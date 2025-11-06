ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికవేత్తల తయారీ పథకం - స్వయం ఉపాధే లక్ష్యం

ఏటా రూ.300 కోట్లతో అమలు చేయనున్న ప్రభుత్వం-మార్గదర్శకాలు సిద్ధం చేశామన్న మంత్రి కొండపల్లి

CM Employment Guarantee Programme to Promote Self Employment in State
CM Employment Guarantee Programme to Promote Self Employment in State
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 11:34 AM IST

CM Employment Guarantee Programme to Promote Self Employment in State : రాష్ట్రంలో స్వయం ఉపాధిని ప్రోత్సహించేందుకు ‘ముఖ్యమంత్రి ఉపాధి కల్పన హామీ కార్యక్రమం (సీఎంఈజీపీ)’ పేరిట ప్రభుత్వం ఓ కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించబోతోంది. దీనికి ఏటా రూ.300 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈ పథకం కింద సేవా, తయారీ రంగంలో ఏటా కనీసం 10వేల కొత్త యూనిట్లు ఏర్పాటుచేయాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఒక్కో యూనిట్‌ ద్వారా కనీసం ముగ్గురికి ఉపాధి లభించనుందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు. పథక మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. మంత్రివర్గంలో చర్చించాక అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశముంది.

‘స్టేట్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం’ : సేవా, తయారీ రంగాల్లో సూక్ష్మ పరిశ్రమల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించి, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను విస్తృతం చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ‘ఒక కుటుంబం-ఒక పారిశ్రామికవేత్త’ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దీనికి ‘స్టేట్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం’ అమలు చేయాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన. ఆ మేరకు రాష్ట్ర ఎంఎస్‌ఎంఈ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ విధానాలను తయారు చేసింది. వాటిని ఇప్పటికే సీఎం పరిశీలనకు పంపింది. సీఎం విదేశీ పర్యటన నుంచి వచ్చాక పరిశీలించనున్నారు.

యూనిట్ల ఏర్పాటుకు బ్యాంకు రుణం : ఈ పథకం కింద ఏర్పాటు చేసే యూనిట్లకు క్రెడిట్‌ లింక్డ్‌ సబ్సిడీ పథకాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. యూనిట్ల ఏర్పాటుకు బ్యాంకులు రుణం ఇస్తాయి. సేవా రంగమైతే గరిష్ఠంగా రూ.20 లక్షలు, తయారీ రంగ యూనిట్లకు రూ.50 లక్షల రుణం ఇచ్చేలా మార్గదర్శకాలు రూపొందించారు. ఈ మేరకు త్వరలో బ్యాంకర్లతో సమావేశమై మార్గాన్ని నిర్దేశించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ పథకానికీ కేంద్రం అమలుచేస్తున్న ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం ( PMEGP) మార్గదర్శకాలనే వర్తింపచేయాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ప్రాధాన్యం : యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేసి మూడేళ్ల నిర్వహణ తర్వాత క్రెడిట్‌ లింక్డ్‌ సబ్సిడీని అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇలా చేయడం వల్ల ఈ మూడేళ్లలో నిర్వాహకులు యూనిట్‌ నిర్వహణకు అలవాటు పడతారు. దీనివల్ల దీర్ఘకాలం వాటిని కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుందన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. నిర్దేశిత వ్యవధి తర్వాత బ్యాంకు నుంచి తీసుకున్న రుణంలో గ్రామీణ యూనిట్లకు 25 శాతం, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని యూనిట్లకు 15 శాతం మొత్తాన్ని మార్జిన్‌ మనీ సబ్సిడీ కింద ప్రభుత్వం చెల్లించేలా నిబంధన రూపొందించారు. దీనిపై సీఎం తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంది.

సీఎం పరిశీలనకు ముసాయిదా విధానం : స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో సీఎం ఆదేశాల మేరకు సీఎంఈజీపీ పథకాన్ని తీర్చిదిద్దామని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ ‘ఈనాడు’తో తెలిపారు. పథకాన్ని ఎలా అమలుచేయాలనే దానిపై ముసాయిదా తయారు చేశాం. అది సీఎం పరిశీలనలో ఉందని, సీఎం నిర్ణయం తర్వాత పథకాన్ని ప్రకటిస్తామఅని పేర్కొన్నారు.

