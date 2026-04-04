ప్రభుత్వ బడుల్లో నర్సరీ, ఎల్​కేజీ, యూకేజీ - ప్రైవేట్ మాదిరిగా రవాణా సౌకర్యం : సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి

ఇబ్రహీంపట్నంలో ఏవీఎన్ లేక్‌ ఫీల్డ్ గ్లోబల్ స్కూల్‌ ప్రారంభించిన సీఎం - పాల్గొన్న కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు - ప్రభుత్వం విద్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతుందన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

CM Inaugurates AVN Lakefield Global School
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 8:13 AM IST

CM Inaugurates AVN Lakefield Global School : ప్రభుత్వం విఫలమైనందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు పంపిస్తున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అన్నారు. విద్య అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ నాణ్యత ఉండటం లేదన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఆరో తరగతి విద్యార్థులు మూడో తరగతి పుస్తకం చదవలేక పోతున్నారన్నారు. పట్టాలు తప్పిన విద్యా వ్యవస్థను గాడిన పెట్టేందుకు రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ ప్రయత్నించాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు రవాణా సదుపాయం కల్పించనున్నట్లు చెప్పారు. ఏఐ సునామీతో వైట్ కాలర్‌ ఉద్యోగాలు పోతున్నందున, ప్రత్యామ్నాయంగా మరిన్ని బ్లూ కాలర్ జాబ్‌లు సృష్టించాలన్నారు.

వైట్‌ కాలర్ ఉద్యోగాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా : విద్యపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి విద్యార్థిపై రూ.లక్ష 8 వేలు ఖర్చు చేస్తోందని, బడ్జెట్‌లో 8.3 శాతం నిధులు కేటాయించిందని సీఎం వివరించారు. అయితే విద్య అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ నాణ్యత లోపించిందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఏఐ తుపానులో వైట్ కాలర్ జాబ్‌లు పోతున్నాయని, దేశ భవిష్యత్తు, ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రమాదం వైపు వెళ్తోందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఏటా లక్ష 10 వేల మంది ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేస్తున్నప్పటికీ, సర్టిఫికెట్‌కు తగిన అవగాహన ఉండటం లేదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు.

''ఈ రోజుల్లో పిల్లలకు రెండేళ్లు రాకముందే తల్లిదండ్రులు పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నర్సరీ, యూకేజీ, ఎల్​కేజీ వ్యవస్థ లేదు. ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఒకటో తరగతి నుంచే చేర్చుకుంటున్నారు. ఉపాధి హామీ కూలీల నుంచి కార్మికుల వరకు పిల్లల్ని నర్సరీ, ఎల్​కేజీ పంపించాలన్న తాపత్రయంతో వారు ప్రైవేట్ స్కూల్స్​ వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారు.వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నర్సరీ, ఎల్​కేజీ, యూకేజీ ప్రారంభించనున్నాం'' - రేవంత్​ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం

సర్వేలో ఏం తెలిసిందంటే? : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని ఆరో తరగతి విద్యార్థుల్లో మూడో తరగతి పుస్తకం చదవలేకపోతున్నట్లు సర్వేలో తేలిందని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు. ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థ ఎక్కడ గాడి తప్పింది? ఎలా విఫలమైందో రాజకీయాలకు అతీతంగా అందరూ ఆలోచించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. వెనకబాటుతనానికి కారణం చదువులేక పోవడమేనని, పేదరికం కాదని ఇటీవల రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో తేలిందని సీఎం తెలిపారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో 25 ఎకరాల్లో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు నిర్మిస్తున్నామన్నారు. ప్రైవేట్ స్కూళ్ల తరహాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు రవాణా ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు సీఎం చెప్పారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో ఏవీఎన్​ లేక్‌ఫీల్డ్ గ్లోబల్ స్కూల్‌ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు.

ప్రపంచాన్ని శాసించే పరిస్థితి రావాలి : చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా దేశంలోనే అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యా సంస్థలు వస్తున్నాయని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ మంచి విద్యా సంస్థ ఉన్నా, మన దేశానికి పిలుస్తామన్నారు. భారతదేశ యువత ప్రపంచాన్ని శాసించే పరిస్థితి రావాలని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏవీఎన్​ విద్యా సంస్థల ఛైర్మన్, ఎమ్మెల్సీ ఏవీఎన్​ రెడ్డి, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

''ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన వారు ఇప్పటికే ఇండియాకు వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. మన సెంట్రల్​ యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీల్లో చదువుతున్నారు. ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరగాలి. అందుకే ఈ సందర్భంగా నేను ప్రజలకు కోరుతున్నాను. మీరు మీ పిల్లల్ని ఎవరూ కూడా ఇతర దేశాలకు పంపించే ప్రయత్నాలు, ఇబ్బందులకు గురి చేయకూడదు. చాలా వరకు మధ్య తరగతి కుటుంబం అప్పు చేసి, ఆస్తులు అమ్ముకుని ఇతర దేశాలకు చదువు కోసం పంపిస్తున్నారు'' - కిషన్‌రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

దేశంలోని అన్ని నగరాల కంటే హైదరాబాద్​లోనే అధిక ఫీజులు - ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దోపిడీ ఆగేదెన్నడు?

ఒంటిపూట బడులు - పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి రాగానే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

