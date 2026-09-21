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గ్రే గ్రోత్‌ నుంచి గ్రీన్‌ గ్రోత్‌ వైపు అడుగులు వేయాలి : సీఎం చంద్రబాబు

ఆదివారం నాడు బెంగళూరులో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. వైట్‌ఫీల్డ్‌లో విస్టా స్పేసెస్‌ సంస్థ నిర్మించిన ‘ద ఎర్త్‌ సెంటర్‌ ’ భవనం ప్రారంభోత్సవంలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు.

Chandrababu on Green Growth
పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 9:19 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 10:24 AM IST

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Chandrababu on Green Growth : దశాబ్దాలుగా నగరాలు భారీ నిర్మాణాలు, గ్రే ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌తో కాంక్రీట్‌ అడవుల్లా మారిపోయాయని ఇప్పుడు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తూ, ప్రకృతితో మమేకమయ్యే భిన్నమైన నమూనాలు కావాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ‘గ్రే గ్రోత్‌ నుంచి గ్రీన్‌ గ్రోత్‌’ వైపు అడుగులు వేయాలన్నారు. ప్రతి ఇంటి పైకప్పూ ఒక విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రం కావాలని, ప్రతి నీటిచుక్కనూ తిరిగి వినియోగించాలని పిలుపునిచ్చారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, వాణిజ్య ప్రయోజనాలు పరస్పర విరుద్ధమైనవి కావని నిరూపించాలని స్పష్టం చేశారు.

గ్రే గ్రోత్‌ నుంచి గ్రీన్‌ గ్రోత్‌ వైపు అడుగులు వేయాలి (ETV Bharat)

ఆదివారం నాడు బెంగళూరులోని వైట్‌ఫీల్డ్‌లో విస్టా స్పేసెస్‌ సంస్థ నిర్మించిన ‘ద ఎర్త్‌ సెంటర్‌ ’ భవనం ప్రారంభోత్సవంలో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి కూడా కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. భవనాన్ని పర్యావరణ అనుకూలంగా నిర్మించిన విస్టాస్పేస్‌ సంస్థ ఎండీ రఘువీర్, జేఎండీ ప్రవీణ్‌కుమార్, సహ వ్యవస్థాపకురాలు శ్వేత, వెంకటరమణన్‌ అసోసియేట్స్‌ ప్రతినిధుల్ని చంద్రబాబు అభినందించారు.

ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పు పెద్ద సమస్యగా మారిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. గత 11 సంవత్సరాలుగా ఏటేటా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయని చెప్పారు. డెవలపర్లు దీనిపై ఆలోచించి నూతన ఆలోచనలతో ప్రకృతిని కాపాడే నిర్మాణాలు చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. మనం పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానం అమలుచేస్తున్నామని తెలిపారు. పట్టణాభివృద్ధిలోనూ అదే సిద్ధాంతం కావాలన్నారు. వనరుల గరిష్ఠ వినియోగం, వ్యర్థాల్ని కనిష్ఠ స్థాయికి తగ్గించడం, ప్రకృతితో సమతుల జీవితం, స్వచ్ఛ ఇంధనం మనకు తారకమంత్రం కావాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. హైదరాబాద్‌ని అభివృద్ధి చేసిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు మరో రాజధానిని నిర్మిస్తున్నారని కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్‌ అన్నారు. రాజధానికి భూసమీకరణ అద్భుత ఆలోచనని దాన్ని కర్ణాటకలోను అమలు చేస్తామని చెప్పారు.

"ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పు పెద్ద సమస్యగా మారింది. గత 11 ఏళ్లుగా ఏటేటా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఈ సంవత్సరం అత్యంత గడ్డు పరిస్థితులున్నాయి. ఒకచోట భారీ వరదలు, మరోచోట కరవు. ఇదే నేటి పరిస్థితిగా మారి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఈ పరిస్థితుల్లో డెవలపర్లు దీనిపై ఆలోచించాలి. ఈ రోజు మనం నిర్మించే భవనాలే రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాలపాటు మన నగరాల వాతావరణ ఫుట్‌ప్రింట్‌ను నిర్ణయిస్తాయి. కొన్ని దశాబ్దాలుగా విపరీతంగా కాంక్రీట్, ఏసీలు, భూగర్భజలాల వినియోగం, అధిక వ్యర్థాలతో మన నగరాలు కాంక్రీట్‌ అడవులుగా మారిపోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి మారాలి. గ్రీన్, సర్క్యులర్‌ గ్రోత్‌కి, పునరుద్ధరణ, పునరుత్పత్తికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి. ప్రతి ఇంటి పైకప్పూ ఒక విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రం కావాలి. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, వాణిజ్య ప్రయోజనాలు పరస్పర విరుద్ధమైనవి కావని నిరూపించాలి." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'ఈ రోజు డెవలపర్లు, ఆర్కిటెక్ట్‌లు, ప్లానర్లు, పారిశ్రామికవేత్తల ముందు ఒక సవాల్‌ ఉంచుతున్నా. మీరు ఎన్ని చదరపు అడుగల భవనాన్ని నిర్మించగలం అనే ఆలోచించకండి. భూమిపై ఎంత తక్కువ భారం మోపేలా దాన్ని నిర్మించగలమనీ ఆలోచించండి. నేను అమరావతి అనే మరో నూతన రాజధానిని నిర్మిస్తున్నాను. పర్యావరణ అనుకూలమైన, అత్యుత్తమ ఎకోసిస్టమ్‌తో కూడిన అత్యంత అందమైన నగరాలకు అమరావతి ఒక మోడల్‌గా నిలుస్తుందని నమ్ముతున్నానని' చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

"చంద్రబాబు ఆలోచన, మార్గదర్శకత్వం, విజన్‌ లేకపోతే హైదరాబాద్‌ ఈ స్థాయికి వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు ఆయన నూతన ఛాలెంజ్‌ను తీసుకున్నారు. అది (అమరావతి నిర్మాణం‌) చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పెద్ద ప్రయాణం. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి అవసరమైన భూమి కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భూసమీకరణ విధానాన్ని ఎంచుకోవడం మంచి ఆలోచన. దాన్ని దేశంలో తొలిసారిగా ఆయనే అమలుచేశారు. ఆ విధానాన్ని కర్ణాటకలోనూ అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. కొత్త రాష్ట్రాన్ని, కొత్త రాజధానిని నిర్మించడం, అభివృద్ధి చేయడం చాలా కష్టసాధ్యం. ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని అధిగమించాలి. ఎంతో ప్లానింగ్‌ అవసరం. రాత్రికి రాత్రే అద్భుతమైన నగరాలను నిర్మించలేం. అందుకు సమయం పడుతుంది. అయినా చంద్రబాబు సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గతంలో కొందరు రాజధానిని విశాఖకు మార్చాలని అనుకున్నారు. కానీ చంద్రబాబు అమరావతి అనే నూతన నగరాన్ని నిర్మించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఏ విషయంలోనైనా బెంచ్‌మార్క్‌ సెట్‌ చేసేలా చంద్రబాబు పనిచేస్తారు." - శివకుమార్‌, కర్ణాటక సీఎం

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Last Updated : September 21, 2026 at 10:24 AM IST

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