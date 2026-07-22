మళ్లీ మొదటికి మంగంపేట ముగ్గురాయి సమస్య - పదేపదే సమీక్షలు ఎందుకు?
సీ, డీ, డబ్ల్యూ గ్రేడ్ల ఎగుమతికి అభ్యంతరం లేదని ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్ - మళ్లీ సమీక్షిస్తామంటున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం - స్వల్పకాలంలో పునఃసమీక్ష ఎందుకంటూ సీఎం లేఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 11:01 AM IST
Mangampet Barytes in AP : మంగంపేట ముగ్గురాయి నిక్షేపాల ఎగుమతుల వ్యవహారం మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. నిబంధనల పేరుతో కేంద్రం పదేపదే ఆంక్షలు విధించడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది. ముగ్గురాయిలో 2 గ్రేడ్లపై పరిమితులు విధించి, మిగిలిన గ్రేడ్లకు మినహాయింపులిచ్చి, 3 నెలలు గడవకముందే మరోసారి సమీక్ష చేస్తామని కేంద్రం మళ్లీ హడావుడి చేస్తోంది. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల కేంద్రానికి మరోసారి లేఖ రాశారు. కేంద్రం ఇలా కొర్రీలు వేయడంపై అనుమానాలు తలెత్తున్నాయి. ఎగుమతులు అడ్డుకునేందుకు కేంద్రానికి ఎవరు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారన్న అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరా తీస్తోంది.
తిరుపతి జిల్లా ఓబుళవారిపల్లె మండలం మంగంపేటలో ఏపీ ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థకు చెందిన ముగ్గురాయిని చమురు, గ్యాస్ నిక్షేపాల డ్రిల్లింగ్లో వినియోగిస్తారు. నాణ్యతను బట్టి A, B, C, D, W గ్రేడ్లుగా విభజించి విక్రయిస్తారు. కొనుగోలు చేసిన గుత్తేదార్లు విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. A, B గ్రేడ్ల ముగ్గురాయి నిల్వలు రెండేళ్లలో అయిపోతాయి. C, D, W గ్రేడ్లు మాత్రం 80 లక్షల టన్నులు గని ఆవరణలో పేరుకుపోయి ఉంది. C, D, W గ్రేడ్ల ముగ్గురాయిని ఐదేళ్లపాటు 50 లక్షల టన్నులు బల్క్గా విక్రయించారు.
ఆంక్షలు లేకుండా ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్: గతేడాది నుంచి ఎగుమతి జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో కొందరు కేంద్రానికి వరుసగా ఫిర్యాదులు చేశారు. ఇది అరుదైన ఖనిజమని, ఓఎన్జీసీ అవసరాలకు నిల్వలు ఉండవని, వీటి ఎగుమతులపై నిషేధం విధించాలని పేర్కొన్నారు. ఈ ఫిర్యాదుల్లో వాస్తవాలెంత అనేది కేంద్రం సమగ్రంగా పరిశీలించకుండానే ఏపీఎండీసీని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వివరణ కోరింది. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించి పరిమితులు విధిస్తే ఏపీఎండీసీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందంటూ కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమలశాఖ మంత్రికి మార్చిలోనే లేఖ రాశారు. దీంతో A, B గ్రేడ్లపై పరిమితులు విధించి, C, D, W గ్రేడ్లకు ఆంక్షలు లేకుండా కేంద్రం ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది.
మళ్లీ సమీక్షలు సరికాదన్న సీఎం: ఇంతలోనే కేంద్రం మరోసారి ముగ్గురాయిపై పునఃసమీక్షలు ఆరంభించింది. C, D, W గ్రేడ్లకు ఏప్రిల్లో ఇచ్చిన మినహాయింపుపై మళ్లీ పరిశీలిస్తామని గత నెల ఏపీ ప్రభుత్వానికి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ విభాగం మెయిల్ ద్వారా సమాచారం పంపింది. ఈ అంశంపై గనులశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి ముకేష్కుమార్ మీనా స్పందించి ఇదేమిటంటూ లేఖ రాశారు. అయినా కేంద్ర అధికారులు పలు కారణాలు చెబుతున్నారు. దీంతో సీఎం చంద్రబాబు తాజాగా మరోసారి కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్ జారీచేశాక, పునఃసమీక్షలు సరికాదని సూచించారు. దీనివల్ల ఏపీఎండీసీకి ఆర్థికంగా నష్టం కలుగుతుందని, ఉపాధికీ ఇబ్బందేనని పేర్కొన్నారు.
ఫిర్యాదుల వెనుక ఎవరున్నారు?: మంగంపేట ముగ్గురాయి ఎగుమతులు చేయకుండా ఆపేందుకు కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా కేంద్రానికి పదే పదే ఫిర్యాదులు చేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఓఎన్జీసీ పరిమితంగా B-గ్రేడ్ ముగ్గురాయిని మాత్రమే వినియోగిస్తుంది. రక్షణశాఖ ముగ్గురాయిని పెద్దగా వినియోగించదు. అయినా అణు ఇంధన, రక్షణ, కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమలశాఖలకు కొందరు వరుసగా ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు. దీని వెనుక ఎవరున్నారనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరా తీస్తోంది.
రూ.300 కోట్లు తగ్గిపోనున్న ఆదాయం: ఏడాది పాటు ముగ్గురాయి విక్రయాలకు టెండర్లు పిలిచి, ఫిబ్రవరిలో ఏపీఎండీసీ టెండర్లు ఖరారుచేసింది. A, B గ్రేడ్ల టెండర్లు దక్కించుకున్న గుత్తేదారులు ఇప్పటివరకు ఏపీఎండీసీతో ఒప్పందం చేసుకోలేదు. వీటిపై కేంద్రం పరిమితులు విధించడంతో, విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాలంటే పలు కేంద్రశాఖల వద్ద అనుమతులు తీసుకోవడం కష్టమవుతుందనే ఉద్దేశంతో గుత్తేదార్లు ఉన్నారు. దీని వల్ల ఏపీఎండీసీకి ఏడాదికి 300 కోట్ల రూపాయ వరకు ఆదాయం తగ్గిపోనుంది. C, D, W గ్రేడ్లపై కూడా పరిమితులు విధిస్తే ఏపీఎండీసీ మరో 200 కోట్ల రాబడిని కోల్పోనుంది. ఇది సంస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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