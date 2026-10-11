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రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దసరా శరన్నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు : సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ సీఎం చంద్రబాబు దసరా శరన్నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దివ్య ఆశీస్సులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సుభిక్షంగా వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు.

Chandrababu on Sharan Navaratri Wishes
ప్రజలకు శరన్నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2026 at 5:08 PM IST

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AP Sharannavaratri Celebrations 2026 : నేటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు​ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దసరా శరన్నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. చెడుపై మంచి, అధర్మంపై ధర్మం దుష్టశక్తులపై దైవశక్తి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా దసరాను నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దివ్య ఆశీస్సులతో ఏపీ సుభిక్షంగా వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రతి ఇంటా ఆనందాలు వెల్లివిరియాలని ప్రజలందరికీ సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు ఎక్స్​ వేదికగా ట్వీట్​ చేశారు.

ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలి: దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కృష్ణా తీరాన శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల శోభతో ఇంద్రకీలాద్రి అలరారుతోందన్నారు. దుర్గాదేవి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని కోరుకుంటున్నట్లు లోకేశ్‌ తెలిపారు.

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