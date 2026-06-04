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మంచిని చెడుగా ప్రచారం చేయడమే వైఎస్సార్సీపీ సిద్ధాంతం: సీఎం చంద్రబాబు

ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి, కల్పిస్తున్న ఉపాధిపై దుష్ప్రచారమే వైఎస్సార్సీపీ విధానం అంటూ మండిపడ్డ సీఎం - బూటకపు ప్రచారంతో ప్రజలను నమ్మించే యత్నాలకు ఎక్కడికక్కడ చెక్ పెట్టాలని మంత్రులకు సూచన

CM Discusses Various Issues With Ministers After Cabinet Meeting
CM Discusses Various Issues With Ministers After Cabinet Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:08 PM IST

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CM Discusses Various Issues With Ministers After Cabinet Meeting: ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి, కల్పిస్తున్న ఉపాధిపై దుష్ప్రచారమే గొడ్డలి పార్టీ అధినేత విధానమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విమర్శించారు. మంచి పనిని కూడా చెడు ప్రచారం చేయాలనే సిద్దాంతంతోనే వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ అధినేత ఉన్నందున ప్రజాప్రతినిధులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. మంత్రివర్గ సమావేశం ముగిశాక వివిధ అంశాలపై మంత్రులతో సీఎం చర్చించారు. బూటకపు ప్రచారంతో ప్రజల్ని నమ్మించే యత్నాలకు ఎక్కడికక్కడ చెక్ పెట్టాలని మంత్రులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ 2 ఏళ్ల పాలనా విజయాలు ప్రజలకు శాఖల వారీగా మంత్రులు వివరించాలన్న సీఎం, ఈ నెల 28లోగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.

రైతుల్ని చైతన్య పరచాలి: పాలన చేపట్టినప్పుడు శాఖల వారీగా శ్వేత పత్రాలు విడుదల చేశామని, ఇప్పుడు సాధించిన ప్రగతిని అదే విధంగా వివరిద్దామని పిలుపునిచ్చారు. పరిపాలనలో పారదర్శకత పెరిగిన విధానం ప్రజలకు అర్ధం కావాలని మంత్రులకు సూచించారు. రాష్ట్రంలో పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరిగిందని వెల్లడించారు. పంట మార్పిడి విధానాలపై రైతుల్ని చైతన్య పరచాలన్నారు.

పని చేసుకుంటూ చదువుకునేలా ఉండాలి: సముద్ర ఆహార ఉత్పత్తులోనూ గణనీయ ప్రగతి సాదించే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నాట్లు చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా వట్టి చెరుకూరులో 22ఏ భూ సమస్య పరిష్కారం చేసినట్లే ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ సమస్యలను కొలిక్కి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటులో జాప్యంపై సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

శ్రీ సిటీలో బిజినెస్ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. పని చేసుకుంటూ ఉన్నత చదువులు చదువుకునేందుకు వీలుగా యూనివర్సిటీ ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 3 గంటల పాటు కేబినెట్‌ భేటీ సాగింది. అది ముగిసిన తర్వాత సీఎం మంత్రులతో పలు అంశాలపై చర్చించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిననాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రజలకు అందించిన ప్రత్యేక పథకాల ఫలాలను అందరికీ చేరేలా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

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