విపత్తుల వేళ అన్నదాతకు అండగా పంట బీమా: సీఎం చంద్రబాబు
Crop Insurance Financial Security to Farmers: సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, పంటల బీమా కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశమైన సీఎం రైతు సేవా కేంద్రాల సిబ్బందితో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:15 PM IST
విపత్తుల వేళ రైతులకు పంటల బీమా అండగా నిలవాలని, ప్రభుత్వ ఇన్పుట్ సబ్సిడీతో పాటు బీమా పరిహారం కూడా అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, పంటల బీమా కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశమైన సీఎం రైతు సేవా కేంద్రాల సిబ్బందితో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. విపత్తుల సమయంలో రైతులకు రూ.25 వేల చొప్పున ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందిస్తున్నామని, దీనికి పంటల బీమా పరిహారం కూడా తోడైతే రైతులకు మరింత ఆర్థిక వెసులుబాటు కలుగుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనతో పాటు ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల పంట నష్టానికి బీమా సదుపాయం కల్పించామని చెప్పారు.
నష్టంపై త్వరితగతిన అంచనాలు: బీమా క్లెయిమ్ల సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, రైతులకు కల్పించాల్సిన అవగాహనపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఏడాది పెద్దఎత్తున పంటల బీమా చేయించామని, కలెక్టర్లు చొరవ తీసుకుంటేనే రైతులకు పూర్తి ప్రయోజనం దక్కుతుందని స్పష్టం చేశారు. రైతులు, కౌలురైతులు ఎవరూ నష్టపోకుండా బీమా పరిహారం అందేలా చూడాలన్నారు.
బీమా అనేది రైతులకు అలవాటుగా మారితే విపత్తుల సమయంలో ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా ఉంటారని తెలిపారు. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు పంట నష్టం జరిగిందని, మురసు తుపాను ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ పంటలకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. తుపాను ప్రభావంతో జరిగిన పంట నష్టంపై త్వరితగతిన అంచనాలు రూపొందించాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ‘మురసు’ తుపానును సమర్ధంగా ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగం సర్వం సన్నద్ధంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అమరావతిలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ నుంచి అధికారులు, కలెక్టర్లతో తుపాను సన్నద్ధతపై సైతం సమీక్ష నిర్వహించారు. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు.
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