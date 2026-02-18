గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ప్రారంభం కానున్న సీఎం కప్–2026 - రెండో విడత పోటీలకు సీఎంకు ఆహ్వానం
ఈనెల 20న గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రారంభం కానున్న సీఎం కప్–2026 - ప్రారంభోత్సవానికి సీఎంను ఆహ్వానించిన క్రీడామంత్రి వాకిటి శ్రీహరి - సీఎం కప్-2025లో రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధించిన 21,500 మంది
Published : February 18, 2026 at 9:43 PM IST
CM CUP 2026 : హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రారంభం కానున్న సీఎం కప్–2026 ఫిబ్రవరి 20న ప్రారంభం కానుంది. ఈనేపథ్యంలో ప్రారంభోత్సవానికి హాజరు కావాలని రాష్ట్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, రాష్ట్ర క్రీడా అథారిటీ చైర్మన్ శివసేనారెడ్డి, క్రీడా అథారిటీ ఎండీ డాక్టర్ సోనిబాలా దేవి సంయుక్తంగా ముఖ్యమంత్రికి అధికారిక ఆహ్వానం పంపారు. తెలంగాణలో గ్రామీణ క్రీడలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్న 2వ ఎడిషన్ సీఎం కప్ 2025–26 కోసం అధునాతన సాంకేతికతతో ప్రత్యేక సమాచార వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడంతో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రీడా జోష్ : అయితే రాష్ట్రంలో క్రీడా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద క్రీడా ఉద్యమంగా ముఖ్యమంత్రి కప్–2025 నిలిచింది. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు నిర్వహించిన ఈ పోటీలకు రికార్డు స్థాయిలో 5,00,276 మంది క్రీడాకారులు నమోదు చేసుకోగా అందులో 21,500 మంది 44 విభాగాల్లో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధించారు. గ్రామాల నుంచి హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ క్రీడా వేదికల వరకు రాష్ట్రం అంతా క్రీడా జోష్తో కళకళలాడుతోంది.
రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు : తెలంగాణ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ టోర్నమెంట్ గ్రామ, మండల, అసెంబ్లీ, జిల్లా స్థాయిల్లో పోటీలు పూర్తి చేసుకుని రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు చేరుకుంది. గ్రామీణ క్రీడలను ప్రోత్సహించడం, ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను వెలికితీయడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు.
రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి స్టేడియం, ఎల్బీ స్టేడియం, సారూర్నగర్ స్టేడియం, హుస్సేన్ సాగర్ జలక్రీడా వేదికలతో పాటు రాష్ట్రంలోని పది జిల్లాల్లో జరుగుతున్నాయి. గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో 17 క్రీడా విభాగాలు, ఎల్బీ స్టేడియంలో 7 విభాగాలు నిర్వహిస్తుండగా, మిగతా పోటీలు ఇతర వేదికలలో జరుగుతున్నాయి. అథ్లెటిక్స్, కబడ్డీ, ఖోఖో, జూడో, బేస్బాల్ తదితర విభాగాల్లో క్రీడాకారులు ఉత్కంఠభరిత పోటీలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. కోచ్లు, అధికారులు, క్రీడాభిమానుల హర్షధ్వనులతో వేదికలు మార్మోగుతున్నాయి.
ప్రపంచ స్థాయికి గ్రామీణ ప్రతిభ : ముఖ్యమంత్రి కప్–2025 అనది కేవలం క్రీడా పోటీ మాత్రమే కాదు ఇది తెలంగాణ యువత శక్తిని, గ్రామీణ ప్రతిభను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లే ఉద్యమం అని క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డా. ఏ.సోనిబాలా దేవి పేర్కొన్నారు. సుమారు 5 లక్షలకు పైగా క్రీడాకారులు పాల్గొనడం అద్భుతమని కొనియాడారు. దీనిలో 21,500 మంది రాష్ట్ర స్థాయి ఫైనలిస్టులు ఎంపిక కావడం రాష్ట్ర క్రీడా చరిత్రలో ఒక మైలురాయగా నిలిచిపోతుందని పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దే బలమైన వ్యవస్థను నిర్మించడమే తమ లక్ష్యమని వెల్లడించారు.
క్రీడా అభివృద్ధికి కీలక అడుగు : రాష్ట్రంలో క్రీడా సంస్కృతి వేగంగా పెరుగుతున్నదానికి ఈ భారీ స్పందనే నిదర్శనమని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి కప్ కేవలం పోటీ వేదికగానే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక క్రీడా అభివృద్ధి దిశగా కీలక అడుగుగా మారిందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఫైనల్ పోటీలు, బహుమతి ప్రదానోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కప్ – 2025లో రికార్డు స్థాయిలో పాల్గొని తెలంగాణను క్రీడా శక్తిగా నిలబెట్టే దిశగా మరో ముందడుగుగా నిలుస్తోందని అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
"ముఖ్యమంత్రి కప్–2025 కేవలం క్రీడా పోటీ మాత్రమే కాదు ఇది తెలంగాణ యువత శక్తిని, గ్రామీణ ప్రతిభను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లే ఉద్యమం. 5 లక్షలకు పైగా పాల్గొనడం, 21,500 మంది రాష్ట్ర స్థాయి ఫైనలిస్టులు ఎంపిక కావడం రాష్ట్ర క్రీడా చరిత్రలో ఒక మైలురాయి. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్దే బలమైన వ్యవస్థను నిర్మించడమే మా లక్ష్యం" - డా. ఏ.సోనిబాలా దేవి, క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ వైస్ చైర్పర్సన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
సీఎం కప్ గెలిస్తే డబుల్ ప్రోత్సాహం - ఒక్కసారి అధికారుల దృష్టిలో పడితే చాలు!