తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణ కార్యాచరణ వేగవంతం చేయండి : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశాలు

తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణానికి కార్యాచరణ వేగవంతం చేయాలన్న సీఎం -ముంపు వాటిల్లితే పరిహారం చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్న సీఎం - సమావేశం ముగిసిన వెంటనే కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డికి లేఖ రాయాలని నిర్ణయం

CM Orders Barrage Construction at Tummidihatti
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 30, 2026 at 7:36 AM IST

CM Orders Barrage Construction at Tummidihetti : తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి కార్యాచరణ వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ 150 మీటర్ల ఎత్తుతో నిర్మిస్తే మహారాష్ట్రలో ఎక్కువగా ముంపు ఉండదన్న ముఖ్యమంత్రి, ఎక్కడైనా ముంపు వాటిల్లితే పరిహారం చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాల కోసం మహారాష్ట్ర బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించాలని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డిని కోరాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.

తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణం ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టులో భాగంగా తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లికి నీటిని తరలించేలా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి ఎల్లంపల్లి అనుసంధానికి నాలుగు మార్గాలపై ఆర్​వీ అసోసియేట్స్, ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ అధ్యయనం చేసి సిఫార్సులు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎంసీఆర్​హెచ్​ఆర్​డీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి బుధవారం ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ​ని ఎంత ఎత్తు నిర్మిస్తే ఎంత నీటిని వినియోగించుకునే వీలుందన్న అంశాలపై అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

152 మీటర్ల ఎత్తు నిర్మిస్తే ప్రభావం ఎక్కువ : ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుపై ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.11 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసిందని, డెబ్బై ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ల కాలువల పనులు పూర్తయ్యాయని సీఎంకు అధికారులు వివరించారు. ఇప్పటికే చేపట్టిన నిర్మాణాలన్నిటినీ సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజ్ 150 మీటర్ల ఎత్తున నిర్మిస్తే కనీసం 100 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకునే వీలుంటుందని, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయని సూచించారు. బ్యారేజీ 152 మీటర్ల ఎత్తు నిర్మిస్తే మహారాష్ట్ర పరిధిలో ముంపు ప్రభావం ఉంటుందని, 150 మీటర్లు నిర్మిస్తే తక్కువ ఖర్చుతో నీటిని తీసుకునే వీలుందని ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు సూచించారు. గతంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం 148 మీటర్ల ఎత్తు నిర్మించేందుకు అంగీకరించిందన్నారు.

పరిహారం చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధం : తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ నిర్మిస్తే ఆదిలాబాద్‌తో పాటు రాష్ట్రంలోని మెట్ట ప్రాంతాల రైతులకు సాగు, తాగు నీరు అందుతుందని, తక్కువ ఖర్చుతో గ్రావిటీ ద్వారా శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి రిజర్వాయర్‌కు నీటిని తెచ్చుకునే వీలుంటుందని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి చెప్పారు. ప్రాజెక్టు ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో పెట్టుకొని మహారాష్ట్రతో వెంటనే సంప్రదింపులు జరపాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. బ్యారేజీ 150 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మిస్తే మహారాష్ట్రలో పెద్దగా ముంపు ప్రభావం ఉండదని సీఎం అన్నారు. ఎక్కడైనా ముంపు వాటిల్లితే పరిహారం చెల్లించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని రేవంత్‌ రెడ్డి చెప్పారు.

కిషన్​ రెడ్డికి లేఖ రాయాలని మంత్రికి సూచన : మహారాష్ట్రలో బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నందున ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడాలని రైతుల తరఫున కోరుతూ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి వెంటనే లేఖ రాయాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి రేవంత్​రెడ్డి సూచించారు. కిషన్‌రెడ్డి అపాయింట్​మెంట్​తీసుకొని నేరుగా కలిసి చర్చించే బాధ్యతను మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అప్పగించారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ పునరుద్దరణ చర్యల్లో భాగంగా చేపడుతున్న జియో టెస్టింగ్ పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను అదేశించారు. వర్షాలు పడేలోపు పనులు పూర్తి చేయాలని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎంపీ నరేందర్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు మాణిక్ రాజ్, శ్రీధర్, సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్దరణ పనులు - ప్రభుత్వానికి మాట రానివ్వద్దని సీఎం ఆదేశాలు

కాళేశ్వరంపై సీబీఐ విచారణ విషయంలో అడుగు ముందుకు పడుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

