనే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభం - రాష్ట్రానికి మరో 6 ఉక్కు కర్మాగారాలు : సీఎం చంద్రబాబు
'నేను కాదు మనం' - సింగపూర్ అత్యుత్తమ విధానాలతో మోడల్ జిల్లా: సీఎం చంద్రబాబు