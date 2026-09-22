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కుప్పంలో 'దాదర్- పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌' అదనపు రైల్ హాల్ట్‌ ప్రారంభించిన సీఎం

కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. కడపల్లెలో పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించనున్నారు. 'దాదర్- పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌' అదనపు రైల్ హాల్ట్​కు పచ్చజెండా ఊపి సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు.

CM Inaugurates Additional Train Halt In Kuppam :
కుప్పంలో 'దాదర్- పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌' అదనపు రైల్ హాల్ట్‌ ప్రారంభించిన సీఎం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 11:36 AM IST

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CM Inaugurates Additional Train Halt In Kuppam : కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. కడపల్లెలో పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పురపాలికల్లో హెచ్‍ఏఎం ప్రాజెక్టులు, ఈసీ పౌల్ట్రీ షెడ్లను సీఎం ప్రారంభించారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం రైల్వే స్టేషన్లో నూతన రైల్ హార్ట్​ను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. అలానే అక్కడ ఉన్న ప్రయాణికులతో మాట్లాడి విజ్ఞప్తులు స్వీకరించారు.

కుప్పంలో 'దాదర్- పుదుచ్చేరి ఎక్స్‌ప్రెస్‌' అదనపు రైల్ హాల్ట్​కు పచ్చజెండా ఊపి సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో రైల్వేస్టేషన్‌లో ప్రయాణికులతో మాట్లాడి విజ్ఞప్తులు స్వీకరించారు. 59 రైళ్లకు ప్రస్తుతం కుప్పంలో హాల్ట్ ఉందని సీఎం తెలిపారు. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని రైళ్ల హాల్ట్‌లకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. కుప్పం ఎకనమిక్ హబ్‌గా అవుతోందన్నారు. కుప్పాన్ని రాబోయే రోజుల్లో పర్యాటక కేంద్రంగా మలుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. బెంగళూర్-చెన్నై 4 వరుసల రైల్వే లైన్ త్వరలోనే వస్తుందన్నారు. పొగురుపల్లి వద్ద డ్రైపోర్టుకు కనెక్ట్ చేసి కార్గో రవాణా మెరుగుపరుస్తామన్నారు. భవిష్యత్‌లో బెంగళూర్- అమరావతికి వందే భారత్ రైళ్లను నడిపేలా కృషి చేస్తామని సీఎం పేర్కొన్నారు.

"కుప్పంలో ప్రస్తుతానికి 59 రైళ్లకు స్టాప్ ఇన్ వసతి ఉంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని రైళ్ల స్టాపింగ్ వసతికి ప్రయత్నాలు చేపడుతున్నామన్నాం.కుప్పం ఎకనామిక్ హబ్ గా తయారవుతుందని రైలు ప్రయాణం వస్తే మెరుగుపడుతోంది. కుప్పం నియోజకవర్గం వాణిజ్య పర్యాటక తయారుచేసి రైల్వే ప్రయాణ సౌకర్యాలను మెరుగుపరుస్తాం.సమీప భవిష్యత్తులోనే బెంగళూరు నుంచి అమరావతికి వందే భారత్ రైలు ఏర్పాటు అయ్యే విధంగా కృషి చేస్తాం. కుప్పం నుంచి చిత్తూరుకు నేరుగా రైల్వే కనెక్టివిటీకి ప్రయత్నిస్తున్నాం. చెన్నై బెంగళూరు మధ్య నాలుగు వరసల రైల్వే రహదారి త్వరలోనే సహకారం అవుతుంది. కుప్పం నియోజకవర్గంలో మరో రెండు రైల్వే అండర్ బిడ్జిల్లా నిర్మాణానికి కృషి చేస్తున్నాం"- సీఎం చంద్రబాబు

దేశానికే ఆదర్శంగా కుప్పం : కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని దేశానికే ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతానని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. గత రెండేళ్లుగా ఇక్కడ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేశారని అన్నారు . సీఎం 8,904 'బంగారు కుటుంబాలను' గుర్తించి, 'P4' కార్యక్రమం ద్వారా వారికి అండగా నిలుస్తున్నాను. ఈ నియోజకవర్గాన్ని 'నెట్ జీరో కుప్పం'గా మారుస్తానన్నారు. ఇంటి పైకప్పులపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రతి ఇల్లు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మారాలని సూచించారు. యమిగానిపల్లె, మదనపల్లె వద్ద జలాశయాలను నిర్మిస్తారని తెలిపారు. రెండు నెలల క్రితం కుప్పం పర్యటనలో భాగంగా, సుమారు 40 వేల మందికి ఉపాధి కల్పించే రూ.7,939 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. సోమవారం జరిగిన 'స్వర్ణ కుప్పం' సమావేశంలో ఆయన ప్రసంగించారు. కమ్యూనిటీ భవనాలు (రూ.15 కోట్లు), ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్లాంట్ (రూ.3.30 కోట్లు), మానస సరోవర్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలోని నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం, భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ (రూ.184 కోట్లు) బైరుగానిపల్లె జలాశయం (రూ.45 కోట్లు) వంటి మొత్తం రూ.327 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.

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