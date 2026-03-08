కబ్జాలకు గురైన చెరువులను హైడ్రా కాపాడి పునరుద్ధరిస్తోంది: సీఎం
హైడ్రా పునరుద్ధరించిన బుమ్రుఖ్ఉద్దౌలా చెరువును ప్రారంభించిన సీఎం - కబ్జాలకు గురైన చెరువులను హైడ్రా కాపాడి పునరుద్ధిస్తోందంటూ వెల్లడి - పాతబస్తీలో అన్నిరోజులు నైట్ ఎకానమీ పెరిగేలా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశం
CM Revanth Inaugurates Lake in Hyderabad : హైదరాబాద్ పాతబస్తీని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. హైడ్రా పునరుద్ధరించిన బుమ్రుఖ్ఉద్దౌలా చెరువును హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో కలిసి ప్రారంభించారు. కొన్నేళ్లుగా హైదరాబాద్లో చెరువులు కనుమరుగు అయ్యాయని బతుకమ్మలను నిమజ్జనం చేసేందుకు కూడా చెరువులు లేకుండా చేశారని సీఎం అన్నారు. కబ్జాలకు గురైన చెరువులను హైడ్రా కాపాడి పునరుద్ధిస్తోందన్న సీఎం పునరుద్ధరించిన చెరువుల వద్ద చిన్న చిన్న స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. పాతబస్తీలో అన్నిరోజులు నైట్ ఎకానమీ పెరిగేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు.
అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్ది : హైదరాబాద్ మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని నైట్ ఎకానమీ కొనసాగే విధంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలోని యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ శివరాంపల్లిలో పునరుద్ధరించి అత్యంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన బుమ్-రుక్న్-ఉద్-దౌలా చెరువును ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎంపీలు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, అనిల్ కుమార్ యాదవ్తో పాటు ప్రజా ప్రతినిధులు, ఉన్నధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి స్థానికులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, ప్రజలకు అద్భుతమైన సంస్కృతిని అందించడానికి బుమ్-రుక్న్-ఉద్-దౌలా చెరువును పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించామని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో చెరువులను పునరుద్ధరించిన ప్రాంతాల్లో నైట్ ఎకానమీ కొనసాగే విధంగా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని : 99 రోజుల ‘ప్రజాపాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక’లో భాగంగా హైదరాబాద్లో అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని సీఎం అన్నారు. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ బండరాళ్లు, చెరువులతో ప్రపంచంలోనే సుందరమైన నగరంగా ఉండేదని పేర్కొన్నారు. దీన్ని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత కూడా అందరిపైన ఉందని తెలిపారు. ఈ మహానగరానికి పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతో ఆక్రమణలకు గురైన చెరువులు, నాలాలను తొలగించే కార్యక్రమం చేపట్టామని వెల్లడించారు.
వీలైనంత త్వరలో మెట్రో విస్తరణ : 'ఇది ఓల్డ్ సిటీ కాదు ఒరిజినల్ సిటీ' అని సీఎం పేర్కొన్నారు. ఈ సిటీని అభివృద్ధి చేయడానికి అనేక ప్రాజెక్టులు చేపట్టామని ఆయన పేర్కొన్నారు. రెండు రోజుల కిందట కొత్వాల్గూడ ఎకో పార్క్ను ప్రారంభించుకున్నామని గుర్తుచేశారు. సాధ్యమైన తొందరగా మెట్రో విస్తరణ పనులను పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మిరాలం ట్యాంక్ బ్రిడ్జి పనులు ప్రారంభమయ్యాయని వెల్లడించారు. పక్కనే హైకోర్టు నూతన భవన నిర్మాణం సాగుతోందన్నారు. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు.
సుందరమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దాలని : హైదరాబాద్ అత్యంత పురాతన, ప్రాముఖ్యత కలిగిన నగరమని సీఎం తెలిపారు. నేడు ఆ ప్రాభవం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పారు. దీన్ని ఒక సుందరమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పంతో పనిచేస్తున్నామని వెల్లడించారు. బతుకమ్మ కుంటను అభివృద్ధి చేశామని గుర్తుచేశారు. ఏడాది కిందట బుమ్-రుక్న్-ఉద్-దౌలా చెరువు ఎలా ఉంది ఇప్పుడేలా ఉందన్నారు. ఈ ఒరిజినల్ సిటీని అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైన నిధులు మంజూరు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న పనులను చూసి ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలవమని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
"స్థానిక పౌరులకు మంచి వాతావరణం కల్పించాం. ఇక్కడ ఆడబిడ్డలు స్వేచ్ఛగా ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో వాకింగ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ లేక్ పోలీసింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తాం. అలాగే, ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఈ లేక్స్ వద్ద స్టాల్స్ పెట్టి స్థానికులు పాలు, పండ్లు, కూరగాయలు పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో అమ్ముకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాం." - సీఎం రేవంత్రెడ్డి
