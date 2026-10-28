'రాష్ట్రానికి కేంద్ర బృందాలను పంపండి' - అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంపై అమిత్షాకు చంద్రబాబు లేఖ
CM Chandrababu Letter: ఆంధ్రప్రదేశ్లో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు లేఖ రాశారు. తుపాను తీవ్రత కారణంగా రాష్ట్రంలో పంటలు, ఇళ్లు, రహదారులు, విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నట్టు పేర్కొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:19 PM IST
CM Chandrababu Letter to Amit Shah : అర్నబ్ తుఫానుతో రాష్ట్రంలో భారీగా పంటలు, ఆస్తులు దెబ్బతినడంతో నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు వెంటనే కేంద్ర బృందాలను పంపించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్రాన్ని కోరారు. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాకు లేఖ రాశారు. తుఫాను తీవ్రతతో పంటలు, ఇళ్లు, రహదారులు, విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిన్నాయని వివరించారు. తుపాను సహాయక చర్యల కోసం 14 జిల్లాల్లో 16 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 11 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను రంగంలోకి దించినట్లు తెలిపారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి 28 వేల మందికి పైగా ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించామని, ప్రభుత్వం ముందస్తుగా తీసుకున్న చర్యలతో ఇప్పటివరకు ప్రాణనష్టం సంభవించలేదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం 180 ఇళ్లు దెబ్బతినగా, రహదారులపై 220కి పైగా చెట్లు కూలిపోయాయని సీఎం చంద్రబాబు లేఖలో వెల్లడించారు. తీర ప్రాంతాల్లో పలుచోట్ల రహదారులు ధ్వంసమయ్యాయని, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగిందని వివరించారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టినట్లు తెలిపారు. భారీ వర్షాల కారణంగా సుమారు 70,900 హెక్టార్లలో వరి పంట నీట మునిగిందని, ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు 10,450 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లిందని వెల్లడించారు. కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అనకాపల్లి, కృష్ణా జిల్లాల్లో తుఫాను ప్రభావం అధికంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రానికి నిరంతర సహకారం : అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు కంట్రోల్ రూమ్లు, రాష్ట్ర అత్యవసర ఆపరేషన్స్ కేంద్రం నిరంతరం పనిచేస్తున్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రజలకు సహాయక చర్యలు అందించడంతో పాటు విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరాను పునరుద్ధరించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని వివరించారు. తుపాను నష్టంపై సమగ్ర అంచనా పూర్తయిన తర్వాత కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పిస్తామని వెల్లడించారు. సహాయక చర్యల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఇతర కేంద్ర సంస్థల సహకారాన్ని కొనసాగించాలని, నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు వీలైనంత త్వరగా కేంద్ర బృందాన్ని పంపించాలని అమిత్షాకు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రానికి నిరంతరం సహకారం అందిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అధికారులను దిశానిర్దేశం : మరోవైపు తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి సీసీ కెమెరాల ద్వారా తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లోని పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అర్నబ్ తుపాను గమనం, క్షేత్రస్థాయిలో నెలకొన్న పరిస్థితులను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి సమీక్ష : వివిధ ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలిపోవడంతో ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తాయా? అని అడిగి తెలుసుకున్న చంద్రబాబు, జాతీయ రహదారులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ చెట్లు విరిగిపడితే వెంటనే తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని సూచించారు. తుపాను హెచ్చరికలు వెలువడినప్పటి నుంచి ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం ద్వారా నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ వివరించారు. మనమిత్ర యాప్ ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులను సంబంధిత అధికారులకు చేరవేస్తూ, సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నట్లు అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు.
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